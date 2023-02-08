Рейтинг@Mail.ru
ЕС не будет участвовать в гонке субсидий с США, заявил Шольц - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/evropa-1850606262.html
ЕС не будет участвовать в гонке субсидий с США, заявил Шольц
ЕС не будет участвовать в гонке субсидий с США, заявил Шольц - РИА Новости, 08.02.2023
ЕС не будет участвовать в гонке субсидий с США, заявил Шольц
После подписания акта об инфляции в Вашингтоне Европа занята оценкой последствий для европейской индустрии и не даст вовлечь себя в гонку субсидий с США,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:32
2023-02-08T16:32
экономика
олаф шольц
джо байден
евросоюз
совет ес
европа
сша
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848205352_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_41215704c3fa7e68dc89c4fa1226f50b.jpg
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. После подписания акта об инфляции в Вашингтоне Европа занята оценкой последствий для европейской индустрии и не даст вовлечь себя в гонку субсидий с США, сообщил в среду канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии Совета ЕС. "США недавно возобновили своим актом по инфляции дискуссию об активной индустрии и политике местоположений для технологий будущего. Как бы верно ни было, что мы заняты оценкой последствий такой политики для Европы, зловещие прорицания тут ни к месту", - заявил Шольц в бундестаге. Он подчеркнул, что стремление США к климатической нейтральности сравнимо с европейским, и поэтому его можно приветствовать. Правительство Германии не поддерживает "мрачные" прогнозы про деиндустриализацию Европы, рецессию и уход компаний за рубеж, подчеркнул Шольц, упомянув новые партнёрские договоры со странами Меркосур, самостоятельность Европы в вопросах декарбонизации и наличие средств для достижения этой цели. "Несдерживаемая гонка субсидий с США однозначно была бы неверным путём", - добавил он. Шольц анонсировал, что на предстоящем Совете ЕС тема конкурентоспособности Европы станет одной из центральных и члены совета будут совещаться, как облегчить переход к климатической нейтральности, основываясь на оценке Европейской комиссии. Акт об инфляции, подписанный президентом США Джо Байденом в минувшем августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ предполагает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Акт призван увеличить инвестиции США в эти сектора. Европейская комиссия ранее предупредила, что этот закон "дискриминирует компании из ЕС" и угрожает промышленной базе союза. ЕС ведет с США переговоры об этом Акте.
https://ria.ru/20230201/dollar-1848759856.html
https://ria.ru/20230122/otvet-1846650871.html
https://ria.ru/20230130/torgovlya-1847304599.html
европа
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848205352_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8016d1d7d607103109f6b7208307a0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, олаф шольц, джо байден, евросоюз, совет ес, европа, сша, германия
Экономика, Олаф Шольц, Джо Байден, Евросоюз, Совет ЕС, Европа, США, Германия
16:32 08.02.2023
 
ЕС не будет участвовать в гонке субсидий с США, заявил Шольц

Канцлер Германии Шольц: Европа не даст вовлечь себя в гонку субсидий с США

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. После подписания акта об инфляции в Вашингтоне Европа занята оценкой последствий для европейской индустрии и не даст вовлечь себя в гонку субсидий с США, сообщил в среду канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии Совета ЕС.
"США недавно возобновили своим актом по инфляции дискуссию об активной индустрии и политике местоположений для технологий будущего. Как бы верно ни было, что мы заняты оценкой последствий такой политики для Европы, зловещие прорицания тут ни к месту", - заявил Шольц в бундестаге.
Двадцатидолларовая банкнота Соединенных Штатов, совмещенная с северной стороной Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 08:00
В США готовятся к падению доллара
Он подчеркнул, что стремление США к климатической нейтральности сравнимо с европейским, и поэтому его можно приветствовать. Правительство Германии не поддерживает "мрачные" прогнозы про деиндустриализацию Европы, рецессию и уход компаний за рубеж, подчеркнул Шольц, упомянув новые партнёрские договоры со странами Меркосур, самостоятельность Европы в вопросах декарбонизации и наличие средств для достижения этой цели.
"Несдерживаемая гонка субсидий с США однозначно была бы неверным путём", - добавил он.
Шольц анонсировал, что на предстоящем Совете ЕС тема конкурентоспособности Европы станет одной из центральных и члены совета будут совещаться, как облегчить переход к климатической нейтральности, основываясь на оценке Европейской комиссии.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 21:41
Франция и ФРГ договорились об амбициозном ответе на закон США об инфляции
Акт об инфляции, подписанный президентом США Джо Байденом в минувшем августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ предполагает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Акт призван увеличить инвестиции США в эти сектора.
Европейская комиссия ранее предупредила, что этот закон "дискриминирует компании из ЕС" и угрожает промышленной базе союза. ЕС ведет с США переговоры об этом Акте.
Флаги ЕС и США в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 08:00
Готовятся к худшему: США и Европа не смогли договориться
 
ЭкономикаОлаф ШольцДжо БайденЕвросоюзСовет ЕСЕвропаСШАГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала