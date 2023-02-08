https://ria.ru/20230208/gorlovka-1850442769.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 08.02.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска подвергли обстрелу Калининский район Горловки, один дом получил повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T02:32

2023-02-08T02:32

2023-02-08T02:32

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

горловка

калининский район

донецк

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска подвергли обстрелу Калининский район Горловки, один дом получил повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230208/obstrel-1850438538.html

россия

горловка

калининский район

донецк

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происшествия, россия, горловка, калининский район, донецк, иван приходько, стирол