Рейтинг@Mail.ru
Пушилин почтил память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/givi-1850497094.html
Пушилин почтил память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви
Пушилин почтил память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви - РИА Новости, 08.02.2023
Пушилин почтил память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви
Врио главы ДНР Денис Пушилин в годовщину гибели почтил память командира батальона "Сомали" Михаила Толстых и назвал его символом храбрости и отваги донбасского... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:13
2023-02-08T11:13
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
михаил толстых (гиви)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148766/39/1487663940_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2104cf52d611ce5069674031db56b1bc.jpg
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в годовщину гибели почтил память командира батальона "Сомали" Михаила Толстых и назвал его символом храбрости и отваги донбасского ополчения. Михаил Толстых, более известный как Гиви, был одним из первых командиров донецкого ополчения. Впоследствии командовал батальоном "Сомали" народной милиции ДНР. В феврале 2017 года погиб в результате теракта в Донецке.
https://ria.ru/20221008/donbass-1822429303.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148766/39/1487663940_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_b5dcf7917f04c5e9739cae65cdfd8a2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, михаил толстых (гиви), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Михаил Толстых (Гиви), Ситуация в ДНР и ЛНР
11:13 08.02.2023
 
Пушилин почтил память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви

Пушилин назвал погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви символом храбрости и отваги

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПлакат, посвященный командиру батальона ополчения ДНР "Сомали" Михаилу Толстых (позывной "Гиви"), на улице Донецка
Плакат, посвященный командиру батальона ополчения ДНР Сомали Михаилу Толстых (позывной Гиви), на улице Донецка - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Плакат, посвященный командиру батальона ополчения ДНР "Сомали" Михаилу Толстых (позывной "Гиви"), на улице Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в годовщину гибели почтил память командира батальона "Сомали" Михаила Толстых и назвал его символом храбрости и отваги донбасского ополчения.

"Шесть лет, как нет с нами Михаила Толстых... Его имя бессмертно, а жизненный путь стал символом храбрости и отваги донбасского ополчения. Гиви мечтал о воссоединении с Россией, его целью был полный разгром врага. Сегодня Донбасс – Россия, и победа тоже будет за нами", - написал он в своем телеграм-канале.

Михаил Толстых, более известный как Гиви, был одним из первых командиров донецкого ополчения. Впоследствии командовал батальоном "Сомали" народной милиции ДНР. В феврале 2017 года погиб в результате теракта в Донецке.
Серия марок Донбасс - это Россия - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября 2022, 10:48
В ДНР выпустили серию марок "Донбасс — это Россия"
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинМихаил Толстых (Гиви)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала