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Сотрудничество Петербурга с Финляндией разрушено, заявили в МИД

Сотрудничество Петербурга с Финляндией разрушено, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2023

Сотрудничество Петербурга с Финляндией разрушено, заявили в МИД

Приграничное сотрудничество Санкт-Петербурга с Финляндией, а также со странами Балтии и Скандинавии полностью разрушено по вине этих государств, заявил... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:17

2023-02-08T16:17

2023-02-08T16:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Приграничное сотрудничество Санкт-Петербурга с Финляндией, а также со странами Балтии и Скандинавии полностью разрушено по вине этих государств, заявил журналистам представитель МИД России в Северной столице Владимир Запевалов. "Если говорить об отношениях с нашими ближайшими соседями - Скандинавия, Прибалтика - то отношений как таковых нет, потому что в настоящее время разрушены полностью все приграничные программы, все приграничное сотрудничество. Это, в первую очередь, по вине наших партнеров из стран Евросоюза", - сказал он. "Финляндия, которая, казалось, позитивно настроена, в последние годы шло активное взаимодействие во всех областях, резко изменила свою позицию. Хотя генеральное консульство говорило, что будет пытаться заниматься хотя бы культурой, но пока дело до этого не дошло. Кроме того, они недавно закрыли свое отделение генерального консульства в Мурманске. <…> То количество виз, которое выдается финской стороной, – это жалкое подобие тех времен, которые были, и когда они выдавали по миллиону виз в год. Сейчас, если они выдают 50 виз в месяц, это очень хорошо", - добавил представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20230206/estoniya-1849914257.html

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