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Спасатели разбирают завалы в турецком Эльбистане после землетрясения

Спасатели разбирают завалы в турецком Эльбистане после землетрясения - РИА Новости, 08.02.2023

Спасатели разбирают завалы в турецком Эльбистане после землетрясения

Спасатели ведут разбор завалов в наиболее пострадавших от землетрясения городах и областях Турции, в частности в городе Эльбистан провинции Кахраманмараш, где... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T04:57

2023-02-08T04:57

2023-02-08T11:37

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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ЭЛЬБИСТАН (Турция), 8 фев - РИА Новости. Спасатели ведут разбор завалов в наиболее пострадавших от землетрясения городах и областях Турции, в частности в городе Эльбистан провинции Кахраманмараш, где под завалами одного из домов могут находиться семь человек, передает корреспондент РИА Новости. В Эльбистане спасатели стараются в полной тишине услышать голоса выживших под завалами. Предположительно, там находятся семь человек. Из-под завалов одного зданий ранее здесь удалось вызволить живыми мать с ребенком - они провели там 38 часов. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, достигло почти 5,9 тысячи, раненых – более 34,8 тысячи.Эльбистан был эпицентром второго землетрясения.

турция

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Турецкие Антакья и Эльбистан после землетрясения Разрушения в турецкой Антакье после землетрясения. Турецкий Эльбистан, недалеко от которого находился эпицентр второго землетрясения. В городе сильные разрушения, идет разбор завалов. 2023-02-08T04:57 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган