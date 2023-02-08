https://ria.ru/20230208/infrstruktura-1850578460.html

Мишустин призвал контролировать создание объектов военной инфраструктуры

Мишустин призвал контролировать создание объектов военной инфраструктуры - РИА Новости, 08.02.2023

Мишустин призвал контролировать создание объектов военной инфраструктуры

Создание объектов военной инфраструктуры необходимо держать на контроле, сейчас строительство идет по плану, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:26

2023-02-08T15:26

2023-02-08T15:33

михаил мишустин

безопасность

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Создание объектов военной инфраструктуры необходимо держать на контроле, сейчас строительство идет по плану, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который возглавляет координационный совет по обеспечению Вооруженных сил России."Очень важно держать на контроле вопросы создания объектов военной инфраструктуры, в том числе инженерного оборудования мест размещения войск. Задействованы для этого специалисты, в том числе гражданский персонал трудится по-настоящему самоотверженно", - сказал Мишустин на заседании совета в среду."Несмотря на существенные объемы, многое уже сделано. Строительство идет в строгом соответствии с утвержденными планами. Нужно поддерживать и дальше набранные темпы, чтобы как можно быстрее выполнить все поставленные задачи", - добавил он.

https://ria.ru/20230208/tekhnika-1850577472.html

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михаил мишустин, безопасность, россия