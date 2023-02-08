Рейтинг@Mail.ru
В Греции назвали поставки американских истребителей F-35 вопросом времени - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/f35-1850517139.html
В Греции назвали поставки американских истребителей F-35 вопросом времени
В Греции назвали поставки американских истребителей F-35 вопросом времени - РИА Новости, 08.02.2023
В Греции назвали поставки американских истребителей F-35 вопросом времени
Председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес дал "зеленый свет" на продажу истребителей пятого поколения F-35 Греции, теперь... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:23
2023-02-08T12:23
в мире
греция
сша
турция
роберт менендес
f-16
f-35
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733692_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_28a76ca88720285e8ba57c7396c2f0a7.jpg
АФИНЫ, 8 фев - РИА Новости. Председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес дал "зеленый свет" на продажу истребителей пятого поколения F-35 Греции, теперь ратификация оборонного контракта вопрос времени, считает греческое общественное телевидение ERT. Менендес на Дельфийском экономическом форуме в Вашингтоне сообщил, что два дня назад одобрил поставки истребителей F-35 для Греции, потому что эта страна разделяет американские ценности. Согласие председателя комитета по международным отношениям является обязательным условием для продажи американских систем вооружений, он имеет право наложить вето. "Согласно процедуре, также должны дать свое согласие заместитель председателя комитета от республиканцев Джим Риз, а также председатель и заместитель председателя соответствующего комитета в палате представителей (Майкл МакКол, Грегори Микс). Когда это согласие будет получено, что является вопросом времени, правительство США официально уведомит конгресс о продаже F-35 Греции, и последует установленная процедура ратификации оборонного контракта", - сообщает ERT. Греция в конце июня 2022 года направила США официальное письмо-запрос на покупку эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. Афины намерены приобрести 20 самолетов F-35, а впоследствии еще 20 самолетов. Одновременно Греция пытается помешать продаже в Турцию 40 истребителей F-16 Block 70 и модернизации ещё 80 истребителей, находящихся у неё на вооружении. Это стало одной из причин того, что президент Турции Тайип Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.
https://ria.ru/20230205/turtsiya-1849765404.html
https://ria.ru/20221017/nato-1824750486.html
греция
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733692_161:0:1761:1200_1920x0_80_0_0_cb601bd88d0e8f425f668ba499b0d18b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, сша, турция, роберт менендес, f-16, f-35
В мире, Греция, США, Турция, Роберт Менендес, F-16, F-35
12:23 08.02.2023
 
В Греции назвали поставки американских истребителей F-35 вопросом времени

ERT назвал поставки Греции F-35 после одобрения в сенате США лишь вопросом времени

© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christine GroeningАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christine Groening
Американский истребитель F-35A Lightning II. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 8 фев - РИА Новости. Председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес дал "зеленый свет" на продажу истребителей пятого поколения F-35 Греции, теперь ратификация оборонного контракта вопрос времени, считает греческое общественное телевидение ERT.
Менендес на Дельфийском экономическом форуме в Вашингтоне сообщил, что два дня назад одобрил поставки истребителей F-35 для Греции, потому что эта страна разделяет американские ценности. Согласие председателя комитета по международным отношениям является обязательным условием для продажи американских систем вооружений, он имеет право наложить вето.
Город Конья, Турция - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 08:00
Турция случайно оказала России чрезвычайно ценную услугу
"Согласно процедуре, также должны дать свое согласие заместитель председателя комитета от республиканцев Джим Риз, а также председатель и заместитель председателя соответствующего комитета в палате представителей (Майкл МакКол, Грегори Микс). Когда это согласие будет получено, что является вопросом времени, правительство США официально уведомит конгресс о продаже F-35 Греции, и последует установленная процедура ратификации оборонного контракта", - сообщает ERT.
Греция в конце июня 2022 года направила США официальное письмо-запрос на покупку эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. Афины намерены приобрести 20 самолетов F-35, а впоследствии еще 20 самолетов.
Одновременно Греция пытается помешать продаже в Турцию 40 истребителей F-16 Block 70 и модернизации ещё 80 истребителей, находящихся у неё на вооружении. Это стало одной из причин того, что президент Турции Тайип Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.
Саммит НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября 2022, 23:19
В США назвали страны, которые приведут к расколу НАТО
 
В миреГрецияСШАТурцияРоберт МенендесF-16F-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала