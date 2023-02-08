https://ria.ru/20230208/evropa-1850606262.html
ЕС не будет участвовать в гонке субсидий с США, заявил Шольц
ЕС не будет участвовать в гонке субсидий с США, заявил Шольц - РИА Новости, 08.02.2023
ЕС не будет участвовать в гонке субсидий с США, заявил Шольц
После подписания акта об инфляции в Вашингтоне Европа занята оценкой последствий для европейской индустрии и не даст вовлечь себя в гонку субсидий с США,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:32
2023-02-08T16:32
2023-02-08T16:32
экономика
олаф шольц
джо байден
евросоюз
совет ес
европа
сша
германия
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. После подписания акта об инфляции в Вашингтоне Европа занята оценкой последствий для европейской индустрии и не даст вовлечь себя в гонку субсидий с США, сообщил в среду канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии Совета ЕС. "США недавно возобновили своим актом по инфляции дискуссию об активной индустрии и политике местоположений для технологий будущего. Как бы верно ни было, что мы заняты оценкой последствий такой политики для Европы, зловещие прорицания тут ни к месту", - заявил Шольц в бундестаге. Он подчеркнул, что стремление США к климатической нейтральности сравнимо с европейским, и поэтому его можно приветствовать. Правительство Германии не поддерживает "мрачные" прогнозы про деиндустриализацию Европы, рецессию и уход компаний за рубеж, подчеркнул Шольц, упомянув новые партнёрские договоры со странами Меркосур, самостоятельность Европы в вопросах декарбонизации и наличие средств для достижения этой цели. "Несдерживаемая гонка субсидий с США однозначно была бы неверным путём", - добавил он. Шольц анонсировал, что на предстоящем Совете ЕС тема конкурентоспособности Европы станет одной из центральных и члены совета будут совещаться, как облегчить переход к климатической нейтральности, основываясь на оценке Европейской комиссии. Акт об инфляции, подписанный президентом США Джо Байденом в минувшем августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ предполагает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Акт призван увеличить инвестиции США в эти сектора. Европейская комиссия ранее предупредила, что этот закон "дискриминирует компании из ЕС" и угрожает промышленной базе союза. ЕС ведет с США переговоры об этом Акте.
https://ria.ru/20230201/dollar-1848759856.html
https://ria.ru/20230122/otvet-1846650871.html
https://ria.ru/20230130/torgovlya-1847304599.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, олаф шольц, джо байден, евросоюз, совет ес, европа, сша, германия
Экономика, Олаф Шольц, Джо Байден, Евросоюз, Совет ЕС, Европа, США, Германия
ЕС не будет участвовать в гонке субсидий с США, заявил Шольц
Канцлер Германии Шольц: Европа не даст вовлечь себя в гонку субсидий с США
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. После подписания акта об инфляции в Вашингтоне Европа занята оценкой последствий для европейской индустрии и не даст вовлечь себя в гонку субсидий с США, сообщил в среду канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии Совета ЕС.
"США недавно возобновили своим актом по инфляции дискуссию об активной индустрии и политике местоположений для технологий будущего. Как бы верно ни было, что мы заняты оценкой последствий такой политики для Европы, зловещие прорицания тут ни к месту", - заявил Шольц в бундестаге.
Он подчеркнул, что стремление США к климатической нейтральности сравнимо с европейским, и поэтому его можно приветствовать. Правительство Германии не поддерживает "мрачные" прогнозы про деиндустриализацию Европы, рецессию и уход компаний за рубеж, подчеркнул Шольц, упомянув новые партнёрские договоры со странами Меркосур, самостоятельность Европы в вопросах декарбонизации и наличие средств для достижения этой цели.
"Несдерживаемая гонка субсидий с США однозначно была бы неверным путём", - добавил он.
Шольц анонсировал, что на предстоящем Совете ЕС тема конкурентоспособности Европы станет одной из центральных и члены совета будут совещаться, как облегчить переход к климатической нейтральности, основываясь на оценке Европейской комиссии.
Акт об инфляции, подписанный президентом США Джо Байденом в минувшем августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ предполагает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Акт призван увеличить инвестиции США в эти сектора.
Европейская комиссия ранее предупредила, что этот закон "дискриминирует компании из ЕС" и угрожает промышленной базе союза. ЕС ведет с США переговоры об этом Акте.