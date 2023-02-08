Татарстан соберет гуманитарную помощь для Турции

КАЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству региона организовать сбор гуманитарной помощи для жителей Турции, сообщает пресс-служба главы республики. "Рустам Минниханов поручил правительству республики организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Турции, пострадавших от сильнейшего землетрясения", - говорится в сообщении. Организационные вопросы курирует вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Отмечается, что во взаимодействии с генеральным консулом Турции в Казани она будет координировать предприятия республики при формировании гуманитарного груза из предметов первой необходимости. Также для желающих помочь сформирован специальный счет. Ранее генеральное консульство Турции в Казани объявило сбор помощи для пострадавших. Как указано на сайте консульства, необходимы, прежде всего, палатки, обогреватели, одеяла, теплая одежда, спальные мешки, термосы, внешние аккумуляторы. Неравнодушные жители Казани уже приносят в консульство необходимые предметы. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, достигло почти 5,9 тысячи, раненых – более 34,8 тысячи. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Организационные вопросы курирует вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Отмечается, что во взаимодействии с генеральным консулом Турции в Казани она будет координировать предприятия республики при формировании гуманитарного груза из предметов первой необходимости.
Также для желающих помочь сформирован специальный счет.
Ранее генеральное консульство Турции в Казани объявило сбор помощи для пострадавших. Как указано на сайте консульства, необходимы, прежде всего, палатки, обогреватели, одеяла, теплая одежда, спальные мешки, термосы, внешние аккумуляторы. Неравнодушные жители Казани уже приносят в консульство необходимые предметы.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, достигло почти 5,9 тысячи, раненых – более 34,8 тысячи. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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