https://ria.ru/20230208/himars-1850614361.html

Польша получит 506 зарядных модулей HIMARS

Польша получит 506 зарядных модулей HIMARS - РИА Новости, 08.02.2023

Польша получит 506 зарядных модулей HIMARS

Польша получит в общей сложности 506 зарядных модулей американских ракетных комплексов HIMARS, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:49

2023-02-08T16:49

2023-02-08T16:49

в мире

польша

сша

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Польша получит в общей сложности 506 зарядных модулей американских ракетных комплексов HIMARS, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. Во вторник госдеп сообщил, что США продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним на 10 миллиардов долларов. Как отмечалось в сообщении, Польша запросила 18 установок, 468 зарядных модулей, 45 ракет ATACMS, более тысячи различных блоков РСЗО, а также тренировочные ракеты и запасные части. Один зарядный модуль HIMARS может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. При этом он отметил, что 468 из 506 будут смонтированы на грузовиках польского производства. Министр уточнил, что системы HIMARS начнут поступать в Польшу уже в текущем году. "Еще в этом году будут поставлены 20 пусковых установок HIMARS, которые были заказаны в 2019 году", - сказал он. По словам министра, вместе с пусковыми установками Польша получит "большой запас боеприпасов для использования в этих системах".

https://ria.ru/20230208/polsha-1850567056.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, польша, сша, мариуш блащак