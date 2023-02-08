https://ria.ru/20230208/f35-1850517139.html
В Греции назвали поставки американских истребителей F-35 вопросом времени
В Греции назвали поставки американских истребителей F-35 вопросом времени - РИА Новости, 08.02.2023
В Греции назвали поставки американских истребителей F-35 вопросом времени
Председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес дал "зеленый свет" на продажу истребителей пятого поколения F-35 Греции, теперь... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:23
2023-02-08T12:23
2023-02-08T12:23
в мире
греция
сша
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роберт менендес
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f-35
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АФИНЫ, 8 фев - РИА Новости. Председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес дал "зеленый свет" на продажу истребителей пятого поколения F-35 Греции, теперь ратификация оборонного контракта вопрос времени, считает греческое общественное телевидение ERT. Менендес на Дельфийском экономическом форуме в Вашингтоне сообщил, что два дня назад одобрил поставки истребителей F-35 для Греции, потому что эта страна разделяет американские ценности. Согласие председателя комитета по международным отношениям является обязательным условием для продажи американских систем вооружений, он имеет право наложить вето. "Согласно процедуре, также должны дать свое согласие заместитель председателя комитета от республиканцев Джим Риз, а также председатель и заместитель председателя соответствующего комитета в палате представителей (Майкл МакКол, Грегори Микс). Когда это согласие будет получено, что является вопросом времени, правительство США официально уведомит конгресс о продаже F-35 Греции, и последует установленная процедура ратификации оборонного контракта", - сообщает ERT. Греция в конце июня 2022 года направила США официальное письмо-запрос на покупку эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. Афины намерены приобрести 20 самолетов F-35, а впоследствии еще 20 самолетов. Одновременно Греция пытается помешать продаже в Турцию 40 истребителей F-16 Block 70 и модернизации ещё 80 истребителей, находящихся у неё на вооружении. Это стало одной из причин того, что президент Турции Тайип Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.
https://ria.ru/20230205/turtsiya-1849765404.html
https://ria.ru/20221017/nato-1824750486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, сша, турция, роберт менендес, f-16, f-35
В мире, Греция, США, Турция, Роберт Менендес, F-16, F-35
В Греции назвали поставки американских истребителей F-35 вопросом времени
ERT назвал поставки Греции F-35 после одобрения в сенате США лишь вопросом времени
АФИНЫ, 8 фев - РИА Новости.
Председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес дал "зеленый свет" на продажу истребителей пятого поколения F-35 Греции, теперь ратификация оборонного контракта вопрос времени, считает греческое общественное телевидение ERT
.
Менендес на Дельфийском экономическом форуме в Вашингтоне сообщил
, что два дня назад одобрил поставки истребителей F-35 для Греции, потому что эта страна разделяет американские ценности. Согласие председателя комитета по международным отношениям является обязательным условием для продажи американских систем вооружений, он имеет право наложить вето.
"Согласно процедуре, также должны дать свое согласие заместитель председателя комитета от республиканцев Джим Риз, а также председатель и заместитель председателя соответствующего комитета в палате представителей (Майкл МакКол, Грегори Микс). Когда это согласие будет получено, что является вопросом времени, правительство США официально уведомит конгресс о продаже F-35 Греции, и последует установленная процедура ратификации оборонного контракта", - сообщает ERT.
Греция в конце июня 2022 года направила США официальное письмо-запрос на покупку эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. Афины намерены приобрести 20 самолетов F-35, а впоследствии еще 20 самолетов.
Одновременно Греция пытается помешать продаже в Турцию 40 истребителей F-16 Block 70 и модернизации ещё 80 истребителей, находящихся у неё на вооружении. Это стало одной из причин того, что президент Турции Тайип Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.