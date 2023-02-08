https://ria.ru/20230208/kazakhstan-1850495622.html

Казахстан обновил правила получения иностранцами разрешения на проживание

Казахстан обновил правила получения иностранцами разрешения на проживание - РИА Новости, 08.02.2023

Казахстан обновил правила получения иностранцами разрешения на проживание

Казахстан обновил правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранцев, теперь для этого требуется наличие загранпаспорта и подтверждение адреса... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:08

2023-02-08T11:08

2023-02-08T11:08

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АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости. Казахстан обновил правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранцев, теперь для этого требуется наличие загранпаспорта и подтверждение адреса проживания в стране, сообщила пресс-служба МВД. По информации ведомства, "граждане стран, с которыми у Казахстана имеются соответствующие миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в нашей стране по внутренним документам". "Однако для получения иностранцем разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус", - отмечается в сообщении. В пресс-релизе поясняется, что теперь иностранцам необходимо предоставлять свой загранпаспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления на постоянное проживание. Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника. "Эти меры приняты с целью исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющих отношения к заявителю", - пояснили в МВД. Ранее МВД Казахстана сообщало, что иностранцы, обладающие востребованными профессиями, получат преимущество при обращении за разрешением на постоянное проживание в Казахстане. В перечень таких специальностей включены врачи, инженеры, агрономы, архитекторы, биологи, геологи, гидрологи, металлурги, фармакологи, химики, экологи, специалисты в сфере информационных технологий, преподаватели вузов в сфере здравоохранения, инженерно-педагогические работники технического и профессионального образования и другие. Ведомство также сообщало, что в стране с 27 января вступили в силу обновленные миграционные правила. Теперь граждане ЕАЭС смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней, остальные иностранцы - не более 30 суток, но также максимум 90 дней за полгода. В прежней редакции правил не было ограничений, касающихся 180-дневного периода, таким образом, иностранцы теряют возможность многократно обновлять сроки пребывания, выезжая на короткое время за пределы страны и въезжая вновь.

https://realty.ria.ru/20221003/kazakhstan-1821196404.html

https://ria.ru/20230102/strany-1842793298.html

https://ria.ru/20221129/kazakhstan-1834924126.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, в мире, евразийский экономический союз