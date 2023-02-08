https://ria.ru/20230208/front-1850365355.html
"Достигли большего, чем за полгода". Что происходит на фронтах СВО
"Достигли большего, чем за полгода". Что происходит на фронтах СВО - РИА Новости, 08.02.2023
"Достигли большего, чем за полгода". Что происходит на фронтах СВО
Обстановка в зоне боевых действий продолжает накаляться. Российская армия перехватила инициативу на нескольких направлениях. ВСУ тоже не сидят сложа руки,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:00
2023-02-08T08:00
2023-02-08T08:09
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
владимир зеленский
владимир рогов
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845259882_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a960b930c1bd420e0631ed6ee1580ebc.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Обстановка в зоне боевых действий продолжает накаляться. Российская армия перехватила инициативу на нескольких направлениях. ВСУ тоже не сидят сложа руки, подтягивая резервы. О том, как развиваются события на линии соприкосновения, — в материале РИА Новости.Осторожный оптимизмСамой горячей точкой по-прежнему остается Артемовск (он же Бахмут). Город обороняют и подразделения теробороны, и кадровые части. Зеленский твердит, что отступления не будет. В результате, как пишут западные СМИ, ежесуточные потери ВСУ здесь трехзначные.Российские военные обошли Артемовск с востока, севера и юга, перерезав три из четырех дорог, по которым осуществлялось снабжение. Чтобы перекрыть последнюю трассу — на Часов Яр, нужно взять под контроль Парасковиевку.Тогда гарнизон попадет в оперативное окружение — без пополнений, но с возможностью маневрировать."Штурмовые группы закрепились в северной части города, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Кроме того, расширили контролируемую зону на востоке, в промзоне. Идут жестокие уличные бои, ВСУ сражаются за каждый дом. Однако у нас преимущество в артиллерии. На один их залп отвечаем тремя".Обвал обороны по линии Северск — Артемовск заставит ВСУ откатиться на запад. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, сейчас на южном фланге рубежа Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск киевский режим срочно возводит укрепления.Минируют многоэтажкиЕсть продвижение и под Угледаром, к юго-западу от Донецка. Киев постоянно подвозит туда боеприпасы и подкрепление от Курахова и Великой Новоселки. Сосредоточив здесь достаточно сил и средств, ВСУ могут попробовать ударить по освобожденной еще весной Волновахе, чтобы перерезать трассу Донецк — Мариуполь.Российские войска контролируют южный пригород Угледара — Павловку — и пытаются закрепиться на окраинах населенного пункта. Одновременно подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР шаг за шагом продвигаются в Марьинке под Донецком. Если вэсэушников оттуда выбьют, откроется путь на Угледар с северо-востока."Мы наблюдаем, что на Угледарском направлении уже минируют многоэтажки: это на случай отступления, — сообщил Денис Пушилин. — В самом городе находится, по нашим оценкам, еще порядка тысячи гражданских".Захват Угледара позволит сдвинуть линию фронта на запад от Донецка, выйти на Курахово и Великую Новоселку — населенные пункты, долгие годы считавшиеся тылом группировки, осаждавшей столицу региона. И самое главное — снизится интенсивность артобстрелов крупных городов ДНР.Кто будет наступатьНе утихают бои на рубеже Кременная — Сватово. Это граница ЛНР и Харьковской области. Стороны совершают пробные атаки в серой зоне, ведут беспокоящий артиллерийский огонь. Российская армия, хотя и медленно, но наступает. На Купянском направлении вышли на западную и северо-западную окраины села Двуречное. Установили контроль и над опорными пунктами ВСУ неподалеку от Ямполовки.Украинские войска контратакуют в окрестностях балки Журавка. Но, по словам военных, раз за разом терпят неудачи.В январе начались локальные наступательные действия и на южном, Запорожском направлении. Бои продолжаются практически по всей линии соприкосновения. Основные участки — в районе городов Орехов и Гуляйполе."Армия закрепила достигнутые успехи, — сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. — Наша первая линия обороны сдвинута вперед. Теперь она выстраивается, дополняется и формируется с учетом новых занятых рубежей. В январе суммарно удалось достичь больше, чем за несколько месяцев до этого".По данным западных аналитиков, именно это направление считается наиболее вероятным для наступления ВСУ. Ожидается, что Украина перебросит туда формируемые в западной части страны новые кадровые соединения, вооруженные натовской боевой техникой. Однако не исключено, что планы изменятся — из-за действий российских войск на других участках тысячекилометрового фронта.
