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Суд огласит приговор Фургалу 10 февраля - РИА Новости, 08.02.2023
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Суд огласит приговор Фургалу 10 февраля
Суд огласит приговор Фургалу 10 февраля - РИА Новости, 08.02.2023
Суд огласит приговор Фургалу 10 февраля
Люберецкий суд Подмосковья в ближайшую пятницу на основе обвинительного вердикта присяжных огласит приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:13
2023-02-08T14:16
сергей фургал
происшествия
московская область (подмосковье)
уголовное дело сергея фургала
хабаровский край
россия
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 8 фев - РИА Новости. Люберецкий суд Подмосковья в ближайшую пятницу на основе обвинительного вердикта присяжных огласит приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об организации двух убийств и одного покушения, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда."Оглашение приговора назначено на 10 февраля", - заявил судья.Заседатели 2 февраля признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия, однако по данному эпизоду вышел срок давности. По мнению присяжных, снисхождения он не заслуживает. В этой связи прокуроры на стадии прений попросили суд приговорить Фургала к 23 годам колонии строгого режима по совокупности наказаний за три преступления. Обвинители согласились с тем, что из-за истечения сроков давности эпизод об обороте оружия не должен быть учтен.Защита всех подсудимых настаивает на их полном оправдании. В этой связи они попросили председательствующего судью воспользоваться правом вето на вердикт, распустить коллегию присяжных и направить дело на новое рассмотрение в ином составе.Закон описывает вышеуказанное право как возможность суду не согласиться с мнением заседателей на основе своего внутреннего убеждения при оценке доказательств, основанного на его более высоких, чем у жюри, юридических компетенциях.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей. Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы, однако оно ему не грозит, так как по делам ранее были пропущены сроки давности.Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.
https://ria.ru/20230201/furgal-1848953477.html
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московская область (подмосковье)
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сергей фургал, происшествия, московская область (подмосковье), уголовное дело сергея фургала, хабаровский край, россия
Сергей Фургал, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Уголовное дело Сергея Фургала, Хабаровский край, Россия
14:13 08.02.2023 (обновлено: 14:16 08.02.2023)
 
Суд огласит приговор Фургалу 10 февраля

Суд огласит приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу 10 февраля

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде. Архивное фото
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 8 фев - РИА Новости. Люберецкий суд Подмосковья в ближайшую пятницу на основе обвинительного вердикта присяжных огласит приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об организации двух убийств и одного покушения, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда.
"Оглашение приговора назначено на 10 февраля", - заявил судья.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 13:59
Последнее слово Фургала в суде обернулось препирательствами с судьей
Заседатели 2 февраля признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия, однако по данному эпизоду вышел срок давности. По мнению присяжных, снисхождения он не заслуживает. В этой связи прокуроры на стадии прений попросили суд приговорить Фургала к 23 годам колонии строгого режима по совокупности наказаний за три преступления. Обвинители согласились с тем, что из-за истечения сроков давности эпизод об обороте оружия не должен быть учтен.
Защита всех подсудимых настаивает на их полном оправдании. В этой связи они попросили председательствующего судью воспользоваться правом вето на вердикт, распустить коллегию присяжных и направить дело на новое рассмотрение в ином составе.
Закон описывает вышеуказанное право как возможность суду не согласиться с мнением заседателей на основе своего внутреннего убеждения при оценке доказательств, основанного на его более высоких, чем у жюри, юридических компетенциях.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
12:05
Прокуратура запросила 23 года колонии для Сергея Фургала
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей. Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы, однако оно ему не грозит, так как по делам ранее были пропущены сроки давности.
Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 10:34
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