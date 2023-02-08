https://ria.ru/20230208/kharkov-1850570800.html

ВС России уничтожили цеха авиазавода в Харькове

ВС России уничтожили цеха авиазавода в Харькове - РИА Новости, 08.02.2023

ВС России уничтожили цеха авиазавода в Харькове

Российские войска нанесли удар по авиазаводу в Харькове, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации за минувшие сутки. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:03

2023-02-08T15:03

2023-02-08T15:48

специальная военная операция на украине

россия

харьков

безопасность

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

харьковская область

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по авиазаводу в Харькове, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации за минувшие сутки.Вооруженным силам удалось уничтожить склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области.В министерстве также рассказали о ситуации на линии боевого соприкосновения.На Купянском направлении российские авиация и артиллерия ударили по скоплению противника в Харьковской области и Луганской Народной Республике.Российские военные нанесли значительный урон подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинская сторона потеряла за минувшие сутки свыше 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и установку РСЗО "Град".Бойцы российской армии отметились успешными наступательными действиями на Донецком направлении. Потери Киева составили:На Южнодонецком направлении ВС России сумели уничтожить до 75 украинских военных, один танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.На Херсонском направлении российские военные ликвидировали минометный расчет ВСУ.Кроме того, силы ПВО за минувшие сутки сбили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и десять украинских беспилотников.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850256800.html

https://ria.ru/20230208/akhmat-1850523481.html

https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850259440.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, харьков, безопасность, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, харьковская область