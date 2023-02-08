https://ria.ru/20230208/gumpomosch-1850476387.html

Татарстан соберет гуманитарную помощь для Турции

Татарстан соберет гуманитарную помощь для Турции - РИА Новости, 08.02.2023

Татарстан соберет гуманитарную помощь для Турции

Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству региона организовать сбор гуманитарной помощи для жителей Турции, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:58

2023-02-08T09:58

2023-02-08T11:38

в мире

турция

казань

рустам минниханов

сильное землетрясение в турции и сирии

республика татарстан

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КАЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству региона организовать сбор гуманитарной помощи для жителей Турции, сообщает пресс-служба главы республики. "Рустам Минниханов поручил правительству республики организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Турции, пострадавших от сильнейшего землетрясения", - говорится в сообщении. Организационные вопросы курирует вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Отмечается, что во взаимодействии с генеральным консулом Турции в Казани она будет координировать предприятия республики при формировании гуманитарного груза из предметов первой необходимости. Также для желающих помочь сформирован специальный счет. Ранее генеральное консульство Турции в Казани объявило сбор помощи для пострадавших. Как указано на сайте консульства, необходимы, прежде всего, палатки, обогреватели, одеяла, теплая одежда, спальные мешки, термосы, внешние аккумуляторы. Неравнодушные жители Казани уже приносят в консульство необходимые предметы. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, достигло почти 5,9 тысячи, раненых – более 34,8 тысячи. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

https://ria.ru/20230201/medpomosch-1849074697.html

турция

казань

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в мире, турция, казань, рустам минниханов, сильное землетрясение в турции и сирии