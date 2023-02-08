https://ria.ru/20230208/kherson-1850515255.html
Пособников ВСУ в Херсоне привлекут к ответственности, заявил Сальдо
Пособников ВСУ в Херсоне привлекут к ответственности, заявил Сальдо - РИА Новости, 08.02.2023
Пособников ВСУ в Херсоне привлекут к ответственности, заявил Сальдо
Пособники украинских войск в Херсоне, после деоккупации города, будут привлечены к ответственности, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:13
2023-02-08T12:13
2023-02-08T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
россия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Пособники украинских войск в Херсоне, после деоккупации города, будут привлечены к ответственности, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Мы вернемся - и тот, кто действительно внес серьезную лепту в развал и противостояние, тот будет привлечен к ответственности", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, под контролем украинских войск остается правобережная часть, включая областной центр региона - город Херсон.
https://ria.ru/20230207/kherson-1850218859.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон, Россия, Владимир Сальдо
Пособников ВСУ в Херсоне привлекут к ответственности, заявил Сальдо
Сальдо: пособников ВСУ в Херсоне привлекут к ответственности после деоккупации города