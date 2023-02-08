https://ria.ru/20230208/inflyatsiya-1850449701.html
Байден объяснил рекордную инфляцию в США конфликтом на Украине
Байден объяснил рекордную инфляцию в США конфликтом на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
Байден объяснил рекордную инфляцию в США конфликтом на Украине
Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу объяснил рекордную инфляцию последствиями коронавирусной пандемии и российской военной операции на Украине. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T05:58
2023-02-08T05:58
2023-02-08T07:12
в мире
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украина
джо байден
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу объяснил рекордную инфляцию последствиями коронавирусной пандемии и российской военной операции на Украине. Он назвал рост цен "глобальным явлением "и поставил себе в заслугу то, что в США его темпы замедляются. "Инфляция стала глобальной проблемой из-за пандемии, которая порвала цепочки поставок", - заявил Байден, добавив, что на "поставки энергоносителей и продуктов питания" повлияла и российская спецоперация. США, по его словам, лучше всех в мире готовы к инфляционным вызовам. "Здесь у нас цены на бензин снизились на 1,5 доллара за галлона в сравнении с пиком. Снижаются темпы продовольственной инфляции. Инфляция замедляется каждый месяц за последние полгода в то время, как зарплаты выросли", - сказал Байден. Инфляция в США составляет 6,5% при желаемом властями уровне в 2%.
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в мире, сша, украина, джо байден, цены на нефть
В мире, США, Украина, Джо Байден, Цены на нефть
05:58 08.02.2023 (обновлено: 07:12 08.02.2023)
Байден объяснил рекордную инфляцию в США конфликтом на Украине
Байден объяснил рекордную инфляцию в США последствиями пандемии и конфликтом на Украине
ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу объяснил рекордную инфляцию последствиями коронавирусной пандемии и российской военной операции на Украине.
Он назвал рост цен "глобальным явлением "и поставил себе в заслугу то, что в США его темпы замедляются.
"Инфляция стала глобальной проблемой из-за пандемии, которая порвала цепочки поставок", - заявил Байден, добавив, что на "поставки энергоносителей и продуктов питания" повлияла и российская спецоперация.
США, по его словам, лучше всех в мире готовы к инфляционным вызовам.
"Здесь у нас цены на бензин снизились на 1,5 доллара за галлона в сравнении с пиком. Снижаются темпы продовольственной инфляции. Инфляция замедляется каждый месяц за последние полгода в то время, как зарплаты выросли", - сказал Байден.
Инфляция в США составляет 6,5% при желаемом властями уровне в 2%.