https://ria.ru/20230208/eksperimenty-1850478456.html

США продолжат эксперименты после Афганистана, заявил Патрушев

США продолжат эксперименты после Афганистана, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.02.2023

США продолжат эксперименты после Афганистана, заявил Патрушев

США, уйдя из Афганистана, продолжат свои геополитические эксперименты и в других регионах мира, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:09

2023-02-08T10:09

2023-02-08T10:09

афганистан

сша

николай патрушев

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США, уйдя из Афганистана, продолжат свои геополитические эксперименты и в других регионах мира, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Созданный Западом в Афганистане крупный очаг нестабильности может распространиться на все государства региона, отметил Патрушев, выступая в среду в Москве на пятой встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике. "Нет никаких сомнений в том, что американцы продолжат свои геополитические эксперименты и в других регионах мира, в первую очередь в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на Ближнем Востоке, в Африке и в Латинской Америке", - добавил секретарь Совбеза РФ.

https://ria.ru/20230126/ssha-1847549563.html

афганистан

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афганистан, сша, николай патрушев, в мире