https://ria.ru/20230208/dsnv-1850546721.html

МИД предостерег США от ядерного столкновения из-за ДСНВ

МИД предостерег США от ядерного столкновения из-за ДСНВ - РИА Новости, 08.02.2023

МИД предостерег США от ядерного столкновения из-за ДСНВ

Требования США возобновить инспекции в рамках ДСНВ выглядят особенно цинично с учетом того, что киевский режим при явном военно-техническом и информационном... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:02

2023-02-08T14:02

2023-02-08T22:30

сша

россия

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Требования США возобновить инспекции в рамках ДСНВ выглядят особенно цинично с учетом того, что киевский режим при явном военно-техническом и информационном содействии Вашингтона пытался по ударить по стратегическим объектам, заявили в среду в МИД России."На этом фоне требования Вашингтона обеспечить, несмотря ни на что, возобновление инспекционной деятельности на российских объектах СНВ откровенно циничны, особенно в условиях, когда киевский режим попытался ударить по ним при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии со стороны США", — подчеркнули в министерстве.В Москве обратили внимание, что "проводимый Вашингтоном агрессивный курс с открыто заявленной целью нанести России "стратегическое поражение" на Украине, куда во все возрастающих объемах закачивается оружие и направляются инструкторы/наемники/военнослужащие из США и других стран — членов НАТО, а также нагнетаемая нынешней американской администрацией конфронтация по всем направлениям двустороннего межгосударственного взаимодействия делают невозможным ведение дел "как обычно".В российском МИД также отметили, что "стандартные инспекционные процедуры были нарушены именно действиями американской стороны", так как в результате введенных Вашингтоном ограничений заблокировали возможности России для беспрепятственного проведения инспекций на территории США, что создавало для американской стороны очевидные односторонние преимущества."Стремление США явочным порядком возобновить в таких условиях инспекционную деятельность на территории России вынудило нас временно вывести свои стратегические объекты из-под инспекционного режима по Договору, что предусмотрено его соответствующими положениями. Данные меры не противоречат ДСНВ. Их цель — обеспечить бесперебойное функционирование всех договорных механизмов в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, которые были поставлены под вопрос действиями США", — пояснили в МИД."Мы не намерены оставлять без надлежащего ответа враждебные действия США, которые ставят под вопрос актуальность ряда важнейших положений ДСНВ. Напоминаем, что данный Договор заключался в принципиально иных политических реалиях и являлся частью политического процесса совершенно иной направленности, что в полной мере нашло отражение в его преамбуле, являющейся неотъемлемой частью Договора", — говорится в заявлении МИД.В преамбуле, в частности, говорится, что стороны "работают над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве", "руководствуются принципом неделимой безопасности" и "стремятся к дальнейшему снижению роли и значения ядерного оружия"."Вынуждены констатировать, что политика США диаметрально противоположна всем этим целям", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.Кроме того, в МИД указали, что "Вашингтон на протяжении многих лет упорно осуществляет наращивание" систем ПРО, "вопреки ясным и недвусмысленным возражениям российской стороны", хотя в контексте подписания и ратификации ДСНВ Россия "сделала заявление по противоракетной обороне, в котором прямо говорится, что Договор может действовать и быть жизнеспособным только в условиях, когда нет качественного и количественного наращивания систем ПРО США".

https://ria.ru/20230203/dsnv-1849550067.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире