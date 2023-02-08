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Разведка США разъяснила, для чего КНР использует аэростаты - РИА Новости, 08.02.2023
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Разведка США разъяснила, для чего КНР использует аэростаты
Разведка США разъяснила, для чего КНР использует аэростаты - РИА Новости, 08.02.2023
Разведка США разъяснила, для чего КНР использует аэростаты
Американская разведка утверждает, что Китай якобы использует аэростаты для сбора данных о целом ряде государств, в частности, Японии и Индии, пишет газета... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T05:12
2023-02-08T05:45
в мире
сша
китай
джо байден
венди шерман
япония
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американская разведка утверждает, что Китай якобы использует аэростаты для сбора данных о целом ряде государств, в частности, Японии и Индии, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.По данным издания, один из китайских аэростатов в течение нескольких лет действовал частично в провинции Хайнань у южного побережья Китая. Он, как отмечает газета, собирал данных о военной инфраструктуре в странах, "представляющих новый стратегический интерес" для КНР. Речь идет о Японии, Индии, Вьетнаме, Филиппинах и Тайване (Китай считает остров одной из своих провинций)."То, что сделали китайцы, - это взяли невероятно старую технологию и, по сути, объединили ее с современными средствами связи и наблюдения... Это огромные усилия", - сообщил газете один из источников в разведке США.Как пишет газета, американская разведка связала сбитый в минувшую субботу китайский аэростат "с обширной программой наблюдения", которая, как утверждают в США, проводится Китаем.В то же время высокопоставленный чиновник из администрации президента США Джо Байдена сообщил газете, что в понедельник заместитель госсекретаря США Венди Шерман провела брифинг о "шпионаже Китая" с помощью аэростатов для примерно 150 человек из около 40 посольств.Воздушный шар, который, по мнению американцев, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, сухопутную часть США и был в субботу сбит над Атлантическим океаном у побережья штата Южная Каролина. Китайцы утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.
https://ria.ru/20230208/bayden-1850448582.html
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сша
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в мире, сша, китай, джо байден, венди шерман, япония
В мире, США, Китай, Джо Байден, Венди Шерман, Япония
05:12 08.02.2023 (обновлено: 05:45 08.02.2023)
 
Разведка США разъяснила, для чего КНР использует аэростаты

WP: разведка США считает, что КНР применяет аэростаты для сбора данных о ряде стран

Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американская разведка утверждает, что Китай якобы использует аэростаты для сбора данных о целом ряде государств, в частности, Японии и Индии, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, один из китайских аэростатов в течение нескольких лет действовал частично в провинции Хайнань у южного побережья Китая. Он, как отмечает газета, собирал данных о военной инфраструктуре в странах, "представляющих новый стратегический интерес" для КНР. Речь идет о Японии, Индии, Вьетнаме, Филиппинах и Тайване (Китай считает остров одной из своих провинций).
Американский президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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"То, что сделали китайцы, - это взяли невероятно старую технологию и, по сути, объединили ее с современными средствами связи и наблюдения... Это огромные усилия", - сообщил газете один из источников в разведке США.
Как пишет газета, американская разведка связала сбитый в минувшую субботу китайский аэростат "с обширной программой наблюдения", которая, как утверждают в США, проводится Китаем.
В то же время высокопоставленный чиновник из администрации президента США Джо Байдена сообщил газете, что в понедельник заместитель госсекретаря США Венди Шерман провела брифинг о "шпионаже Китая" с помощью аэростатов для примерно 150 человек из около 40 посольств.
Воздушный шар, который, по мнению американцев, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, сухопутную часть США и был в субботу сбит над Атлантическим океаном у побережья штата Южная Каролина. Китайцы утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.
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