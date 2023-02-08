01:11 08.02.2023 (обновлено: 10:29 08.02.2023)
В США рассекретили документы об обещаниях Клинтона Ельцину
Национальный архив США: Клинтон обещал Ельцину тесное сотрудничество
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанкБилл Клинтон и Борис Ельцин пожимают друг другу руки на совместной пресс-конференции
Билл Клинтон и Борис Ельцин пожимают друг другу руки на совместной пресс-конференции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Бывший американский лидер Билл Клинтон на переговорах с первым российским президентом Борисом Ельциным обещал работать над тесным сотрудничеством, пока в его окружении называли постсоветское пространство главным и самым опасным беспорядком.
В новой порции рассекреченных документов национального архива США есть стенограмма телефонного разговора двух бывших глав государств от 23 января 1993 года. Первый российский президент поздравил американского коллегу с инаугурацией через несколько дней после церемонии, свидетельствует стенограмма.
"Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России", — сказал тогда Клинтон.
Он добавил, что в сложные для Евразийского континента времена Москве и Вашингтону нужно работать вместе. Клинтон также заявил о необходимости начать работу для прогресса по СНВ-2. И президенты договорились условиться о первой очной встрече в третьей стране.
Кроме того, Клинтон сообщил Ельцину о назначении Строба Толботта — карьерного дипломата и специалиста по России — для оценки программ сотрудничества Вашингтона и Москвы. А тот, согласно другому документу — брифингу Толботта для нового на тот момент госсекретаря Кристофера Уоррена от 6 февраля, называет Россию и пространство бывшего СССР "самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле".