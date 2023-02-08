https://ria.ru/20230208/euroclear-1850490232.html

Euroclear прекратил принимать рубль для оплаты

Euroclear прекратил принимать рубль для оплаты - РИА Новости, 08.02.2023

Euroclear прекратил принимать рубль для оплаты

Европейский депозитарий Euroclear прекратил принимать российский рубль в качестве расчетной валюты и заблокировал счет в ING Bank, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:48

2023-02-08T10:48

2023-02-08T18:42

экономика

швейцария

euroclear

национальный расчетный депозитарий (нрд)

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Европейский депозитарий Euroclear прекратил принимать российский рубль в качестве расчетной валюты и заблокировал счет в ING Bank, сообщается на сайте компании. "Мы отказались от принятия российского рубля в качестве расчетной валюты <...> и заблокировали наш счет в ING Bank", — говорится в сообщении Euroclear. Теперь клиентам больше не разрешается переводить рубли в ING Bank, информирует компания. Euroclear уточнил, что рубли не будут приниматься не только на счет в ING Bank, но и на любые другие рублевые счета, открытые на имя Euroclear. "В случае если это (отправка средств на рублевые счета. — Прим. ред.) произойдет, мы не будем нести никакой ответственности, так как платежи не будут считаться полученными", — отмечается в сообщении.В компании также заявили, что любые рублевые остатки, которые могут быть конвертированы в другую валюту, будут конвертированы в евро 8 февраля. Евросоюз в начале июня внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась Швейцария. Таким образом, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, обездвиженных на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года.

https://ria.ru/20230208/toplivo-1850478277.html

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экономика, швейцария, euroclear, национальный расчетный депозитарий (нрд), евросоюз, санкции в отношении россии, в мире