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Гастроли итальянского вокального коллектива в Москве пройдут по плану - РИА Новости, 08.02.2023
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Культура
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Гастроли итальянского вокального коллектива в Москве пройдут по плану
Гастроли итальянского вокального коллектива в Москве пройдут по плану - РИА Новости, 08.02.2023
Гастроли итальянского вокального коллектива в Москве пройдут по плану
В среду итальянский ансамбль Tenores di Bitti "Mialinu Pira" выступит на Фестивале Башмета в Москве, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Русского концертного РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:04
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В среду итальянский ансамбль Tenores di Bitti "Mialinu Pira" выступит на Фестивале Башмета в Москве, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Русского концертного агентства.Песни теноров (cantu a tenore) — среди древнейших исполнительских техник. В 2005 году ее провозгласили Шедевром устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. "Согласно народному поверью, песни теноров появились у сардинских пастухов сотни лет назад, голос su bassu имитирует глухое мычание быка, sa contra – блеяние овец, а sa mesu oche – завывание ветра", — поясняют в пресс-службе.В России коллектив раньше не был. Ансамбль Tenores di Bitti "Mialinu Pira" участвовал в Рождественском концерте в Ватикане для Папы Иоанна Павла II, выступал в Королевском зале Концертгебау в Амстердаме и в Базилике Рождества в Вифлееме.
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новости культуры, юрий башмет, москва, музыка, искусство, творчество, италия, зимний фестиваль искусств юрия башмета, куда сходить
Культура, Новости культуры, Юрий Башмет, Москва, Музыка, Искусство, творчество, Италия, Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, куда сходить
15:04 08.02.2023 (обновлено: 15:05 08.02.2023)
 
Гастроли итальянского вокального коллектива в Москве пройдут по плану

Итальянская группа Tenores di Bitti "Mialinu Pira" выступит на Фестивале Башмета в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой РКАИтальянский коллектив Tenores di Bitti ”Mialinu Pira”
Итальянский коллектив Tenores di Bitti ”Mialinu Pira”
© Фото предоставлено пресс-службой РКА
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В среду итальянский ансамбль Tenores di Bitti "Mialinu Pira" выступит на Фестивале Башмета в Москве, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Русского концертного агентства.

"Концерт итальянского коллектива сегодня состоится в плановом порядке, артисты уже в Москве и репетируют. Этот концерт пройдет в рамках IV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета, именно Фестиваль является его организатором", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Песни теноров (cantu a tenore) — среди древнейших исполнительских техник. В 2005 году ее провозгласили Шедевром устного и нематериального наследия ЮНЕСКО.
"Согласно народному поверью, песни теноров появились у сардинских пастухов сотни лет назад, голос su bassu имитирует глухое мычание быка, sa contra – блеяние овец, а sa mesu oche – завывание ветра", — поясняют в пресс-службе.
В России коллектив раньше не был.
"Тем, кто впервые слышит песни теноров, они могут показаться сложными для восприятия, переносящими нас в доисторическую эпоху, когда люди подражали звукам природы. Однако четыре мужских голоса, один из которых ведет основную мелодию, а другие аккомпанируют ему в ритмическом произнесении слогов, дают необыкновенную гармонию, напоминая вокальное искусство далеких первобытных культур", — говорится в пресс-релизе.
Ансамбль Tenores di Bitti "Mialinu Pira" участвовал в Рождественском концерте в Ватикане для Папы Иоанна Павла II, выступал в Королевском зале Концертгебау в Амстердаме и в Базилике Рождества в Вифлееме.
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