https://ria.ru/20230208/evropa-1850606262.html

ЕС не будет участвовать в гонке субсидий с США, заявил Шольц

ЕС не будет участвовать в гонке субсидий с США, заявил Шольц - РИА Новости, 08.02.2023

ЕС не будет участвовать в гонке субсидий с США, заявил Шольц

После подписания акта об инфляции в Вашингтоне Европа занята оценкой последствий для европейской индустрии и не даст вовлечь себя в гонку субсидий с США,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:32

2023-02-08T16:32

2023-02-08T16:32

экономика

олаф шольц

джо байден

евросоюз

совет ес

европа

сша

германия

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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. После подписания акта об инфляции в Вашингтоне Европа занята оценкой последствий для европейской индустрии и не даст вовлечь себя в гонку субсидий с США, сообщил в среду канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии Совета ЕС. "США недавно возобновили своим актом по инфляции дискуссию об активной индустрии и политике местоположений для технологий будущего. Как бы верно ни было, что мы заняты оценкой последствий такой политики для Европы, зловещие прорицания тут ни к месту", - заявил Шольц в бундестаге. Он подчеркнул, что стремление США к климатической нейтральности сравнимо с европейским, и поэтому его можно приветствовать. Правительство Германии не поддерживает "мрачные" прогнозы про деиндустриализацию Европы, рецессию и уход компаний за рубеж, подчеркнул Шольц, упомянув новые партнёрские договоры со странами Меркосур, самостоятельность Европы в вопросах декарбонизации и наличие средств для достижения этой цели. "Несдерживаемая гонка субсидий с США однозначно была бы неверным путём", - добавил он. Шольц анонсировал, что на предстоящем Совете ЕС тема конкурентоспособности Европы станет одной из центральных и члены совета будут совещаться, как облегчить переход к климатической нейтральности, основываясь на оценке Европейской комиссии. Акт об инфляции, подписанный президентом США Джо Байденом в минувшем августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ предполагает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Акт призван увеличить инвестиции США в эти сектора. Европейская комиссия ранее предупредила, что этот закон "дискриминирует компании из ЕС" и угрожает промышленной базе союза. ЕС ведет с США переговоры об этом Акте.

https://ria.ru/20230201/dollar-1848759856.html

https://ria.ru/20230122/otvet-1846650871.html

https://ria.ru/20230130/torgovlya-1847304599.html

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сша

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, олаф шольц, джо байден, евросоюз, совет ес, европа, сша, германия