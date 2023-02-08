https://ria.ru/20230208/istrebiteli-1850647586.html

СМИ: Великобритания может передать Украине истребители

СМИ: Великобритания может передать Украине истребители - РИА Новости, 08.02.2023

СМИ: Великобритания может передать Украине истребители

Лондон рассматривает возможность передачи Киеву британских истребителей, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя правительства. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:27

2023-02-08T18:27

2023-02-08T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

лондон

киев

украина

россия

сергей лавров

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лондон рассматривает возможность передачи Киеву британских истребителей, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя правительства."Великобритания изучает отправку Украине британских истребителей", - говорится в сообщении газеты.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230208/oruzhie-1850509601.html

лондон

киев

украина

россия

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в мире, лондон, киев, украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато