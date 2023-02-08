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На Украину из ФРГ прибыли пусковые установки Gepard и автомобили - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/gepard-1850681554.html
На Украину из ФРГ прибыли пусковые установки Gepard и автомобили
На Украину из ФРГ прибыли пусковые установки Gepard и автомобили - РИА Новости, 08.02.2023
На Украину из ФРГ прибыли пусковые установки Gepard и автомобили
Германия за неделю поставила Украине две зенитные самоходные установки Gepard и пять бронированных патрульных автомобиля, следует из обновленного списка на... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:44
2023-02-08T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
нато
киев
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Германия за неделю поставила Украине две зенитные самоходные установки Gepard и пять бронированных патрульных автомобиля, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны страны. В обновленном списке, где еженедельно публикуется немецкая военная помощь Киеву, указана поставка двух ЗСУ Gepard. Тем самым украинской армии с начала конфликта было поставлено 32 самоходные установки и 6 тысяч боеприпасов к ним. Помимо этого, за прошедшую неделю Киеву было поставлено 29 генераторов и шесть портативных радиостанций. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сергей лавров, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Киев
21:44 08.02.2023
 
На Украину из ФРГ прибыли пусковые установки Gepard и автомобили

Германия поставила Украине две зенитные самоходки Gepard и пять бронированных автомобилей

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth BrysonЗенитная самоходная установка Gepard
Зенитная самоходная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Bryson
Зенитная самоходная установка Gepard. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Германия за неделю поставила Украине две зенитные самоходные установки Gepard и пять бронированных патрульных автомобиля, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны страны.
В обновленном списке, где еженедельно публикуется немецкая военная помощь Киеву, указана поставка двух ЗСУ Gepard. Тем самым украинской армии с начала конфликта было поставлено 32 самоходные установки и 6 тысяч боеприпасов к ним.
Помимо этого, за прошедшую неделю Киеву было поставлено 29 генераторов и шесть портативных радиостанций.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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