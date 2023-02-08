В ДНР почтили память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви
В Донецке и Иловайске почтили память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПрощание с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых ("Гиви") в Донецке
Прощание с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых ("Гиви") в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. В Донецке и Иловайске почтили память погибшего 6 лет назад командира батальона "Сомали", героя ДНР Михаила Толстых (Гиви), передает корреспондент РИА Новости.
В Донецке мероприятие прошло на Аллее героев, где установлены бюсты наиболее значимых деятелей республики - бывшего главы ДНР Александра Захарченко, командира батальона "Спарта" Арсена Павлова (известного по позывному "Моторола"), Героя России Ольги Качуры (позывной "Корса"), певца Иосифа Кобзона и других. В мероприятии приняли участие сослуживцы и друзья Гиви, студенты местных вузов, активисты местного отделения "Единой России" и общественного движения "Донецкая республика". Они возложили цветы к бюсту Толстых.
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В Иловайске, на малой родине Толстых, который в 2014 году принимал активное участие в освобождении города от украинских военных, траурный митинг прошел около средней школы №12, которая носит имя Михаила. В траурном митинге приняли участие школьники, представители администрации и общественности города.
Командир батальона "Сомали" Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на территории его воинской части в Макеевке. Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса".
Сотрудник украинской спецслужбы Олег Сурегей позднее признался в интервью украинским СМИ, что взрывное устройство, которое привело к гибели Михаила Толстых, заложила девушка-агент Службы безопасности Украины.
Михаил Толстых родился 19 июля 1980 году в Иловайске.