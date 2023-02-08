https://ria.ru/20230208/efremov-1850635723.html

Очевидица рассказала подробности взрыва газа в Ефремове

Очевидица рассказала подробности взрыва газа в Ефремове - РИА Новости, 08.02.2023

Очевидица рассказала подробности взрыва газа в Ефремове

Очевидец взрыва газа в жилом доме в Ефремове Тульской области рассказала РИА Новости, что пыль стояла "как в фильме", но люди сразу кинулись на помощь. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:48

2023-02-08T17:48

2023-02-08T17:49

происшествия

взрыв газа в жилом доме в ефремове

россия

тульская область

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ВОРОНЕЖ, 8 фев - РИА Новости. Очевидец взрыва газа в жилом доме в Ефремове Тульской области рассказала РИА Новости, что пыль стояла "как в фильме", но люди сразу кинулись на помощь. "Мы живем на улице Химиков, 1, были дома. Произошёл взрыв. Я вышла на балкон, ехали машины и стали останавливаться. Я сначала подумала, что заправка взорвалась, но нет. Вышла на улицу и обалдела. Всё как в фильме: пыль стеной. Навстречу пожилой сосед шёл разгребать завалы", — рассказала Екатерина Холчева. Газ взорвался вечером во вторник в пятиэтажном панельном доме №2 по улице Химиков, один из подъездов в итоге обрушился. Погибли семь человек, в том числе маленький ребенок.

россия

тульская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, взрыв газа в жилом доме в ефремове , россия, тульская область