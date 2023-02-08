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Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили установку РСЗО "Град"

Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили установку РСЗО "Град" - РИА Новости, 08.02.2023

Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили установку РСЗО "Град"

Российские артиллеристы уничтожили в районе села Тяготинка под Херсоном украинскую установку "Град" с боекомплектом и расчетом, сообщил РИА Новости знакомый с... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:18

2023-02-08T10:18

2023-02-08T10:31

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в районе села Тяготинка под Херсоном украинскую установку "Град" с боекомплектом и расчетом, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. "Вчера артиллерийским огнем в районе Тяготинка уничтожена РСЗО "Град" с боекомплектом. Потери - 3 погибших военных ВСУ, 3 получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Также ночью, по словам источника, "артиллерийским огнем в районе села Львово уничтожен миномет 120 мм калибра с боекомплектом и расчетом, потери противника составили четверо убитых, двое раненых".

херсон

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2023

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херсон, вооруженные силы украины