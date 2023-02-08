https://ria.ru/20230208/givi-1850497094.html

Пушилин почтил память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви

Пушилин почтил память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви - РИА Новости, 08.02.2023

Пушилин почтил память погибшего шесть лет назад комбата "Сомали" Гиви

Врио главы ДНР Денис Пушилин в годовщину гибели почтил память командира батальона "Сомали" Михаила Толстых и назвал его символом храбрости и отваги донбасского... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:13

2023-02-08T11:13

2023-02-08T11:13

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

михаил толстых (гиви)

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в годовщину гибели почтил память командира батальона "Сомали" Михаила Толстых и назвал его символом храбрости и отваги донбасского ополчения. Михаил Толстых, более известный как Гиви, был одним из первых командиров донецкого ополчения. Впоследствии командовал батальоном "Сомали" народной милиции ДНР. В феврале 2017 года погиб в результате теракта в Донецке.

https://ria.ru/20221008/donbass-1822429303.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, михаил толстых (гиви), ситуация в днр и лнр