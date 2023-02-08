Рейтинг@Mail.ru
Казахстан обновил правила получения иностранцами разрешения на проживание - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/kazakhstan-1850495622.html
Казахстан обновил правила получения иностранцами разрешения на проживание
Казахстан обновил правила получения иностранцами разрешения на проживание - РИА Новости, 08.02.2023
Казахстан обновил правила получения иностранцами разрешения на проживание
Казахстан обновил правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранцев, теперь для этого требуется наличие загранпаспорта и подтверждение адреса... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:08
2023-02-08T11:08
казахстан
в мире
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758164397_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_ec4f5189d54dfe33c9c4a20a06fab4eb.jpg
АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости. Казахстан обновил правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранцев, теперь для этого требуется наличие загранпаспорта и подтверждение адреса проживания в стране, сообщила пресс-служба МВД. По информации ведомства, "граждане стран, с которыми у Казахстана имеются соответствующие миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в нашей стране по внутренним документам". "Однако для получения иностранцем разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус", - отмечается в сообщении. В пресс-релизе поясняется, что теперь иностранцам необходимо предоставлять свой загранпаспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления на постоянное проживание. Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника. "Эти меры приняты с целью исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющих отношения к заявителю", - пояснили в МВД. Ранее МВД Казахстана сообщало, что иностранцы, обладающие востребованными профессиями, получат преимущество при обращении за разрешением на постоянное проживание в Казахстане. В перечень таких специальностей включены врачи, инженеры, агрономы, архитекторы, биологи, геологи, гидрологи, металлурги, фармакологи, химики, экологи, специалисты в сфере информационных технологий, преподаватели вузов в сфере здравоохранения, инженерно-педагогические работники технического и профессионального образования и другие. Ведомство также сообщало, что в стране с 27 января вступили в силу обновленные миграционные правила. Теперь граждане ЕАЭС смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней, остальные иностранцы - не более 30 суток, но также максимум 90 дней за полгода. В прежней редакции правил не было ограничений, касающихся 180-дневного периода, таким образом, иностранцы теряют возможность многократно обновлять сроки пребывания, выезжая на короткое время за пределы страны и въезжая вновь.
https://realty.ria.ru/20221003/kazakhstan-1821196404.html
https://ria.ru/20230102/strany-1842793298.html
https://ria.ru/20221129/kazakhstan-1834924126.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758164397_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_6eeeb7a9635e09bb2b12de56e7a3eaeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, в мире, евразийский экономический союз
Казахстан, В мире, Евразийский экономический союз
11:08 08.02.2023
 
Казахстан обновил правила получения иностранцами разрешения на проживание

Иностранцев обязали подтверждать адрес при получении разрешения на проживание в Казахстане

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкСтолица Казахстана Астана
Столица Казахстана Астана - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Столица Казахстана Астана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости. Казахстан обновил правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранцев, теперь для этого требуется наличие загранпаспорта и подтверждение адреса проживания в стране, сообщила пресс-служба МВД.
По информации ведомства, "граждане стран, с которыми у Казахстана имеются соответствующие миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в нашей стране по внутренним документам".
Монумент Астана-Байтерек - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября 2022, 16:10
Наплыв россиян привел к росту цен на рынке аренды жилья в Казахстане
"Однако для получения иностранцем разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус", - отмечается в сообщении.
В пресс-релизе поясняется, что теперь иностранцам необходимо предоставлять свой загранпаспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления на постоянное проживание.
Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника. "Эти меры приняты с целью исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющих отношения к заявителю", - пояснили в МВД.
Отель в Белеке, Турция - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 08:28Туризм
Названы самые популярные безвизовые страны у россиян
Ранее МВД Казахстана сообщало, что иностранцы, обладающие востребованными профессиями, получат преимущество при обращении за разрешением на постоянное проживание в Казахстане. В перечень таких специальностей включены врачи, инженеры, агрономы, архитекторы, биологи, геологи, гидрологи, металлурги, фармакологи, химики, экологи, специалисты в сфере информационных технологий, преподаватели вузов в сфере здравоохранения, инженерно-педагогические работники технического и профессионального образования и другие.
Ведомство также сообщало, что в стране с 27 января вступили в силу обновленные миграционные правила. Теперь граждане ЕАЭС смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней, остальные иностранцы - не более 30 суток, но также максимум 90 дней за полгода. В прежней редакции правил не было ограничений, касающихся 180-дневного периода, таким образом, иностранцы теряют возможность многократно обновлять сроки пребывания, выезжая на короткое время за пределы страны и въезжая вновь.
Автомобили в районе погранперехода Мариинский на границе России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября 2022, 08:50
В Казахстане остаются около ста тысяч россиян, приехавших с конца сентября
 
КазахстанВ миреЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала