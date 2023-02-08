https://ria.ru/20230208/kherson-1850515255.html

Пособников ВСУ в Херсоне привлекут к ответственности, заявил Сальдо

Пособников ВСУ в Херсоне привлекут к ответственности, заявил Сальдо - РИА Новости, 08.02.2023

Пособников ВСУ в Херсоне привлекут к ответственности, заявил Сальдо

Пособники украинских войск в Херсоне, после деоккупации города, будут привлечены к ответственности, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:13

2023-02-08T12:13

2023-02-08T12:13

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Пособники украинских войск в Херсоне, после деоккупации города, будут привлечены к ответственности, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Мы вернемся - и тот, кто действительно внес серьезную лепту в развал и противостояние, тот будет привлечен к ответственности", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, под контролем украинских войск остается правобережная часть, включая областной центр региона - город Херсон.

https://ria.ru/20230207/kherson-1850218859.html

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