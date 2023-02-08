https://ria.ru/20230208/kofe-1850643749.html

Неурожай кофе в Колумбии не повлияет на его цену, считает эксперт

Неурожай кофе в Колумбии не повлияет на его цену, считает эксперт - РИА Новости, 08.02.2023

Неурожай кофе в Колумбии не повлияет на его цену, считает эксперт

Снижение производства кофе в Колумбии лишь незначительно повлияет на его стоимость в мире, так как страна не является основным поставщиком, поделился мнением с... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:12

2023-02-08T18:12

2023-02-08T18:12

экономика

колумбия

рамаз чантурия

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Снижение производства кофе в Колумбии лишь незначительно повлияет на его стоимость в мире, так как страна не является основным поставщиком, поделился мнением с РИА Новости гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. Национальная федерация производителей кофе сообщила во вторник, что производство кофе в Колумбии, которая является крупнейшим мировым производителем мягкой арабики, снизилось за последний "кофейный год" (с октября 2022 по январь 2023 года) на 14%, до 3,8 миллиона мешков. Это произошло из-за погодных условий - плантации кофе страдали от низких температур на протяжении всего периода цветения и формирования плодов. "Пока фундаментально причин паниковать нет. Потому что то, что сильно влияет на рынок, - это история с Бразилией. Все остальные страны, безусловно, влияют на стоимость, но не так сильно... В Бразилии все спокойно, поэтому особых проблем нет, Колумбия, конечно, повлияет на стоимость арабики, но хочется надеяться, что мы это переживем", - заявил Чантурия. Первое место в мире по поставкам кофе занимает Бразилия, на нее приходится примерно 40% мирового производства кофе; на втором месте находится Вьетнам, на который приходится примерно 20%, отметил эксперт. И лишь затем в списке крупнейших поставщиков следует Колумбия. В конце лета Чантурия говорил РИА Новости, что в отношении кофе как сырья в мире в целом наблюдается долгосрочный повышательный ценовой тренд.

https://ria.ru/20230205/kofe-1849598590.html

https://ria.ru/20221212/kofe-1837939612.html

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экономика, колумбия, рамаз чантурия, в мире