https://ria.ru/20230208/ekoaktsiya-1851704509.html
Экоакция по обмену печатными изданиями пройдет в Москве с 13 по 17 февраля
Экоакция по обмену печатными изданиями пройдет в Москве с 13 по 17 февраля - РИА Новости, 13.02.2023
Экоакция по обмену печатными изданиями пройдет в Москве с 13 по 17 февраля
Экоакция по обмену печатными изданиями "Круговорот книг в природе" пройдет с 13 по 17 февраля в экоцентрах и на природных территориях столицы, сообщили в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-08T17:43
2023-02-08T17:43
2023-02-13T14:46
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департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
мосприрода
экология
экология в россии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Экоакция по обмену печатными изданиями "Круговорот книг в природе" пройдет с 13 по 17 февраля в экоцентрах и на природных территориях столицы, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. "С 13 по 17 февраля в экоцентрах и на природных территориях Мосприроды пройдет акция "Круговорот книг в природе", приуроченная к Международному дню дарения книг (14 февраля) и Дню спонтанного проявления доброты (17 февраля)", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе пояснили, что оставить, взять книгу или обменять ее на другую можно в одном из пунктов книжного круговорота Мосприроды. Так, акция пройдет в экоцентрах "Экошкола Кусково", "Воробьевы горы", "Конный двор", природно-исторических парках "Битцевский лес" и "Кузьминки-Люблино", экоклассе в Куркино. Отмечается, что в рамках акции Мосприрода приглашает принять участие не только в книжном круговороте, но и в тематических мероприятиях, подготовленных специалистами. Среди них - мастер-классы, экскурсии, лекции и тематические занятия. На все мероприятия необходимо записаться.
https://realty.ria.ru/20230116/razdelnyy-sbor-1835685603.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, мосприрода, экология, экология в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Мосприрода, Экология, Экология в России