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Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили установку РСЗО "Град" - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили установку РСЗО "Град"
Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили установку РСЗО "Град" - РИА Новости, 08.02.2023
Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили установку РСЗО "Град"
Российские артиллеристы уничтожили в районе села Тяготинка под Херсоном украинскую установку "Град" с боекомплектом и расчетом, сообщил РИА Новости знакомый с... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:18
2023-02-08T10:31
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в районе села Тяготинка под Херсоном украинскую установку "Град" с боекомплектом и расчетом, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. "Вчера артиллерийским огнем в районе Тяготинка уничтожена РСЗО "Град" с боекомплектом. Потери - 3 погибших военных ВСУ, 3 получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Также ночью, по словам источника, "артиллерийским огнем в районе села Львово уничтожен миномет 120 мм калибра с боекомплектом и расчетом, потери противника составили четверо убитых, двое раненых".
херсон
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херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины
10:18 08.02.2023 (обновлено: 10:31 08.02.2023)
 
Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили установку РСЗО "Град"

Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили украинскую установку РСЗО "Град" и миномет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в районе села Тяготинка под Херсоном украинскую установку "Град" с боекомплектом и расчетом, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
"Вчера артиллерийским огнем в районе Тяготинка уничтожена РСЗО "Град" с боекомплектом. Потери - 3 погибших военных ВСУ, 3 получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Также ночью, по словам источника, "артиллерийским огнем в районе села Львово уничтожен миномет 120 мм калибра с боекомплектом и расчетом, потери противника составили четверо убитых, двое раненых".
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