https://ria.ru/20230208/f35-1850482658.html

Глава международного комитета сената США одобрил поставку F-35 для Греции

Глава международного комитета сената США одобрил поставку F-35 для Греции - РИА Новости, 08.02.2023

Глава международного комитета сената США одобрил поставку F-35 для Греции

Председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес одобрил запрос Греции на покупку эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:30

2023-02-08T10:30

2023-02-08T10:30

в мире

сша

греция

турция

роберт менендес

f-16

f-35

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АФИНЫ, 8 фев - РИА Новости. Председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес одобрил запрос Греции на покупку эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. "Я рад, что два дня назад я одобрил F-35 для Греческой Республики, и я сделал это не потому, что я просто поклонник греческого народа. Я сделал это, потому что это страна, которая разделяет наши ценности, которая согласна с нами в том, что важно в мире: демократия, права человека, верховенство закона, страна, которая не настроена воинственно по отношению к своим соседям, а наоборот", - сказал Менендес на Дельфийском экономическом форуме в Вашингтоне под аплодисменты собравшихся. Отрывки из выступления главы комитета сената США распространили организаторы форума. "Когда страна разделяет наши ценности и есть стратегический интерес, я без проблем подпишу как председатель комитета по международным отношениям, в юрисдикцию которого входит продажа оружия. Я без проблем подписываю в таких обстоятельствах. Но когда страна демонстрирует обратное, тогда да, у меня возникают проблемы", - сказал Менендес. Греция в конце июня 2022 года направила США официальное письмо-запрос на покупку эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. Афины намерены приобрести 20 самолетов F-35, а впоследствии еще 20. Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос 27 января на заседании парламента сообщил, что через два-три месяца ожидается ответ США на письмо-запрос по F-35. Одновременно Греция пытается помешать продаже в Турцию истребителей F-16 Block 70. Это стало одной из причин того, что президент Турции Тайип Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей. Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать ещё 80, находящихся у неё на вооружении. Сенатор Менендес как председатель комитета по международным отношениям имеет право наложить вето на продажу американских систем вооружений. Менендес в июле 2022 года в интервью Афинскому агентству новостей АМНА перечислил жесткие условия, при которых он мог бы снять свои возражения против продажи Турции истребителей F-16, среди них - отказ от российских ЗРК С-400 и тесных отношений с Россией, прекращение полетов над греческими островами, прекращение нарушения прав человека, в том числе лишение свободы журналистов и адвокатов.

https://ria.ru/20221017/nato-1824750486.html

https://ria.ru/20230120/turtsiya-1846151819.html

https://ria.ru/20230205/turtsiya-1849765404.html

сша

греция

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, греция, турция, роберт менендес, f-16, f-35, с-400 «триумф»