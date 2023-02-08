https://ria.ru/20230208/ekonomika-1850478772.html

Focus: стратегия Путина сорвала план Запада по уничтожению экономики России

Focus: стратегия Путина сорвала план Запада по уничтожению экономики России - РИА Новости, 08.02.2023

Focus: стратегия Путина сорвала план Запада по уничтожению экономики России

Существует несколько "удивительных фактов" об экономике России, которая не разрушилась под гнетом ограничений, пишет немецкое издание Focus. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:12

2023-02-08T10:12

2023-02-08T12:26

экономика

цены на нефть

россия

европа

германия

мвф

swift

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Существует несколько "удивительных фактов" об экономике России, которая не разрушилась под гнетом ограничений, пишет немецкое издание Focus.По мнению эксперта, сейчас Москва переживает подобие "экономического чуда". Автор выделяет пять факторов, которые идут вразрез с ожиданиями США и их союзников по НАТО.Во-первых, российская финансовая система, отрезанная от международных платежей SWIFT, не рухнула. Более того, доллар даже ослаб по отношению к рублю.Во-вторых, по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экономика России, как и западная, в прошлом году пережила спад, но в 2023 году снова будет расти. Эксперты предположили, что в 2024 году экономический рост в стране, вероятно, значительно превысит показатели Германии.Кроме этого, Штайнгарт отметил, что китайские производители выходят на российский рынок: Apple и Samsung ушли с него, но на их место быстро пришли Xiaomi, Realme, Honor и другие. Китайский экспорт достиг рекордного уровня в декабре, что помогло компенсировать резкое падение торговли с Европой.При этом аналитик подчеркнул, что европейские компании все так же продолжают работать в России.Наконец, пишет автор, Москва продолжает экспортировать нефть и газ. Мир по-прежнему заинтересован в ее сырье. Как только Запад перестал приобретать у России энергоресурсы, в дело вступили новые покупатели. И, как говорится в статье, несмотря на санкции, Европа все еще не может обойтись без российского газа. По данным лоббистской группы Future Gas, такие страны, как Франция, Бельгия, Нидерланды и Испания, по-прежнему получают российский СПГ.Таким образом, торговые запреты существуют лишь в документах, а санкционные режимы призваны произвести впечатление на избирателя, а не на президента России Владимира Путина, заключил Штайнгарт.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения ограничений против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. США и страны ЕС также столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Москва не раз заявляла, что решит все проблемы, которые ей создают конкуренты.

https://ria.ru/20230207/sanktsii-1850169528.html

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850464901.html

https://ria.ru/20230208/ilichev-1850411743.html

россия

европа

германия

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экономика, цены на нефть, россия, европа, германия, мвф, swift, санкции в отношении россии