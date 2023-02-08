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В Казани девушка умерла от отравления угарным газом - РИА Новости, 08.02.2023
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В Казани девушка умерла от отравления угарным газом
В Казани девушка умерла от отравления угарным газом - РИА Новости, 08.02.2023
В Казани девушка умерла от отравления угарным газом
Пять несовершеннолетних отравились угарным газом в частном доме в Казани, одна девочка скончалась, сообщило управление СК РФ по Татарстану. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:38
2023-02-08T21:38
происшествия
казань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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КАЗАНЬ, 8 фев – РИА Новости. Пять несовершеннолетних отравились угарным газом в частном доме в Казани, одна девочка скончалась, сообщило управление СК РФ по Татарстану. "Вечером 7 февраля в одном из частных домов по улице Зелинского города Казани обнаружено тело 17-летней девушки. Кроме того, в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом доставлены четверо находившихся в доме детей 2008-2015 годов рождения", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По версии следствия, причиной отравления послужило отсутствие тяги в ванной комнате, где были установлены газовые колонка и котел. Девушка в этот момент находилась в ванной.
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происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети
Происшествия, Казань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
21:38 08.02.2023
 
В Казани девушка умерла от отравления угарным газом

СК: в Казани пятеро несовершеннолетних отравились угарным газом, одна девушка погибла

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЖилые дома в Казани
Жилые дома в Казани - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Жилые дома в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 8 фев – РИА Новости. Пять несовершеннолетних отравились угарным газом в частном доме в Казани, одна девочка скончалась, сообщило управление СК РФ по Татарстану.
"Вечером 7 февраля в одном из частных домов по улице Зелинского города Казани обнаружено тело 17-летней девушки. Кроме того, в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом доставлены четверо находившихся в доме детей 2008-2015 годов рождения", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По версии следствия, причиной отравления послужило отсутствие тяги в ванной комнате, где были установлены газовые колонка и котел. Девушка в этот момент находилась в ванной.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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ПроисшествияКазаньРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дети
 
 
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