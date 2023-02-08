https://ria.ru/20230208/givi-1850517636.html

В ДНР почтили память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви

В ДНР почтили память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви - РИА Новости, 08.02.2023

В ДНР почтили память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви

В Донецке и Иловайске почтили память погибшего 6 лет назад командира батальона "Сомали", героя ДНР Михаила Толстых (Гиви), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:25

2023-02-08T12:25

2023-02-08T12:25

донецкая народная республика

донецк

иловайск

михаил толстых (гиви)

александр захарченко

единая россия

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. В Донецке и Иловайске почтили память погибшего 6 лет назад командира батальона "Сомали", героя ДНР Михаила Толстых (Гиви), передает корреспондент РИА Новости. В Донецке мероприятие прошло на Аллее героев, где установлены бюсты наиболее значимых деятелей республики - бывшего главы ДНР Александра Захарченко, командира батальона "Спарта" Арсена Павлова (известного по позывному "Моторола"), Героя России Ольги Качуры (позывной "Корса"), певца Иосифа Кобзона и других. В мероприятии приняли участие сослуживцы и друзья Гиви, студенты местных вузов, активисты местного отделения "Единой России" и общественного движения "Донецкая республика". Они возложили цветы к бюсту Толстых. В Иловайске, на малой родине Толстых, который в 2014 году принимал активное участие в освобождении города от украинских военных, траурный митинг прошел около средней школы №12, которая носит имя Михаила. В траурном митинге приняли участие школьники, представители администрации и общественности города. Командир батальона "Сомали" Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на территории его воинской части в Макеевке. Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". Сотрудник украинской спецслужбы Олег Сурегей позднее признался в интервью украинским СМИ, что взрывное устройство, которое привело к гибели Михаила Толстых, заложила девушка-агент Службы безопасности Украины. Михаил Толстых родился 19 июля 1980 году в Иловайске.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819728363.html

https://ria.ru/20230208/givi-1850497094.html

донецкая народная республика

донецк

иловайск

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, донецк, иловайск, михаил толстых (гиви), александр захарченко, единая россия