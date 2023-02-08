Рейтинг@Mail.ru
Байден объяснил рекордную инфляцию в США конфликтом на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/inflyatsiya-1850449701.html
Байден объяснил рекордную инфляцию в США конфликтом на Украине
Байден объяснил рекордную инфляцию в США конфликтом на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
Байден объяснил рекордную инфляцию в США конфликтом на Украине
Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу объяснил рекордную инфляцию последствиями коронавирусной пандемии и российской военной операции на Украине. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T05:58
2023-02-08T07:12
в мире
сша
украина
джо байден
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0efa75903c36df818020e46070dbd76d.jpg
ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу объяснил рекордную инфляцию последствиями коронавирусной пандемии и российской военной операции на Украине. Он назвал рост цен "глобальным явлением "и поставил себе в заслугу то, что в США его темпы замедляются. "Инфляция стала глобальной проблемой из-за пандемии, которая порвала цепочки поставок", - заявил Байден, добавив, что на "поставки энергоносителей и продуктов питания" повлияла и российская спецоперация. США, по его словам, лучше всех в мире готовы к инфляционным вызовам. "Здесь у нас цены на бензин снизились на 1,5 доллара за галлона в сравнении с пиком. Снижаются темпы продовольственной инфляции. Инфляция замедляется каждый месяц за последние полгода в то время, как зарплаты выросли", - сказал Байден. Инфляция в США составляет 6,5% при желаемом властями уровне в 2%.
https://ria.ru/20230208/gosdolg-1850447800.html
https://ria.ru/20230208/bayden-1850448582.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452348_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_54cb570cb1a984973e958f784ee86e7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, джо байден, цены на нефть
В мире, США, Украина, Джо Байден, Цены на нефть
05:58 08.02.2023 (обновлено: 07:12 08.02.2023)
 
Байден объяснил рекордную инфляцию в США конфликтом на Украине

Байден объяснил рекордную инфляцию в США последствиями пандемии и конфликтом на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу объяснил рекордную инфляцию последствиями коронавирусной пандемии и российской военной операции на Украине.
Он назвал рост цен "глобальным явлением "и поставил себе в заслугу то, что в США его темпы замедляются.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
05:23
Байден призвал конгресс повысить потолок госдолга США
"Инфляция стала глобальной проблемой из-за пандемии, которая порвала цепочки поставок", - заявил Байден, добавив, что на "поставки энергоносителей и продуктов питания" повлияла и российская спецоперация.
США, по его словам, лучше всех в мире готовы к инфляционным вызовам.
"Здесь у нас цены на бензин снизились на 1,5 доллара за галлона в сравнении с пиком. Снижаются темпы продовольственной инфляции. Инфляция замедляется каждый месяц за последние полгода в то время, как зарплаты выросли", - сказал Байден.
Инфляция в США составляет 6,5% при желаемом властями уровне в 2%.
Американский президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
05:34
США находятся в наилучшей форме для конкуренции с Китаем, заявил Байден
 
В миреСШАУкраинаДжо БайденЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала