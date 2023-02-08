https://ria.ru/20230208/knr-1850447345.html

Разведка США разъяснила, для чего КНР использует аэростаты

Разведка США разъяснила, для чего КНР использует аэростаты - РИА Новости, 08.02.2023

Разведка США разъяснила, для чего КНР использует аэростаты

Американская разведка утверждает, что Китай якобы использует аэростаты для сбора данных о целом ряде государств, в частности, Японии и Индии, пишет газета... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T05:12

2023-02-08T05:12

2023-02-08T05:45

в мире

сша

китай

джо байден

венди шерман

япония

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американская разведка утверждает, что Китай якобы использует аэростаты для сбора данных о целом ряде государств, в частности, Японии и Индии, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.По данным издания, один из китайских аэростатов в течение нескольких лет действовал частично в провинции Хайнань у южного побережья Китая. Он, как отмечает газета, собирал данных о военной инфраструктуре в странах, "представляющих новый стратегический интерес" для КНР. Речь идет о Японии, Индии, Вьетнаме, Филиппинах и Тайване (Китай считает остров одной из своих провинций)."То, что сделали китайцы, - это взяли невероятно старую технологию и, по сути, объединили ее с современными средствами связи и наблюдения... Это огромные усилия", - сообщил газете один из источников в разведке США.Как пишет газета, американская разведка связала сбитый в минувшую субботу китайский аэростат "с обширной программой наблюдения", которая, как утверждают в США, проводится Китаем.В то же время высокопоставленный чиновник из администрации президента США Джо Байдена сообщил газете, что в понедельник заместитель госсекретаря США Венди Шерман провела брифинг о "шпионаже Китая" с помощью аэростатов для примерно 150 человек из около 40 посольств.Воздушный шар, который, по мнению американцев, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, сухопутную часть США и был в субботу сбит над Атлантическим океаном у побережья штата Южная Каролина. Китайцы утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.

https://ria.ru/20230208/bayden-1850448582.html

https://ria.ru/20230208/gosdolg-1850447800.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, джо байден, венди шерман, япония