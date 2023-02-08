https://ria.ru/20230208/evakuatsiya-1850535998.html

В турецком Искендеруне поднялся уровень моря, идет эвакуация, сообщили СМИ

В турецком Искендеруне поднялся уровень моря, идет эвакуация, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.02.2023

В турецком Искендеруне поднялся уровень моря, идет эвакуация, сообщили СМИ

Уровень моря поднялся в турецком Искендеруне после землетрясения, затоплены дороги, жители и рабочие эвакуированы, передал телеканал NTV. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:29

2023-02-08T13:29

2023-02-08T15:10

в мире

хатай (провинция)

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. Уровень моря поднялся в турецком Искендеруне после землетрясения, затоплены дороги, жители и рабочие эвакуированы, передал телеканал NTV. "Из-за землетрясений магнитудами 7,7 и 7,6, затронувших 10 провинций, уровень моря поднялся в Искендеруне в Хатае. Дороги, площади и рабочие места в прибрежной зоне были затоплены. Здания и рабочие места на бульваре были эвакуированы из-за риска", - сообщает телеканал. Также были эвакуированы торговые объекты и банки. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли 7108 человек, ранены 40 910 человек. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

хатай (провинция)

турция

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в мире, хатай (провинция), турция, сильное землетрясение в турции и сирии