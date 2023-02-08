Посол России в Эстонии покинул республику
МИД Эстонии сообщил, что посол России Липаев покинул республику
© Фото : Посольство России в Эстонии в FacebookЗдание посольства России в Эстонии
© Фото : Посольство России в Эстонии в Facebook
Здание посольства России в Эстонии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 8 фев - РИА Новости. Россия сократила число работников посольства в Таллине, во вторник Эстонию покинул посол России, сообщила в среду официальный представитель эстонского МИД Анна Тислер-Лаврентьев.
"Посольство РФ выполнило требования, которые были установлены нотой МИД Эстонии. Посол России Владимир Липаев покинул Эстонию во вторник, - сказала Тислер -Лаврентьев порталу государственного телерадиовещания ERR, добавив, что посол Эстонии в России Маргус Лайдре также во вторник отбыл из Москвы.
Она уточнила, что к 1 февраля численность сотрудников российского посольства должны были сократить до 8 дипломатов и 15 членов административного, технического и обслуживающего персонала. До 1 февраля в посольстве РФ в Таллине работали 21 дипломат и 23 прикомандированных служащих.
Ранее МИД Эстонии оповестил посла России о решении, по которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллине с 1 февраля этого года. Министерство отметило, что цель этого решения – добиться паритета в численности должностей в российских и эстонских представительствах. Весной прошлого года были закрыты российские консульские представительства в Нарве и Тарту.
В свою очередь МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами.
В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя до временного поверенного в делах, послу Эстонии было предписано покинуть Москву 7 февраля. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом Лайдре из России.