https://ria.ru/20230208/klinton-1850439588.html

В США рассекретили документы об обещаниях Клинтона Ельцину

В США рассекретили документы об обещаниях Клинтона Ельцину - РИА Новости, 08.02.2023

В США рассекретили документы об обещаниях Клинтона Ельцину

Бывший американский лидер Билл Клинтон на переговорах с первым российским президентом Борисом Ельциным обещал работать над тесным сотрудничеством, пока в его... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T01:11

2023-02-08T01:11

2023-02-08T10:29

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билл клинтон

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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Бывший американский лидер Билл Клинтон на переговорах с первым российским президентом Борисом Ельциным обещал работать над тесным сотрудничеством, пока в его окружении называли постсоветское пространство главным и самым опасным беспорядком. В новой порции рассекреченных документов национального архива США есть стенограмма телефонного разговора двух бывших глав государств от 23 января 1993 года. Первый российский президент поздравил американского коллегу с инаугурацией через несколько дней после церемонии, свидетельствует стенограмма. "Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России", — сказал тогда Клинтон. Он добавил, что в сложные для Евразийского континента времена Москве и Вашингтону нужно работать вместе. Клинтон также заявил о необходимости начать работу для прогресса по СНВ-2. И президенты договорились условиться о первой очной встрече в третьей стране.Кроме того, Клинтон сообщил Ельцину о назначении Строба Толботта — карьерного дипломата и специалиста по России — для оценки программ сотрудничества Вашингтона и Москвы. А тот, согласно другому документу — брифингу Толботта для нового на тот момент госсекретаря Кристофера Уоррена от 6 февраля, называет Россию и пространство бывшего СССР "самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле".

https://ria.ru/20230202/eltsin-1849125609.html

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в мире, сша, россия, москва, билл клинтон, борис ельцин