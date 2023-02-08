https://ria.ru/20230208/iskusstvo-1850552381.html

Гастроли итальянского вокального коллектива в Москве пройдут по плану

Гастроли итальянского вокального коллектива в Москве пройдут по плану - РИА Новости, 08.02.2023

Гастроли итальянского вокального коллектива в Москве пройдут по плану

В среду итальянский ансамбль Tenores di Bitti "Mialinu Pira" выступит на Фестивале Башмета в Москве, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Русского концертного РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:04

2023-02-08T15:04

2023-02-08T15:05

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В среду итальянский ансамбль Tenores di Bitti "Mialinu Pira" выступит на Фестивале Башмета в Москве, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Русского концертного агентства.Песни теноров (cantu a tenore) — среди древнейших исполнительских техник. В 2005 году ее провозгласили Шедевром устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. "Согласно народному поверью, песни теноров появились у сардинских пастухов сотни лет назад, голос su bassu имитирует глухое мычание быка, sa contra – блеяние овец, а sa mesu oche – завывание ветра", — поясняют в пресс-службе.В России коллектив раньше не был. Ансамбль Tenores di Bitti "Mialinu Pira" участвовал в Рождественском концерте в Ватикане для Папы Иоанна Павла II, выступал в Королевском зале Концертгебау в Амстердаме и в Базилике Рождества в Вифлееме.

https://ria.ru/20230208/vystavka-1850545493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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