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Euroclear прекратил принимать рубль для оплаты - РИА Новости, 08.02.2023
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Euroclear прекратил принимать рубль для оплаты
Euroclear прекратил принимать рубль для оплаты - РИА Новости, 08.02.2023
Euroclear прекратил принимать рубль для оплаты
Европейский депозитарий Euroclear прекратил принимать российский рубль в качестве расчетной валюты и заблокировал счет в ING Bank, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:48
2023-02-08T18:42
экономика
швейцария
euroclear
национальный расчетный депозитарий (нрд)
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Европейский депозитарий Euroclear прекратил принимать российский рубль в качестве расчетной валюты и заблокировал счет в ING Bank, сообщается на сайте компании. "Мы отказались от принятия российского рубля в качестве расчетной валюты &lt;...&gt; и заблокировали наш счет в ING Bank", — говорится в сообщении Euroclear. Теперь клиентам больше не разрешается переводить рубли в ING Bank, информирует компания. Euroclear уточнил, что рубли не будут приниматься не только на счет в ING Bank, но и на любые другие рублевые счета, открытые на имя Euroclear. "В случае если это (отправка средств на рублевые счета. — Прим. ред.) произойдет, мы не будем нести никакой ответственности, так как платежи не будут считаться полученными", — отмечается в сообщении.В компании также заявили, что любые рублевые остатки, которые могут быть конвертированы в другую валюту, будут конвертированы в евро 8 февраля. Евросоюз в начале июня внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась Швейцария. Таким образом, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, обездвиженных на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года.
https://ria.ru/20230208/toplivo-1850478277.html
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экономика, швейцария, euroclear, национальный расчетный депозитарий (нрд), евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Швейцария, Euroclear, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
10:48 08.02.2023 (обновлено: 18:42 08.02.2023)
 
Euroclear прекратил принимать рубль для оплаты

Депозитарий Euroclear прекратил принимать рубль для оплаты и заблокировал счет в ING Bank

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкРоссийские бумажные деньги и монеты разного достоинства
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Европейский депозитарий Euroclear прекратил принимать российский рубль в качестве расчетной валюты и заблокировал счет в ING Bank, сообщается на сайте компании.
"Мы отказались от принятия российского рубля в качестве расчетной валюты <...> и заблокировали наш счет в ING Bank", — говорится в сообщении Euroclear. Теперь клиентам больше не разрешается переводить рубли в ING Bank, информирует компания.
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Euroclear уточнил, что рубли не будут приниматься не только на счет в ING Bank, но и на любые другие рублевые счета, открытые на имя Euroclear. "В случае если это (отправка средств на рублевые счета. — Прим. ред.) произойдет, мы не будем нести никакой ответственности, так как платежи не будут считаться полученными", — отмечается в сообщении.
В компании также заявили, что любые рублевые остатки, которые могут быть конвертированы в другую валюту, будут конвертированы в евро 8 февраля.
Евросоюз в начале июня внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась Швейцария. Таким образом, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, обездвиженных на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года.
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ЭкономикаШвейцарияEuroclearНациональный расчетный депозитарий (НРД)ЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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