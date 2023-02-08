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Рогов выступил за продвижение линии фронта на 150 километров - РИА Новости, 08.02.2023
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Рогов выступил за продвижение линии фронта на 150 километров
Рогов выступил за продвижение линии фронта на 150 километров - РИА Новости, 08.02.2023
Рогов выступил за продвижение линии фронта на 150 километров
Поставка Украине дальнобойных ракет делает актуальным вопрос отодвигания линии боевого соприкосновения вглубь "постукраинского пространства" на 150 километров,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:39
2023-02-08T11:11
запорожская область
владимир рогов
безопасность
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Поставка Украине дальнобойных ракет делает актуальным вопрос отодвигания линии боевого соприкосновения вглубь "постукраинского пространства" на 150 километров, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. США ранее объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. "Бомбы GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 километров. Риски большие, и нужно действовать на упреждение. Нам не надо ждать, пока будет прилетать по городам, находящимся в тылу, поэтому надо жестко отодвигать линию боевого соприкосновения, чтобы у наших врагов не было возможности наносить ущерб. Сегодня актуальным является вопрос отодвигания линии фронта вглубь территории постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, на 150 километров", — сказал Рогов агентству. По его словам, отодвигание линии фронта позволит обезопасить освобожденные части новых регионов России и территории, находящиеся в тылу. "Если посмотреть на линию боевого соприкосновения и куда они могут дотянуться, то под угрозой уже не только традиционные Энергодар, Мелитополь и Бердянск, но также, например, тот же Луганск, Таганрог, Курчатов, где находится атомная станция, Курск, Белгород, а если говорить про Крым, то это Армянск и Джанкой", — подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230207/dobrovoltsy-1850219244.html
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запорожская область, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы рф
Запорожская область, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы РФ
08:39 08.02.2023 (обновлено: 11:11 08.02.2023)
 
Рогов выступил за продвижение линии фронта на 150 километров

Рогов выступил за продвижение линии фронта на 150 километров из-за поставок ракет Киеву

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-80 Вооруженных сил России в зоне проведения СВО
Экипаж танка Т-80 Вооруженных сил России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Экипаж танка Т-80 Вооруженных сил России в зоне проведения СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Поставка Украине дальнобойных ракет делает актуальным вопрос отодвигания линии боевого соприкосновения вглубь "постукраинского пространства" на 150 километров, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
США ранее объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
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"Бомбы GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 километров. Риски большие, и нужно действовать на упреждение. Нам не надо ждать, пока будет прилетать по городам, находящимся в тылу, поэтому надо жестко отодвигать линию боевого соприкосновения, чтобы у наших врагов не было возможности наносить ущерб. Сегодня актуальным является вопрос отодвигания линии фронта вглубь территории постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, на 150 километров", — сказал Рогов агентству.
По его словам, отодвигание линии фронта позволит обезопасить освобожденные части новых регионов России и территории, находящиеся в тылу.
"Если посмотреть на линию боевого соприкосновения и куда они могут дотянуться, то под угрозой уже не только традиционные Энергодар, Мелитополь и Бердянск, но также, например, тот же Луганск, Таганрог, Курчатов, где находится атомная станция, Курск, Белгород, а если говорить про Крым, то это Армянск и Джанкой", — подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.
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Запорожская областьВладимир РоговБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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