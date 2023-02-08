https://ria.ru/20230208/dvoynik-1850302283.html

Похожая ДНК и привычки: что ученые узнали о двойниках

Похожая ДНК и привычки: что ученые узнали о двойниках - РИА Новости, 08.02.2023

Похожая ДНК и привычки: что ученые узнали о двойниках

С помощью компьютерных технологий в соцсетях можно найти очень похожего на себя человека. Но совсем не обязательно, что вы окажетесь дальними родственниками... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T08:00

2023-02-08T08:00

2023-02-08T08:00

наука

человек

днк

лицо

гены

нейросети

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С помощью компьютерных технологий в соцсетях можно найти очень похожего на себя человека. Но совсем не обязательно, что вы окажетесь дальними родственниками. Генетики узнали, что может скрываться за внешним сходством.Виртуальные близнецыЕсть множество фильмов, сюжет которых построен на случайной встрече двух очень похожих людей. Но насколько реально в жизни столкнуться со своим двойником? По мнению ученых, вероятность минимальна.Намного проще найти похожего на себя человека с помощью современных IT-технологий. Для этого существуют специальные сервисы и приложения: искусственный интеллект определяет ваше сходство со знаменитостями или ищет "двойников" среди пользователей соцсетей.Самый простой вариант — просмотр картинок в Яндекс, Google или другом поисковике, но результат будет сильно зависеть от качества и разрешения исходной фотографии.Нередко люди, найдя в Сети своего двойника, пытаются установить с ним контакт. Прежде всего хотят выяснить, нет ли между ними родственных связей.Проделки мозгаНаука утверждает, что человеческое лицо, как и отпечатки пальцев, уникально и существует в единичном экземпляре. Человека, похожего по отдельным чертам — цвету глаз, форме носа, ушей, губ, головы, — найти можно. Но полного совпадения все равно не будет.Мнение, что двойники встречаются не так уж редко, связано с тем, что человеческий глаз, в отличие от компьютерных программ распознавания лиц, воспринимает любой зрительный образ целиком. При этом мозг, "фокусируясь" на узнаваемых деталях, дорисовывает картинку до более привычной.Доказательством служит тот факт, что люди способны видеть "знакомые" лица на изображениях очень низкого разрешения, а добавление деталей снижает процент "распознавания".Больше, чем двойникТеоретически, если черты лица определяются уникальным набором генов, у двойников должно быть сходство и на генетическом уровне. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые из Испании взяли образцы ДНК у 32 человек, которые принимали участие в фотосессиях канадского фотографа Франсуа Брюнелля, коллекционирующего портреты внешне очень похожих людей, но не являющихся родственниками.Для объективной оценки сходства исследователи использовали три профессиональные программы распознавания лиц: глубокую сверхточную нейросеть Custom-Net, алгоритм MatConvNet и API-интерфейс Microsoft Oxford Project.Сравнение результатов с данными анализов показало, что похожие люди имеют много общих особенностей ДНК. У девяти из 16 пар генетическое сходство было как у однояйцевых близнецов. Их ученые назвали "ультрадвойниками".Предположение, что, возможно, они являются дальними родственниками, не подтвердилось ни в одном из случаев. Кроме того, у них были значительные отличия на уровне эпигенома (молекулярная надстройка над ДНК, регулирующая экспрессию генов), а также в составе микробиома.Интересно, что у всех двойников, участвующих в исследовании, обнаружилось не только портретное сходство. Они имели близкий рост и вес, схожие поведенческие особенности, совпадали по уровню образования, отношению к курению и даже чертам характера. Это открытие предполагает, что общие генетические вариации не только определяют внешность, но и могут влиять на привычки и поведение.Тем не менее все люди уникальны, и это научно доказанный факт. В свое время австралийские ученые вычислили вероятность того, что у двух человек полностью совпадут все восемь основных черт лица. Она составила один к триллиону. С учетом, что население Земли составляет восемь миллиардов, вероятность такого совпадения равна нулю.

https://ria.ru/20221201/tsifrovoy-1835501087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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наука, человек, днк, лицо, гены, нейросети