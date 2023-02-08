https://ria.ru/20230208/kolbasa-1850630763.html

Производители колбас в России надеются избежать ценовых скачков

Производители колбас в России надеются избежать ценовых скачков - РИА Новости, 08.02.2023

Производители колбас в России надеются избежать ценовых скачков

Мясного сырья для производства колбасных изделий в РФ достаточно, а поскольку их себестоимость зависит в основном от сырья, а не от оболочки, отрасль надеется... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:37

2023-02-08T17:37

2023-02-08T17:37

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мясного сырья для производства колбасных изделий в РФ достаточно, а поскольку их себестоимость зависит в основном от сырья, а не от оболочки, отрасль надеется избежать резких ценовых скачков на колбасную продукцию, сообщила РИА Новости директор ассоциации "Объединение мясопереработчиков" (АСОМП) Екатерина Лучкина. В РФ на фоне санкционных ограничений образовался дефицит оболочки для выпуска колбас и сосисок: ее привозят из Китая по предоплате или параллельному импорту, производители вынуждены запасаться почти на год вперед, поэтому затраты выросли на 25-70%, написала в среду газета "Известия". "Согласно данным Росстата, порядка 50% затрат составляют затраты на основные виды сырья, а также стоимость других видов сырья и основных материалов. Посему важнейшее значение будет иметь стоимость мясного сырья", - сказала Лучкина. Она напомнила, что падение производства говядины в РФ наблюдалось по итогам 2021 и 2022 годов, поэтому здесь правильным решением стало согласование ЕЭК квоты на беспошлинный ввоз в 2023 году 100 тысяч тонн говядины. "Импорт играет важную роль в компенсации дефицита мяса КРС (крупный рогатый скот - ред.) и фактически является рычагом для сдерживания роста внутренних цен. А так как цены растут пропорционально, с ростом производства других видов мяса надеемся, что отрасль избежит резких ценовых скачков", - добавила глава АСОМП. По ее словам, проблемы и по натуральным, и по полиамидным оболочкам удается решать, хотя где-то и есть сложности. Например, производство в России натуральных оболочек из кишок свиней обеспечивает лишь половину потребности отрасли - за счет узких калибров. Широкие калибры (на них приходится 65-70% внутренней потребности) поступают по импорту. "Ситуация на рынке вызвала волнение и, как следствие - рост цен. Цена на оболочку выросла процентов на 20-25%, а по некоторым позициям в отдельные месяцы рост составил до 30%. ... Бизнес стал активно искать альтернативные способы доставки оболочки в Россию через страны, которые не ввели санкции. Рисков остановки производства не ожидается", - говорит собеседник агентства, замечая, что и российские производители готовы оперативно реагировать на "сигналы с мест" и удовлетворять изменяющиеся запросы мясопереработчиков. Сырьем для производства полиамидных оболочек являются гранулы от переработки нефти: их в РФ завозят по импорту, в основном из Европы, а собственная переработка не налажена. "Нас, конечно, выручает крупный и надежный производитель полиамидной оболочки, расположенный в Ростовской области - "Атлантиспак", но сложности с колебанием цены и сроками поставки, безусловно, есть. Если сырье и дальше будут завозить через третьи страны, стоимость его будет выше, а сроки поставки дольше, что будет компенсировано в цене", - полагает глава АСОМПа.

https://ria.ru/20230205/buterbrodeks-1849822967.html

https://ria.ru/20230202/zakvaski-1849293985.html

https://ria.ru/20230201/zavtrak-1848827933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

цены, продукты, россия, экономика