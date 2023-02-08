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ВС России уничтожили цеха авиазавода в Харькове - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили цеха авиазавода в Харькове
ВС России уничтожили цеха авиазавода в Харькове - РИА Новости, 08.02.2023
ВС России уничтожили цеха авиазавода в Харькове
Российские войска нанесли удар по авиазаводу в Харькове, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации за минувшие сутки. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:03
2023-02-08T15:48
специальная военная операция на украине
россия
харьков
безопасность
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по авиазаводу в Харькове, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации за минувшие сутки.Вооруженным силам удалось уничтожить склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области.В министерстве также рассказали о ситуации на линии боевого соприкосновения.На Купянском направлении российские авиация и артиллерия ударили по скоплению противника в Харьковской области и Луганской Народной Республике.Российские военные нанесли значительный урон подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинская сторона потеряла за минувшие сутки свыше 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и установку РСЗО "Град".Бойцы российской армии отметились успешными наступательными действиями на Донецком направлении. Потери Киева составили:На Южнодонецком направлении ВС России сумели уничтожить до 75 украинских военных, один танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.На Херсонском направлении российские военные ликвидировали минометный расчет ВСУ.Кроме того, силы ПВО за минувшие сутки сбили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и десять украинских беспилотников.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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россия, харьков, безопасность, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Харьковская область
15:03 08.02.2023 (обновлено: 15:48 08.02.2023)
 
ВС России уничтожили цеха авиазавода в Харькове

Минобороны: ВС России уничтожили цеха авиазавода в Харькове, где модернизировали дроны

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по авиазаводу в Харькове, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации за минувшие сутки.
"Уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов", — сообщили в военном ведомстве.
Вооруженным силам удалось уничтожить склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области.
В министерстве также рассказали о ситуации на линии боевого соприкосновения.
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Российские войска достигли успехов под Северском
На Купянском направлении российские авиация и артиллерия ударили по скоплению противника в Харьковской области и Луганской Народной Республике.

"Уничтожены более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и автомобиль", — уточнили в Минобороны.

Российские военные нанесли значительный урон подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинская сторона потеряла за минувшие сутки свыше 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и установку РСЗО "Град".
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Бойцы российской армии отметились успешными наступательными действиями на Донецком направлении. Потери Киева составили:
  • более 140 военнослужащих;
  • один танк;
  • три пикапа;
  • три автомобиля и гаубица "Мста-Б";
  • два склада боеприпасов возле Славянска и Авдеевки.
На Южнодонецком направлении ВС России сумели уничтожить до 75 украинских военных, один танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
"В районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье Донецкой Народной Республики огнем артиллерии уничтожены три склада боеприпасов и горючего", — говорится в сводке.
На Херсонском направлении российские военные ликвидировали минометный расчет ВСУ.
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Кроме того, силы ПВО за минувшие сутки сбили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и десять украинских беспилотников.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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