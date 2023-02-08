https://ria.ru/20230208/himars-1850614361.html
Польша получит 506 зарядных модулей HIMARS
Польша получит 506 зарядных модулей HIMARS - РИА Новости, 08.02.2023
Польша получит 506 зарядных модулей HIMARS
Польша получит в общей сложности 506 зарядных модулей американских ракетных комплексов HIMARS, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:49
2023-02-08T16:49
2023-02-08T16:49
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ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Польша получит в общей сложности 506 зарядных модулей американских ракетных комплексов HIMARS, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. Во вторник госдеп сообщил, что США продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним на 10 миллиардов долларов. Как отмечалось в сообщении, Польша запросила 18 установок, 468 зарядных модулей, 45 ракет ATACMS, более тысячи различных блоков РСЗО, а также тренировочные ракеты и запасные части. Один зарядный модуль HIMARS может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. При этом он отметил, что 468 из 506 будут смонтированы на грузовиках польского производства. Министр уточнил, что системы HIMARS начнут поступать в Польшу уже в текущем году. "Еще в этом году будут поставлены 20 пусковых установок HIMARS, которые были заказаны в 2019 году", - сказал он. По словам министра, вместе с пусковыми установками Польша получит "большой запас боеприпасов для использования в этих системах".
https://ria.ru/20230208/polsha-1850567056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, сша, мариуш блащак
В мире, Польша, США, Мариуш Блащак
Польша получит 506 зарядных модулей HIMARS
Глава Минобороны Польши Блащак: страна получит от США 506 зарядных модулей HIMARS
ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Польша получит в общей сложности 506 зарядных модулей американских ракетных комплексов HIMARS, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Во вторник госдеп сообщил, что США
продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним на 10 миллиардов долларов. Как отмечалось в сообщении, Польша запросила 18 установок, 468 зарядных модулей, 45 ракет ATACMS, более тысячи различных блоков РСЗО, а также тренировочные ракеты и запасные части. Один зарядный модуль HIMARS может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.
"Я очень рад решению властей США. В связи с этим в Польшу попадет почти 500, а если считать те, которые будут поставлены в этом году, а заказаны были в 2019 году, то мы будем иметь 506 зарядных модулей HIMARS", - сказал Блащак.
При этом он отметил, что 468 из 506 будут смонтированы на грузовиках польского производства.
Министр уточнил, что системы HIMARS начнут поступать в Польшу уже в текущем году. "Еще в этом году будут поставлены 20 пусковых установок HIMARS, которые были заказаны в 2019 году", - сказал он.
По словам министра, вместе с пусковыми установками Польша получит "большой запас боеприпасов для использования в этих системах".