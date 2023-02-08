08:39 08.02.2023 (обновлено: 11:11 08.02.2023)
Рогов выступил за продвижение линии фронта на 150 километров
Рогов выступил за продвижение линии фронта на 150 километров из-за поставок ракет Киеву
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-80 Вооруженных сил России в зоне проведения СВО
Экипаж танка Т-80 Вооруженных сил России в зоне проведения СВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Поставка Украине дальнобойных ракет делает актуальным вопрос отодвигания линии боевого соприкосновения вглубь "постукраинского пространства" на 150 километров, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
США ранее объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
"Бомбы GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 километров. Риски большие, и нужно действовать на упреждение. Нам не надо ждать, пока будет прилетать по городам, находящимся в тылу, поэтому надо жестко отодвигать линию боевого соприкосновения, чтобы у наших врагов не было возможности наносить ущерб. Сегодня актуальным является вопрос отодвигания линии фронта вглубь территории постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, на 150 километров", — сказал Рогов агентству.
По его словам, отодвигание линии фронта позволит обезопасить освобожденные части новых регионов России и территории, находящиеся в тылу.
"Если посмотреть на линию боевого соприкосновения и куда они могут дотянуться, то под угрозой уже не только традиционные Энергодар, Мелитополь и Бердянск, но также, например, тот же Луганск, Таганрог, Курчатов, где находится атомная станция, Курск, Белгород, а если говорить про Крым, то это Армянск и Джанкой", — подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.