Пушилин почтил память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви
Пушилин назвал погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви символом храбрости и отваги
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПлакат, посвященный командиру батальона ополчения ДНР "Сомали" Михаилу Толстых (позывной "Гиви"), на улице Донецка
Плакат, посвященный командиру батальона ополчения ДНР "Сомали" Михаилу Толстых (позывной "Гиви"), на улице Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в годовщину гибели почтил память командира батальона "Сомали" Михаила Толстых и назвал его символом храбрости и отваги донбасского ополчения.
"Шесть лет, как нет с нами Михаила Толстых... Его имя бессмертно, а жизненный путь стал символом храбрости и отваги донбасского ополчения. Гиви мечтал о воссоединении с Россией, его целью был полный разгром врага. Сегодня Донбасс – Россия, и победа тоже будет за нами", - написал он в своем телеграм-канале.
Михаил Толстых, более известный как Гиви, был одним из первых командиров донецкого ополчения. Впоследствии командовал батальоном "Сомали" народной милиции ДНР. В феврале 2017 года погиб в результате теракта в Донецке.
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