https://ria.ru/20230208/himars-1850672950.html

ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка из HIMARS

ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка из HIMARS - РИА Новости, 08.02.2023

ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка из HIMARS

Украинские войска в 19.43 обстреляли Ленинский район Донецка из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T20:42

2023-02-08T20:42

2023-02-08T20:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

ленинский район

алексей кулемзин (донецк)

bae systems

lockheed martin

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска в 19.43 обстреляли Ленинский район Донецка из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, при обстреле получило значительные разрушения здание бывшего кинотеатра. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

ленинский район

сша

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, ленинский район, алексей кулемзин (донецк), bae systems, lockheed martin , сцкк, сша