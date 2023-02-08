https://ria.ru/20230208/gaz-1850680881.html

В Казани девушка умерла от отравления угарным газом

В Казани девушка умерла от отравления угарным газом - РИА Новости, 08.02.2023

В Казани девушка умерла от отравления угарным газом

Пять несовершеннолетних отравились угарным газом в частном доме в Казани, одна девочка скончалась, сообщило управление СК РФ по Татарстану. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T21:38

2023-02-08T21:38

2023-02-08T21:38

происшествия

казань

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дети

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КАЗАНЬ, 8 фев – РИА Новости. Пять несовершеннолетних отравились угарным газом в частном доме в Казани, одна девочка скончалась, сообщило управление СК РФ по Татарстану. "Вечером 7 февраля в одном из частных домов по улице Зелинского города Казани обнаружено тело 17-летней девушки. Кроме того, в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом доставлены четверо находившихся в доме детей 2008-2015 годов рождения", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По версии следствия, причиной отравления послужило отсутствие тяги в ванной комнате, где были установлены газовые колонка и котел. Девушка в этот момент находилась в ванной.

https://ria.ru/20230207/sobaki-1850428897.html

казань

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети