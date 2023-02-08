https://ria.ru/20230208/evrosoyuz-1850467845.html

Медведчук рассказал, к чему бы привело вступление Украины в Евросоюз

Медведчук рассказал, к чему бы привело вступление Украины в Евросоюз - РИА Новости, 08.02.2023

Медведчук рассказал, к чему бы привело вступление Украины в Евросоюз

Евросоюз не мог справиться с управлением стран, которые уже в него вошли, присоединение Украины к ЕС добавило бы хаоса, которого и так в избытке, заявил в среду РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:20

2023-02-08T09:20

2023-02-08T09:20

в мире

россия

украина

европа

виктор медведчук

евросоюз

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Евросоюз не мог справиться с управлением стран, которые уже в него вошли, присоединение Украины к ЕС добавило бы хаоса, которого и так в избытке, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук. "Брать на баланс такую большую и неустроенную страну, как Украина, ЕС не хотел. И проблема не в том, что Украина нищая страна, она-то, как раз не обделена ни природными ресурсами, ни трудолюбивым народом. Проблема в том, что Евросоюз не мог справиться с управлением стран, которые уже в него вошли. Присоединение еще одной большой страны добавило бы хаоса, которого и так в избытке", - сказал Медведчук. По его словам, выпустить Украину из-под своего влияния ЕС тоже не собирался. "Если Украина войдет на орбиту обновленной России, то европейский миф разобьется также, как американский. И это делает поборников этих мифов союзниками. Разрушение европейского мифа - начало развала ЕС, а евробюрократия лишиться своего могущества навсегда", - подчеркнул Медведчук. "Но почему другие страны, в частности Россию, должны беспокоить интересы евробюрократов? Если строительство новой Европы идет плохо, и больше напоминает Вавилонскую башню, то почему это должны своими интересами оплачивать другие страны. Речь идет не об одной России, ряд стран в Азии, Южной Америке и Африке, которые догоняют Европу в технологиях и качестве товаров", - добавил он. Медведчук полагает, что налицо имеем "конфликт интересов Востока и Запада, который был в самом начале Холодной войны. Возникают вопросы передела рынков, пересмотр валютных расчетов и международного распределения труда. А тут еще возникает обоснованное подозрение, что американцы и европейцы не настолько умелые управляющие, чтобы другие нации и государства им подчинялись. Обычно такие вопросы решаются кулаками. А начинается все с провоцирования локальных войн, ничего нового история не придумала". Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850466596.html

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850465162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, европа, виктор медведчук, евросоюз, оппозиционная платформа - за жизнь