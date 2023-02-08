Рейтинг@Mail.ru
В США рассекретили документы об обещаниях Клинтона Ельцину - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/klinton-1850439588.html
В США рассекретили документы об обещаниях Клинтона Ельцину
В США рассекретили документы об обещаниях Клинтона Ельцину - РИА Новости, 08.02.2023
В США рассекретили документы об обещаниях Клинтона Ельцину
Бывший американский лидер Билл Клинтон на переговорах с первым российским президентом Борисом Ельциным обещал работать над тесным сотрудничеством, пока в его... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T01:11
2023-02-08T10:29
в мире
сша
россия
москва
билл клинтон
борис ельцин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155995/36/1559953601_0:149:3000:1837_1920x0_80_0_0_bc506f40c0bc7b9a97a73add08664444.jpg
ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Бывший американский лидер Билл Клинтон на переговорах с первым российским президентом Борисом Ельциным обещал работать над тесным сотрудничеством, пока в его окружении называли постсоветское пространство главным и самым опасным беспорядком. В новой порции рассекреченных документов национального архива США есть стенограмма телефонного разговора двух бывших глав государств от 23 января 1993 года. Первый российский президент поздравил американского коллегу с инаугурацией через несколько дней после церемонии, свидетельствует стенограмма. "Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России", — сказал тогда Клинтон. Он добавил, что в сложные для Евразийского континента времена Москве и Вашингтону нужно работать вместе. Клинтон также заявил о необходимости начать работу для прогресса по СНВ-2. И президенты договорились условиться о первой очной встрече в третьей стране.Кроме того, Клинтон сообщил Ельцину о назначении Строба Толботта — карьерного дипломата и специалиста по России — для оценки программ сотрудничества Вашингтона и Москвы. А тот, согласно другому документу — брифингу Толботта для нового на тот момент госсекретаря Кристофера Уоррена от 6 февраля, называет Россию и пространство бывшего СССР "самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле".
https://ria.ru/20230202/eltsin-1849125609.html
https://ria.ru/20230202/gaydar-1849125763.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155995/36/1559953601_177:0:2824:1985_1920x0_80_0_0_6cf709e6c2db46a63911a34c83fd1f08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, москва, билл клинтон, борис ельцин
В мире, США, Россия, Москва, Билл Клинтон, Борис Ельцин
01:11 08.02.2023 (обновлено: 10:29 08.02.2023)
 
В США рассекретили документы об обещаниях Клинтона Ельцину

Национальный архив США: Клинтон обещал Ельцину тесное сотрудничество

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанкБилл Клинтон и Борис Ельцин пожимают друг другу руки на совместной пресс-конференции
Билл Клинтон и Борис Ельцин пожимают друг другу руки на совместной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Билл Клинтон и Борис Ельцин пожимают друг другу руки на совместной пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Бывший американский лидер Билл Клинтон на переговорах с первым российским президентом Борисом Ельциным обещал работать над тесным сотрудничеством, пока в его окружении называли постсоветское пространство главным и самым опасным беспорядком.
В новой порции рассекреченных документов национального архива США есть стенограмма телефонного разговора двух бывших глав государств от 23 января 1993 года. Первый российский президент поздравил американского коллегу с инаугурацией через несколько дней после церемонии, свидетельствует стенограмма.
Бывший президент России Борис Ельцин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 06:38
Экс-член Совбеза рассказал о переговорах Ельцина о ядерном статусе Украины
"Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России", — сказал тогда Клинтон.
Он добавил, что в сложные для Евразийского континента времена Москве и Вашингтону нужно работать вместе. Клинтон также заявил о необходимости начать работу для прогресса по СНВ-2. И президенты договорились условиться о первой очной встрече в третьей стране.
Кроме того, Клинтон сообщил Ельцину о назначении Строба Толботта — карьерного дипломата и специалиста по России — для оценки программ сотрудничества Вашингтона и Москвы. А тот, согласно другому документу — брифингу Толботта для нового на тот момент госсекретаря Кристофера Уоррена от 6 февраля, называет Россию и пространство бывшего СССР "самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле".
Егор Тимурович Гайдар, вице-премьер России, в перерыве заседания Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 06:47
В США рассекретили документы с сигналами Гайдара о проблемах на Украине
 
В миреСШАРоссияМоскваБилл КлинтонБорис Ельцин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала