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Квартиру в Ефремове, где взорвался газ, снимали работники птицефабрики - РИА Новости, 08.02.2023
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Квартиру в Ефремове, где взорвался газ, снимали работники птицефабрики
Квартиру в Ефремове, где взорвался газ, снимали работники птицефабрики - РИА Новости, 08.02.2023
Квартиру в Ефремове, где взорвался газ, снимали работники птицефабрики
Квартиру, где взорвался газ в Ефремове Тульской области, снимали пятеро работников птицефабрики, один из них погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:15
2023-02-08T10:15
происшествия
жилье
тульская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в ефремове
ефремов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Квартиру, где взорвался газ в Ефремове Тульской области, снимали пятеро работников птицефабрики, один из них погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. "По предварительным данным, эту квартиру уже очень давно сдает хозяйка пятерым работникам птицефабрики "Воловский бройлер". На момент происшествия один из них находился на кухне, он погиб. Дома были еще двое, они спасены", - рассказал собеседник агентства. РИА Новости пока не располагает комментарием птицефабрики и официальным подтверждением этих данных. Взрыв газа произошел вечером во вторник в пятиэтажном панельном доме №2 по улице Химиков, один из подъездов обрушился. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, еще трое пострадали.
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тульская область
россия
ефремов
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происшествия, жилье, тульская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ефремове , ефремов
Происшествия, Жилье, Тульская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в жилом доме в Ефремове , Ефремов
10:15 08.02.2023
 
Квартиру в Ефремове, где взорвался газ, снимали работники птицефабрики

Квартиру в Ефремове, где взорвался газ, снимали пять работников птицефабрики

© Фото очевидцаМесто обрушения части дома в городе Ефремов
Место обрушения части дома в городе Ефремов
© Фото очевидца
Место обрушения части дома в городе Ефремов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Квартиру, где взорвался газ в Ефремове Тульской области, снимали пятеро работников птицефабрики, один из них погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По предварительным данным, эту квартиру уже очень давно сдает хозяйка пятерым работникам птицефабрики "Воловский бройлер". На момент происшествия один из них находился на кухне, он погиб. Дома были еще двое, они спасены", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости пока не располагает комментарием птицефабрики и официальным подтверждением этих данных.
Взрыв газа произошел вечером во вторник в пятиэтажном панельном доме №2 по улице Химиков, один из подъездов обрушился. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, еще трое пострадали.
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
09:13
Под завалами разрушенного дома в Ефремове могут находиться люди
 
ПроисшествияЖильеТульская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в жилом доме в ЕфремовеЕфремов
 
 
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