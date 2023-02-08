https://ria.ru/20230208/estoniya-1850532691.html

Эстонская разведка опасается угрозы от России в долгосрочной перспективе

Эстонская разведка опасается угрозы от России в долгосрочной перспективе - РИА Новости, 08.02.2023

Эстонская разведка опасается угрозы от России в долгосрочной перспективе

Департамент внешней разведки Эстонии считает, что в 2023 году военное нападение России на Эстонию маловероятно, но в долгосрочной перспективе риски безопасности РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:15

2023-02-08T13:15

2023-02-08T13:15

россия

эстония

в мире

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846909425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1582d147c1c1eea78ec77903daaa2b7.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 8 фев - РИА Новости. Департамент внешней разведки Эстонии считает, что в 2023 году военное нападение России на Эстонию маловероятно, но в долгосрочной перспективе риски безопасности для страны значительно возросли, говорится в опубликованном в среду ежегодном отчете департамента. Эстонская разведка отмечает, что единственная угроза безопасности балтийского региона, включая суверенитет Эстонии, исходит от России. "В 2023 году военное нападение на Эстонию маловероятно, так как на Украине к боевым действиям привлечены подразделения ВС РФ, постоянно дислоцированные вблизи границы с Эстонией. В то же время угроза безопасности в долгосрочной перспективе значительно возросла из-за внешнеполитических амбиций Кремля", - говорится в документе. По данным департамента, у России по-прежнему достаточно военных возможностей для оказания убедительного военного давления в балтийском регионе. "Россия считает страны Балтии наиболее уязвимой частью НАТО, поэтому они станут местом для оказания военного давления в случае конфликта между НАТО и Россией. Россия, скорее всего, считает приоритетом восстановление своего ослабленного военного потенциала в непосредственной близости от эстонской границы. Количественное восстановление возможностей ВС России в непосредственной близости от эстонской границы займет до четырех лет", - уверены эстонские разведчики. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230207/otezd-1850241799.html

https://ria.ru/20230125/pribaltika-1847239385.html

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, эстония, в мире, нато