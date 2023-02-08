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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/gorlovka-1850442769.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 08.02.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска подвергли обстрелу Калининский район Горловки, один дом получил повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T02:32
2023-02-08T02:32
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
горловка
калининский район
донецк
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска подвергли обстрелу Калининский район Горловки, один дом получил повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230208/obstrel-1850438538.html
россия
горловка
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происшествия, россия, горловка, калининский район, донецк, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Горловка, Калининский район, Донецк, Иван Приходько, Стирол
02:32 08.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку, один дом получил повреждения

© Иван Сергеевич Приходько/TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки
© Иван Сергеевич Приходько/Telegram
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска подвергли обстрелу Калининский район Горловки, один дом получил повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
"Украинские неонацисты вновь подвергли ночному обстрелу Калининский район Горловки, вследствие чего повреждён дом по адресу: ул. Щербакова, 12", - написал мэр.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияГорловкаКалининский районДонецкИван ПриходькоСтирол
 
 
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