https://radiosputnik.ria.ru/20230207/artemovsk-1850319160.html
https://ria.ru/20230207/ssha-1850329667.html
https://ria.ru/20230207/vsu-1850305771.html
артемовск
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, артемовск, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Обстановка в зоне боевых действий продолжает накаляться. Российская армия перехватила инициативу на нескольких направлениях. ВСУ тоже не сидят сложа руки, подтягивая резервы. О том, как развиваются события на линии соприкосновения, — в материале РИА Новости.
Самой горячей точкой по-прежнему остается Артемовск (он же Бахмут). Город обороняют и подразделения теробороны, и кадровые части. Зеленский твердит, что отступления не будет. В результате, как пишут западные СМИ, ежесуточные потери ВСУ здесь трехзначные.
Российские военные обошли Артемовск с востока, севера и юга, перерезав три из четырех дорог, по которым осуществлялось снабжение. Чтобы перекрыть последнюю трассу — на Часов Яр, нужно взять под контроль Парасковиевку.
Тогда гарнизон попадет в оперативное окружение — без пополнений, но с возможностью маневрировать.
"Штурмовые группы закрепились в северной части города, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Кроме того, расширили контролируемую зону на востоке, в промзоне. Идут жестокие уличные бои, ВСУ сражаются за каждый дом. Однако у нас преимущество в артиллерии. На один их залп отвечаем тремя".
Обвал обороны по линии Северск — Артемовск заставит ВСУ откатиться на запад. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, сейчас на южном фланге рубежа Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск киевский режим срочно возводит укрепления.
Есть продвижение и под Угледаром, к юго-западу от Донецка. Киев постоянно подвозит туда боеприпасы и подкрепление от Курахова и Великой Новоселки. Сосредоточив здесь достаточно сил и средств, ВСУ могут попробовать ударить по освобожденной еще весной Волновахе, чтобы перерезать трассу Донецк — Мариуполь.
Российские войска контролируют южный пригород Угледара — Павловку — и пытаются закрепиться на окраинах населенного пункта. Одновременно подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР шаг за шагом продвигаются в Марьинке под Донецком. Если вэсэушников оттуда выбьют, откроется путь на Угледар с северо-востока.
"Мы наблюдаем, что на Угледарском направлении уже минируют многоэтажки: это на случай отступления, — сообщил Денис Пушилин. — В самом городе находится, по нашим оценкам, еще порядка тысячи гражданских".
Захват Угледара позволит сдвинуть линию фронта на запад от Донецка, выйти на Курахово и Великую Новоселку — населенные пункты, долгие годы считавшиеся тылом группировки, осаждавшей столицу региона. И самое главное — снизится интенсивность артобстрелов крупных городов ДНР.
Не утихают бои на рубеже Кременная — Сватово. Это граница ЛНР и Харьковской области. Стороны совершают пробные атаки в серой зоне, ведут беспокоящий артиллерийский огонь. Российская армия, хотя и медленно, но наступает. На Купянском направлении вышли на западную и северо-западную окраины села Двуречное. Установили контроль и над опорными пунктами ВСУ неподалеку от Ямполовки.
Украинские войска контратакуют в окрестностях балки Журавка. Но, по словам военных, раз за разом терпят неудачи.
В январе начались локальные наступательные действия и на южном, Запорожском направлении. Бои продолжаются практически по всей линии соприкосновения. Основные участки — в районе городов Орехов и Гуляйполе.
"Армия закрепила достигнутые успехи, — сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. — Наша первая линия обороны сдвинута вперед. Теперь она выстраивается, дополняется и формируется с учетом новых занятых рубежей. В январе суммарно удалось достичь больше, чем за несколько месяцев до этого".
По данным западных аналитиков, именно это направление считается наиболее вероятным для наступления ВСУ. Ожидается, что Украина перебросит туда формируемые в западной части страны новые кадровые соединения, вооруженные натовской боевой техникой. Однако не исключено, что планы изменятся — из-за действий российских войск на других участках тысячекилометрового фронта.