https://ria.ru/20230208/inflyatsiya-1850449701.html

Байден объяснил рекордную инфляцию в США конфликтом на Украине

Байден объяснил рекордную инфляцию в США конфликтом на Украине - РИА Новости, 08.02.2023

Байден объяснил рекордную инфляцию в США конфликтом на Украине

Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу объяснил рекордную инфляцию последствиями коронавирусной пандемии и российской военной операции на Украине. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T05:58

2023-02-08T05:58

2023-02-08T07:12

в мире

сша

украина

джо байден

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу объяснил рекордную инфляцию последствиями коронавирусной пандемии и российской военной операции на Украине. Он назвал рост цен "глобальным явлением "и поставил себе в заслугу то, что в США его темпы замедляются. "Инфляция стала глобальной проблемой из-за пандемии, которая порвала цепочки поставок", - заявил Байден, добавив, что на "поставки энергоносителей и продуктов питания" повлияла и российская спецоперация. США, по его словам, лучше всех в мире готовы к инфляционным вызовам. "Здесь у нас цены на бензин снизились на 1,5 доллара за галлона в сравнении с пиком. Снижаются темпы продовольственной инфляции. Инфляция замедляется каждый месяц за последние полгода в то время, как зарплаты выросли", - сказал Байден. Инфляция в США составляет 6,5% при желаемом властями уровне в 2%.

https://ria.ru/20230208/gosdolg-1850447800.html

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в мире, сша, украина, джо байден, цены на нефть