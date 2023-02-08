https://ria.ru/20230208/estoniya-1850658442.html

Посол России в Эстонии покинул республику

Посол России в Эстонии покинул республику - РИА Новости, 08.02.2023

Посол России в Эстонии покинул республику

Россия сократила число работников посольства в Таллине, во вторник Эстонию покинул посол России, сообщила в среду официальный представитель эстонского МИД Анна... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:14

2023-02-08T19:14

2023-02-08T19:14

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 фев - РИА Новости. Россия сократила число работников посольства в Таллине, во вторник Эстонию покинул посол России, сообщила в среду официальный представитель эстонского МИД Анна Тислер-Лаврентьев. "Посольство РФ выполнило требования, которые были установлены нотой МИД Эстонии. Посол России Владимир Липаев покинул Эстонию во вторник, - сказала Тислер -Лаврентьев порталу государственного телерадиовещания ERR, добавив, что посол Эстонии в России Маргус Лайдре также во вторник отбыл из Москвы. Она уточнила, что к 1 февраля численность сотрудников российского посольства должны были сократить до 8 дипломатов и 15 членов административного, технического и обслуживающего персонала. До 1 февраля в посольстве РФ в Таллине работали 21 дипломат и 23 прикомандированных служащих. Ранее МИД Эстонии оповестил посла России о решении, по которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллине с 1 февраля этого года. Министерство отметило, что цель этого решения – добиться паритета в численности должностей в российских и эстонских представительствах. Весной прошлого года были закрыты российские консульские представительства в Нарве и Тарту. В свою очередь МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя до временного поверенного в делах, послу Эстонии было предписано покинуть Москву 7 февраля. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом Лайдре из России.

https://ria.ru/20230208/estoniya-1850532691.html

https://ria.ru/20230206/estoniya-1849914257.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, эстония, таллин, мид эстонии