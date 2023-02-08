https://ria.ru/20230208/furgal-1850550828.html

Суд огласит приговор Фургалу 10 февраля

Суд огласит приговор Фургалу 10 февраля - РИА Новости, 08.02.2023

Суд огласит приговор Фургалу 10 февраля

Люберецкий суд Подмосковья в ближайшую пятницу на основе обвинительного вердикта присяжных огласит приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:13

2023-02-08T14:13

2023-02-08T14:16

сергей фургал

происшествия

московская область (подмосковье)

уголовное дело сергея фургала

хабаровский край

россия

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КРАСНОГОРСК (Московская область), 8 фев - РИА Новости. Люберецкий суд Подмосковья в ближайшую пятницу на основе обвинительного вердикта присяжных огласит приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об организации двух убийств и одного покушения, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда."Оглашение приговора назначено на 10 февраля", - заявил судья.Заседатели 2 февраля признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия, однако по данному эпизоду вышел срок давности. По мнению присяжных, снисхождения он не заслуживает. В этой связи прокуроры на стадии прений попросили суд приговорить Фургала к 23 годам колонии строгого режима по совокупности наказаний за три преступления. Обвинители согласились с тем, что из-за истечения сроков давности эпизод об обороте оружия не должен быть учтен.Защита всех подсудимых настаивает на их полном оправдании. В этой связи они попросили председательствующего судью воспользоваться правом вето на вердикт, распустить коллегию присяжных и направить дело на новое рассмотрение в ином составе.Закон описывает вышеуказанное право как возможность суду не согласиться с мнением заседателей на основе своего внутреннего убеждения при оценке доказательств, основанного на его более высоких, чем у жюри, юридических компетенциях.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей. Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы, однако оно ему не грозит, так как по делам ранее были пропущены сроки давности.Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.

https://ria.ru/20230201/furgal-1848953477.html

https://ria.ru/20230208/furgal-1850513210.html

https://ria.ru/20221222/sud-1840448703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей фургал, происшествия, московская область (подмосковье), уголовное дело сергея фургала, хабаровский край, россия