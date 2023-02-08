https://ria.ru/20230208/gaz-1850680881.html
В Казани девушка умерла от отравления угарным газом
В Казани девушка умерла от отравления угарным газом - РИА Новости, 08.02.2023
В Казани девушка умерла от отравления угарным газом
Пять несовершеннолетних отравились угарным газом в частном доме в Казани, одна девочка скончалась, сообщило управление СК РФ по Татарстану. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:38
2023-02-08T21:38
2023-02-08T21:38
происшествия
казань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 8 фев – РИА Новости. Пять несовершеннолетних отравились угарным газом в частном доме в Казани, одна девочка скончалась, сообщило управление СК РФ по Татарстану. "Вечером 7 февраля в одном из частных домов по улице Зелинского города Казани обнаружено тело 17-летней девушки. Кроме того, в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом доставлены четверо находившихся в доме детей 2008-2015 годов рождения", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По версии следствия, причиной отравления послужило отсутствие тяги в ванной комнате, где были установлены газовые колонка и котел. Девушка в этот момент находилась в ванной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети
Происшествия, Казань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
В Казани девушка умерла от отравления угарным газом
СК: в Казани пятеро несовершеннолетних отравились угарным газом, одна девушка погибла