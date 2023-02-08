https://ria.ru/20230208/gepard-1850681554.html
На Украину из ФРГ прибыли пусковые установки Gepard и автомобили
На Украину из ФРГ прибыли пусковые установки Gepard и автомобили - РИА Новости, 08.02.2023
На Украину из ФРГ прибыли пусковые установки Gepard и автомобили
Германия за неделю поставила Украине две зенитные самоходные установки Gepard и пять бронированных патрульных автомобиля, следует из обновленного списка на... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:44
2023-02-08T21:44
2023-02-08T21:44
специальная военная операция на украине
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Германия за неделю поставила Украине две зенитные самоходные установки Gepard и пять бронированных патрульных автомобиля, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны страны. В обновленном списке, где еженедельно публикуется немецкая военная помощь Киеву, указана поставка двух ЗСУ Gepard. Тем самым украинской армии с начала конфликта было поставлено 32 самоходные установки и 6 тысяч боеприпасов к ним. Помимо этого, за прошедшую неделю Киеву было поставлено 29 генераторов и шесть портативных радиостанций. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, россия, сергей лавров, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Киев
На Украину из ФРГ прибыли пусковые установки Gepard и автомобили
Германия поставила Украине две зенитные самоходки Gepard и пять бронированных автомобилей
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Германия за неделю поставила Украине две зенитные самоходные установки Gepard и пять бронированных патрульных автомобиля, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны страны.
В обновленном списке, где еженедельно публикуется немецкая военная помощь Киеву, указана поставка двух ЗСУ Gepard. Тем самым украинской армии с начала конфликта было поставлено 32 самоходные установки и 6 тысяч боеприпасов к ним.
Помимо этого, за прошедшую неделю Киеву было поставлено 29 генераторов и шесть портативных радиостанций.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.