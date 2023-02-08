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В ДНР почтили память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви - РИА Новости, 08.02.2023
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В ДНР почтили память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви
В ДНР почтили память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви - РИА Новости, 08.02.2023
В ДНР почтили память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви
В Донецке и Иловайске почтили память погибшего 6 лет назад командира батальона "Сомали", героя ДНР Михаила Толстых (Гиви), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:25
2023-02-08T12:25
донецкая народная республика
донецк
иловайск
михаил толстых (гиви)
александр захарченко
единая россия
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. В Донецке и Иловайске почтили память погибшего 6 лет назад командира батальона "Сомали", героя ДНР Михаила Толстых (Гиви), передает корреспондент РИА Новости. В Донецке мероприятие прошло на Аллее героев, где установлены бюсты наиболее значимых деятелей республики - бывшего главы ДНР Александра Захарченко, командира батальона "Спарта" Арсена Павлова (известного по позывному "Моторола"), Героя России Ольги Качуры (позывной "Корса"), певца Иосифа Кобзона и других. В мероприятии приняли участие сослуживцы и друзья Гиви, студенты местных вузов, активисты местного отделения "Единой России" и общественного движения "Донецкая республика". Они возложили цветы к бюсту Толстых. В Иловайске, на малой родине Толстых, который в 2014 году принимал активное участие в освобождении города от украинских военных, траурный митинг прошел около средней школы №12, которая носит имя Михаила. В траурном митинге приняли участие школьники, представители администрации и общественности города. Командир батальона "Сомали" Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на территории его воинской части в Макеевке. Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". Сотрудник украинской спецслужбы Олег Сурегей позднее признался в интервью украинским СМИ, что взрывное устройство, которое привело к гибели Михаила Толстых, заложила девушка-агент Службы безопасности Украины. Михаил Толстых родился 19 июля 1980 году в Иловайске.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819728363.html
https://ria.ru/20230208/givi-1850497094.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, иловайск, михаил толстых (гиви), александр захарченко, единая россия
Донецкая Народная Республика, Донецк, Иловайск, Михаил Толстых (Гиви), Александр Захарченко, Единая Россия
12:25 08.02.2023
 
В ДНР почтили память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви

В Донецке и Иловайске почтили память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПрощание с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых ("Гиви") в Донецке
Прощание с командиром батальона Сомали Михаилом Толстых (Гиви) в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Прощание с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых ("Гиви") в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. В Донецке и Иловайске почтили память погибшего 6 лет назад командира батальона "Сомали", героя ДНР Михаила Толстых (Гиви), передает корреспондент РИА Новости.
В Донецке мероприятие прошло на Аллее героев, где установлены бюсты наиболее значимых деятелей республики - бывшего главы ДНР Александра Захарченко, командира батальона "Спарта" Арсена Павлова (известного по позывному "Моторола"), Героя России Ольги Качуры (позывной "Корса"), певца Иосифа Кобзона и других. В мероприятии приняли участие сослуживцы и друзья Гиви, студенты местных вузов, активисты местного отделения "Единой России" и общественного движения "Донецкая республика". Они возложили цветы к бюсту Толстых.
Женщина голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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В ДНР некоторым участкам по голосованию присвоили имена героев Донбасса
В Иловайске, на малой родине Толстых, который в 2014 году принимал активное участие в освобождении города от украинских военных, траурный митинг прошел около средней школы №12, которая носит имя Михаила. В траурном митинге приняли участие школьники, представители администрации и общественности города.
Командир батальона "Сомали" Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на территории его воинской части в Макеевке. Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса".
Сотрудник украинской спецслужбы Олег Сурегей позднее признался в интервью украинским СМИ, что взрывное устройство, которое привело к гибели Михаила Толстых, заложила девушка-агент Службы безопасности Украины.
Михаил Толстых родился 19 июля 1980 году в Иловайске.
Плакат, посвященный командиру батальона ополчения ДНР Сомали Михаилу Толстых (позывной Гиви), на улице Донецка - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Донецкая Народная РеспубликаДонецкИловайскМихаил Толстых (Гиви)Александр ЗахарченкоЕдиная Россия
 
 
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