https://ria.ru/20230208/himars-1850672950.html
ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка из HIMARS
ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка из HIMARS - РИА Новости, 08.02.2023
ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка из HIMARS
Украинские войска в 19.43 обстреляли Ленинский район Донецка из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T20:42
2023-02-08T20:42
2023-02-08T20:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ленинский район
алексей кулемзин (донецк)
bae systems
lockheed martin
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска в 19.43 обстреляли Ленинский район Донецка из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, при обстреле получило значительные разрушения здание бывшего кинотеатра. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, ленинский район, алексей кулемзин (донецк), bae systems, lockheed martin , сцкк, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ленинский район, Алексей Кулемзин (Донецк), BAE Systems, Lockheed Martin , СЦКК, США
ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка из HIMARS
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка из HIMARS,