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Эстонская разведка опасается угрозы от России в долгосрочной перспективе - РИА Новости, 08.02.2023
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Эстонская разведка опасается угрозы от России в долгосрочной перспективе
Эстонская разведка опасается угрозы от России в долгосрочной перспективе - РИА Новости, 08.02.2023
Эстонская разведка опасается угрозы от России в долгосрочной перспективе
Департамент внешней разведки Эстонии считает, что в 2023 году военное нападение России на Эстонию маловероятно, но в долгосрочной перспективе риски безопасности РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:15
2023-02-08T13:15
россия
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 фев - РИА Новости. Департамент внешней разведки Эстонии считает, что в 2023 году военное нападение России на Эстонию маловероятно, но в долгосрочной перспективе риски безопасности для страны значительно возросли, говорится в опубликованном в среду ежегодном отчете департамента. Эстонская разведка отмечает, что единственная угроза безопасности балтийского региона, включая суверенитет Эстонии, исходит от России. "В 2023 году военное нападение на Эстонию маловероятно, так как на Украине к боевым действиям привлечены подразделения ВС РФ, постоянно дислоцированные вблизи границы с Эстонией. В то же время угроза безопасности в долгосрочной перспективе значительно возросла из-за внешнеполитических амбиций Кремля", - говорится в документе. По данным департамента, у России по-прежнему достаточно военных возможностей для оказания убедительного военного давления в балтийском регионе. "Россия считает страны Балтии наиболее уязвимой частью НАТО, поэтому они станут местом для оказания военного давления в случае конфликта между НАТО и Россией. Россия, скорее всего, считает приоритетом восстановление своего ослабленного военного потенциала в непосредственной близости от эстонской границы. Количественное восстановление возможностей ВС России в непосредственной близости от эстонской границы займет до четырех лет", - уверены эстонские разведчики. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230207/otezd-1850241799.html
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россия, эстония, в мире, нато
Россия, Эстония, В мире, НАТО
13:15 08.02.2023
 
Эстонская разведка опасается угрозы от России в долгосрочной перспективе

Эстонская разведка считает, что Россия в долгосрочной перспективе будет угрожать стране

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 фев - РИА Новости. Департамент внешней разведки Эстонии считает, что в 2023 году военное нападение России на Эстонию маловероятно, но в долгосрочной перспективе риски безопасности для страны значительно возросли, говорится в опубликованном в среду ежегодном отчете департамента.
Эстонская разведка отмечает, что единственная угроза безопасности балтийского региона, включая суверенитет Эстонии, исходит от России.
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"В 2023 году военное нападение на Эстонию маловероятно, так как на Украине к боевым действиям привлечены подразделения ВС РФ, постоянно дислоцированные вблизи границы с Эстонией. В то же время угроза безопасности в долгосрочной перспективе значительно возросла из-за внешнеполитических амбиций Кремля", - говорится в документе. По данным департамента, у России по-прежнему достаточно военных возможностей для оказания убедительного военного давления в балтийском регионе.
"Россия считает страны Балтии наиболее уязвимой частью НАТО, поэтому они станут местом для оказания военного давления в случае конфликта между НАТО и Россией. Россия, скорее всего, считает приоритетом восстановление своего ослабленного военного потенциала в непосредственной близости от эстонской границы. Количественное восстановление возможностей ВС России в непосредственной близости от эстонской границы займет до четырех лет", - уверены эстонские разведчики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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