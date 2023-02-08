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Очевидица рассказала подробности взрыва газа в Ефремове - РИА Новости, 08.02.2023
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Очевидица рассказала подробности взрыва газа в Ефремове
Очевидица рассказала подробности взрыва газа в Ефремове - РИА Новости, 08.02.2023
Очевидица рассказала подробности взрыва газа в Ефремове
Очевидец взрыва газа в жилом доме в Ефремове Тульской области рассказала РИА Новости, что пыль стояла "как в фильме", но люди сразу кинулись на помощь. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:48
2023-02-08T17:49
происшествия
взрыв газа в жилом доме в ефремове
россия
тульская область
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ВОРОНЕЖ, 8 фев - РИА Новости. Очевидец взрыва газа в жилом доме в Ефремове Тульской области рассказала РИА Новости, что пыль стояла "как в фильме", но люди сразу кинулись на помощь. "Мы живем на улице Химиков, 1, были дома. Произошёл взрыв. Я вышла на балкон, ехали машины и стали останавливаться. Я сначала подумала, что заправка взорвалась, но нет. Вышла на улицу и обалдела. Всё как в фильме: пыль стеной. Навстречу пожилой сосед шёл разгребать завалы", — рассказала Екатерина Холчева. Газ взорвался вечером во вторник в пятиэтажном панельном доме №2 по улице Химиков, один из подъездов в итоге обрушился. Погибли семь человек, в том числе маленький ребенок.
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происшествия, взрыв газа в жилом доме в ефремове , россия, тульская область
Происшествия, Взрыв газа в жилом доме в Ефремове , Россия, Тульская область
17:48 08.02.2023 (обновлено: 17:49 08.02.2023)
 
Очевидица рассказала подробности взрыва газа в Ефремове

Очевидица рассказала подробности взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в тульском Ефремове

© Фото очевидцаМесто обрушения части дома в городе Ефремов
Место обрушения части дома в городе Ефремов
© Фото очевидца
Место обрушения части дома в городе Ефремов
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 8 фев - РИА Новости. Очевидец взрыва газа в жилом доме в Ефремове Тульской области рассказала РИА Новости, что пыль стояла "как в фильме", но люди сразу кинулись на помощь.
"Мы живем на улице Химиков, 1, были дома. Произошёл взрыв. Я вышла на балкон, ехали машины и стали останавливаться. Я сначала подумала, что заправка взорвалась, но нет. Вышла на улицу и обалдела. Всё как в фильме: пыль стеной. Навстречу пожилой сосед шёл разгребать завалы", — рассказала Екатерина Холчева.
Газ взорвался вечером во вторник в пятиэтажном панельном доме №2 по улице Химиков, один из подъездов в итоге обрушился. Погибли семь человек, в том числе маленький ребенок.
Обрушение подъезда дома в Ефремове: среди спасенных есть ребенок
© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
1 из 8

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Погибли восемь человек. Еще нескольких, в том числе ребенка, удалось спасти.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
2 из 8

Погибли восемь человек. Еще нескольких, в том числе ребенка, удалось спасти.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанк

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
3 из 8

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Трое пострадавших остаются в Ефремовской районной больнице. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
4 из 8

Трое пострадавших остаются в Ефремовской районной больнице. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

Представители аварийных служб на месте обрушения в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
5 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанк

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
6 из 8

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
7 из 8

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
8 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
1 из 8

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Погибли восемь человек. Еще нескольких, в том числе ребенка, удалось спасти.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
3 из 8

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Трое пострадавших остаются в Ефремовской районной больнице. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
6 из 8

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
Перейти в медиабанк
7 из 8

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
8 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
 
ПроисшествияВзрыв газа в жилом доме в ЕфремовеРоссияТульская область
 
 
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