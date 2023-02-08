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"Достигли большего, чем за полгода". Что происходит на фронтах СВО - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/front-1850365355.html
"Достигли большего, чем за полгода". Что происходит на фронтах СВО
"Достигли большего, чем за полгода". Что происходит на фронтах СВО - РИА Новости, 08.02.2023
"Достигли большего, чем за полгода". Что происходит на фронтах СВО
Обстановка в зоне боевых действий продолжает накаляться. Российская армия перехватила инициативу на нескольких направлениях. ВСУ тоже не сидят сложа руки,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:00
2023-02-08T08:09
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
владимир зеленский
владимир рогов
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Обстановка в зоне боевых действий продолжает накаляться. Российская армия перехватила инициативу на нескольких направлениях. ВСУ тоже не сидят сложа руки, подтягивая резервы. О том, как развиваются события на линии соприкосновения, — в материале РИА Новости.Осторожный оптимизмСамой горячей точкой по-прежнему остается Артемовск (он же Бахмут). Город обороняют и подразделения теробороны, и кадровые части. Зеленский твердит, что отступления не будет. В результате, как пишут западные СМИ, ежесуточные потери ВСУ здесь трехзначные.Российские военные обошли Артемовск с востока, севера и юга, перерезав три из четырех дорог, по которым осуществлялось снабжение. Чтобы перекрыть последнюю трассу — на Часов Яр, нужно взять под контроль Парасковиевку.Тогда гарнизон попадет в оперативное окружение — без пополнений, но с возможностью маневрировать."Штурмовые группы закрепились в северной части города, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Кроме того, расширили контролируемую зону на востоке, в промзоне. Идут жестокие уличные бои, ВСУ сражаются за каждый дом. Однако у нас преимущество в артиллерии. На один их залп отвечаем тремя".Обвал обороны по линии Северск — Артемовск заставит ВСУ откатиться на запад. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, сейчас на южном фланге рубежа Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск киевский режим срочно возводит укрепления.Минируют многоэтажкиЕсть продвижение и под Угледаром, к юго-западу от Донецка. Киев постоянно подвозит туда боеприпасы и подкрепление от Курахова и Великой Новоселки. Сосредоточив здесь достаточно сил и средств, ВСУ могут попробовать ударить по освобожденной еще весной Волновахе, чтобы перерезать трассу Донецк — Мариуполь.Российские войска контролируют южный пригород Угледара — Павловку — и пытаются закрепиться на окраинах населенного пункта. Одновременно подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР шаг за шагом продвигаются в Марьинке под Донецком. Если вэсэушников оттуда выбьют, откроется путь на Угледар с северо-востока."Мы наблюдаем, что на Угледарском направлении уже минируют многоэтажки: это на случай отступления, — сообщил Денис Пушилин. — В самом городе находится, по нашим оценкам, еще порядка тысячи гражданских".Захват Угледара позволит сдвинуть линию фронта на запад от Донецка, выйти на Курахово и Великую Новоселку — населенные пункты, долгие годы считавшиеся тылом группировки, осаждавшей столицу региона. И самое главное — снизится интенсивность артобстрелов крупных городов ДНР.Кто будет наступатьНе утихают бои на рубеже Кременная — Сватово. Это граница ЛНР и Харьковской области. Стороны совершают пробные атаки в серой зоне, ведут беспокоящий артиллерийский огонь. Российская армия, хотя и медленно, но наступает. На Купянском направлении вышли на западную и северо-западную окраины села Двуречное. Установили контроль и над опорными пунктами ВСУ неподалеку от Ямполовки.Украинские войска контратакуют в окрестностях балки Журавка. Но, по словам военных, раз за разом терпят неудачи.В январе начались локальные наступательные действия и на южном, Запорожском направлении. Бои продолжаются практически по всей линии соприкосновения. Основные участки — в районе городов Орехов и Гуляйполе."Армия закрепила достигнутые успехи, — сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. — Наша первая линия обороны сдвинута вперед. Теперь она выстраивается, дополняется и формируется с учетом новых занятых рубежей. В январе суммарно удалось достичь больше, чем за несколько месяцев до этого".По данным западных аналитиков, именно это направление считается наиболее вероятным для наступления ВСУ. Ожидается, что Украина перебросит туда формируемые в западной части страны новые кадровые соединения, вооруженные натовской боевой техникой. Однако не исключено, что планы изменятся — из-за действий российских войск на других участках тысячекилометрового фронта.
https://radiosputnik.ria.ru/20230207/artemovsk-1850319160.html
https://ria.ru/20230207/ssha-1850329667.html
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Андрей Коц
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
08:00 08.02.2023 (обновлено: 08:09 08.02.2023)
 

"Достигли большего, чем за полгода". Что происходит на фронтах СВО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные под Артемовском (Бахмутом)
Украинские военные под Артемовском (Бахмутом) - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Обстановка в зоне боевых действий продолжает накаляться. Российская армия перехватила инициативу на нескольких направлениях. ВСУ тоже не сидят сложа руки, подтягивая резервы. О том, как развиваются события на линии соприкосновения, — в материале РИА Новости.

