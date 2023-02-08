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США продолжат эксперименты после Афганистана, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.02.2023
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США продолжат эксперименты после Афганистана, заявил Патрушев
США продолжат эксперименты после Афганистана, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.02.2023
США продолжат эксперименты после Афганистана, заявил Патрушев
США, уйдя из Афганистана, продолжат свои геополитические эксперименты и в других регионах мира, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:09
2023-02-08T10:09
афганистан
сша
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США, уйдя из Афганистана, продолжат свои геополитические эксперименты и в других регионах мира, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Созданный Западом в Афганистане крупный очаг нестабильности может распространиться на все государства региона, отметил Патрушев, выступая в среду в Москве на пятой встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике. "Нет никаких сомнений в том, что американцы продолжат свои геополитические эксперименты и в других регионах мира, в первую очередь в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на Ближнем Востоке, в Африке и в Латинской Америке", - добавил секретарь Совбеза РФ.
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афганистан, сша, николай патрушев, в мире
Афганистан, США, Николай Патрушев, В мире
10:09 08.02.2023
 
США продолжат эксперименты после Афганистана, заявил Патрушев

Патрушев: США после Афганистана продолжат геополитические эксперименты в других регионах

© AP Photo / Nam Y. HuhФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США, уйдя из Афганистана, продолжат свои геополитические эксперименты и в других регионах мира, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Созданный Западом в Афганистане крупный очаг нестабильности может распространиться на все государства региона, отметил Патрушев, выступая в среду в Москве на пятой встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике.
"Нет никаких сомнений в том, что американцы продолжат свои геополитические эксперименты и в других регионах мира, в первую очередь в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на Ближнем Востоке, в Африке и в Латинской Америке", - добавил секретарь Совбеза РФ.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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