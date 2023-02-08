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Татарстан соберет гуманитарную помощь для Турции - РИА Новости, 08.02.2023
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Республика Татарстан
https://ria.ru/20230208/gumpomosch-1850476387.html
Татарстан соберет гуманитарную помощь для Турции
Татарстан соберет гуманитарную помощь для Турции - РИА Новости, 08.02.2023
Татарстан соберет гуманитарную помощь для Турции
Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству региона организовать сбор гуманитарной помощи для жителей Турции, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:58
2023-02-08T11:38
в мире
турция
казань
рустам минниханов
сильное землетрясение в турции и сирии
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству региона организовать сбор гуманитарной помощи для жителей Турции, сообщает пресс-служба главы республики. "Рустам Минниханов поручил правительству республики организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Турции, пострадавших от сильнейшего землетрясения", - говорится в сообщении. Организационные вопросы курирует вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Отмечается, что во взаимодействии с генеральным консулом Турции в Казани она будет координировать предприятия республики при формировании гуманитарного груза из предметов первой необходимости. Также для желающих помочь сформирован специальный счет. Ранее генеральное консульство Турции в Казани объявило сбор помощи для пострадавших. Как указано на сайте консульства, необходимы, прежде всего, палатки, обогреватели, одеяла, теплая одежда, спальные мешки, термосы, внешние аккумуляторы. Неравнодушные жители Казани уже приносят в консульство необходимые предметы. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, достигло почти 5,9 тысячи, раненых – более 34,8 тысячи. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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в мире, турция, казань, рустам минниханов, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Казань, Рустам Минниханов, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Республика Татарстан
09:58 08.02.2023 (обновлено: 11:38 08.02.2023)
 
Татарстан соберет гуманитарную помощь для Турции

Глава Татарстана Минниханов поручил собрать гуманитарную помощь для Турции

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Казань. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству региона организовать сбор гуманитарной помощи для жителей Турции, сообщает пресс-служба главы республики.
"Рустам Минниханов поручил правительству республики организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Турции, пострадавших от сильнейшего землетрясения", - говорится в сообщении.
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Организационные вопросы курирует вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Отмечается, что во взаимодействии с генеральным консулом Турции в Казани она будет координировать предприятия республики при формировании гуманитарного груза из предметов первой необходимости.
Также для желающих помочь сформирован специальный счет.
Ранее генеральное консульство Турции в Казани объявило сбор помощи для пострадавших. Как указано на сайте консульства, необходимы, прежде всего, палатки, обогреватели, одеяла, теплая одежда, спальные мешки, термосы, внешние аккумуляторы. Неравнодушные жители Казани уже приносят в консульство необходимые предметы.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, достигло почти 5,9 тысячи, раненых – более 34,8 тысячи. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения
© AP Photo / Hussein Malla

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
1 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / Serdar Ozsoy

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

Последствия землетрясения в турецком Искендеруне
2 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанк

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
3 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
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© AP Photo / Mustafa Karali

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция
4 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
© AP Photo / Hussein Malla

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
5 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанк

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
6 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
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© AFP 2023

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

Поврежденная древняя цитадель Алеппо после землетрясения в Сирии
7 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
© AFP 2023 / AAREF WATAD

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

Разбор завалов после землетрясения в Сирии
8 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Mustafa Karali

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция
9 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
10 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
11 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

Женщина несет цветы к посольству Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш
13 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

Цветы у посольства Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш
14 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
2 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
3 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
4 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
5 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
6 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
7 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
8 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
9 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
10 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
11 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
12 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
13 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
 
Республика ТатарстанВ миреТурцияКазаньРустам МиннихановСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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