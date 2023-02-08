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Гастроли итальянского вокального коллектива в Москве пройдут по плану
Гастроли итальянского вокального коллектива в Москве пройдут по плану - РИА Новости, 08.02.2023
Гастроли итальянского вокального коллектива в Москве пройдут по плану
В среду итальянский ансамбль Tenores di Bitti "Mialinu Pira" выступит на Фестивале Башмета в Москве, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Русского концертного РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:04
2023-02-08T15:04
2023-02-08T15:05
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В среду итальянский ансамбль Tenores di Bitti "Mialinu Pira" выступит на Фестивале Башмета в Москве, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Русского концертного агентства.Песни теноров (cantu a tenore) — среди древнейших исполнительских техник. В 2005 году ее провозгласили Шедевром устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. "Согласно народному поверью, песни теноров появились у сардинских пастухов сотни лет назад, голос su bassu имитирует глухое мычание быка, sa contra – блеяние овец, а sa mesu oche – завывание ветра", — поясняют в пресс-службе.В России коллектив раньше не был. Ансамбль Tenores di Bitti "Mialinu Pira" участвовал в Рождественском концерте в Ватикане для Папы Иоанна Павла II, выступал в Королевском зале Концертгебау в Амстердаме и в Базилике Рождества в Вифлееме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юрий башмет, москва, музыка, искусство, творчество, италия, зимний фестиваль искусств юрия башмета, куда сходить
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15:04 08.02.2023 (обновлено: 15:05 08.02.2023)
Гастроли итальянского вокального коллектива в Москве пройдут по плану
Итальянская группа Tenores di Bitti "Mialinu Pira" выступит на Фестивале Башмета в Москве
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В среду итальянский ансамбль Tenores di Bitti "Mialinu Pira" выступит на Фестивале Башмета в Москве, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Русского концертного агентства.
"Концерт итальянского коллектива сегодня состоится в плановом порядке, артисты уже в Москве и репетируют. Этот концерт пройдет в рамках IV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета, именно Фестиваль является его организатором", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Песни теноров (cantu a tenore) — среди древнейших исполнительских техник. В 2005 году ее провозгласили Шедевром устного и нематериального наследия ЮНЕСКО.
"Согласно народному поверью, песни теноров появились у сардинских пастухов сотни лет назад, голос su bassu имитирует глухое мычание быка, sa contra – блеяние овец, а sa mesu oche – завывание ветра", — поясняют в пресс-службе.
В России коллектив раньше не был.
"Тем, кто впервые слышит песни теноров, они могут показаться сложными для восприятия, переносящими нас в доисторическую эпоху, когда люди подражали звукам природы. Однако четыре мужских голоса, один из которых ведет основную мелодию, а другие аккомпанируют ему в ритмическом произнесении слогов, дают необыкновенную гармонию, напоминая вокальное искусство далеких первобытных культур", — говорится в пресс-релизе.
Ансамбль Tenores di Bitti "Mialinu Pira" участвовал в Рождественском концерте в Ватикане для Папы Иоанна Павла II, выступал в Королевском зале Концертгебау в Амстердаме и в Базилике Рождества в Вифлееме.