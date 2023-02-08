https://ria.ru/20230208/gepard-1850681554.html

На Украину из ФРГ прибыли пусковые установки Gepard и автомобили

На Украину из ФРГ прибыли пусковые установки Gepard и автомобили - РИА Новости, 08.02.2023

На Украину из ФРГ прибыли пусковые установки Gepard и автомобили

Германия за неделю поставила Украине две зенитные самоходные установки Gepard и пять бронированных патрульных автомобиля, следует из обновленного списка на... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T21:44

2023-02-08T21:44

2023-02-08T21:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сергей лавров

нато

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845094815_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_ad83217bd753e0ec0a17143667071ff9.jpg

БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Германия за неделю поставила Украине две зенитные самоходные установки Gepard и пять бронированных патрульных автомобиля, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны страны. В обновленном списке, где еженедельно публикуется немецкая военная помощь Киеву, указана поставка двух ЗСУ Gepard. Тем самым украинской армии с начала конфликта было поставлено 32 самоходные установки и 6 тысяч боеприпасов к ним. Помимо этого, за прошедшую неделю Киеву было поставлено 29 генераторов и шесть портативных радиостанций. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, россия, сергей лавров, нато, киев