Осторожный оптимизм

Самой горячей точкой по-прежнему остается Артемовск (он же Бахмут). Город обороняют и подразделения теробороны, и кадровые части. Зеленский твердит, что отступления не будет. В результате, как пишут западные СМИ, ежесуточные потери ВСУ здесь трехзначные.
Украинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут) - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 15:27В мире
СМИ сообщили об огромных потерях ВСУ под Артемовском
Российские военные обошли Артемовск с востока, севера и юга, перерезав три из четырех дорог, по которым осуществлялось снабжение. Чтобы перекрыть последнюю трассу — на Часов Яр, нужно взять под контроль Парасковиевку.
Тогда гарнизон попадет в оперативное окружение — без пополнений, но с возможностью маневрировать.
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске
"Штурмовые группы закрепились в северной части города, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Кроме того, расширили контролируемую зону на востоке, в промзоне. Идут жестокие уличные бои, ВСУ сражаются за каждый дом. Однако у нас преимущество в артиллерии. На один их залп отвечаем тремя".
Обвал обороны по линии Северск — Артемовск заставит ВСУ откатиться на запад. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, сейчас на южном фланге рубежа Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск киевский режим срочно возводит укрепления.

Минируют многоэтажки

Есть продвижение и под Угледаром, к юго-западу от Донецка. Киев постоянно подвозит туда боеприпасы и подкрепление от Курахова и Великой Новоселки. Сосредоточив здесь достаточно сил и средств, ВСУ могут попробовать ударить по освобожденной еще весной Волновахе, чтобы перерезать трассу Донецк — Мариуполь.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 15:58Специальная военная операция на Украине
Автор стратегии войны в Ираке раскрыл, как Пентагон водит за нос Зеленского
Российские войска контролируют южный пригород Угледара — Павловку — и пытаются закрепиться на окраинах населенного пункта. Одновременно подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР шаг за шагом продвигаются в Марьинке под Донецком. Если вэсэушников оттуда выбьют, откроется путь на Угледар с северо-востока.
"Мы наблюдаем, что на Угледарском направлении уже минируют многоэтажки: это на случай отступления, — сообщил Денис Пушилин. — В самом городе находится, по нашим оценкам, еще порядка тысячи гражданских".
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДоброволец на передовой Угледарского направления
Доброволец на передовой Угледарского направления - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Доброволец на передовой Угледарского направления
Захват Угледара позволит сдвинуть линию фронта на запад от Донецка, выйти на Курахово и Великую Новоселку — населенные пункты, долгие годы считавшиеся тылом группировки, осаждавшей столицу региона. И самое главное — снизится интенсивность артобстрелов крупных городов ДНР.

Кто будет наступать

Не утихают бои на рубеже Кременная — Сватово. Это граница ЛНР и Харьковской области. Стороны совершают пробные атаки в серой зоне, ведут беспокоящий артиллерийский огонь. Российская армия, хотя и медленно, но наступает. На Купянском направлении вышли на западную и северо-западную окраины села Двуречное. Установили контроль и над опорными пунктами ВСУ неподалеку от Ямполовки.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО России на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гиацинт-С" на Сватовском направлении
Военнослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С на сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие МО России на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гиацинт-С" на Сватовском направлении
Украинские войска контратакуют в окрестностях балки Журавка. Но, по словам военных, раз за разом терпят неудачи.
В январе начались локальные наступательные действия и на южном, Запорожском направлении. Бои продолжаются практически по всей линии соприкосновения. Основные участки — в районе городов Орехов и Гуляйполе.
"Армия закрепила достигнутые успехи, — сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. — Наша первая линия обороны сдвинута вперед. Теперь она выстраивается, дополняется и формируется с учетом новых занятых рубежей. В январе суммарно удалось достичь больше, чем за несколько месяцев до этого".
Медики помогают раненому украинскому солдату - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 14:59Специальная военная операция на Украине
ВСУ потеряли более 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
По данным западных аналитиков, именно это направление считается наиболее вероятным для наступления ВСУ. Ожидается, что Украина перебросит туда формируемые в западной части страны новые кадровые соединения, вооруженные натовской боевой техникой. Однако не исключено, что планы изменятся — из-за действий российских войск на других участках тысячекилометрового фронта.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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