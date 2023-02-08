https://ria.ru/20230208/draka-1850621382.html
В Челябинске у задержанных после драки около школы нашли оружие
В Челябинске у задержанных после драки около школы нашли оружие - РИА Новости, 08.02.2023
В Челябинске у задержанных после драки около школы нашли оружие
Полиция обнаружила в квартире у предполагаемых участников драки около челябинской школы пневматическое ружье и, предположительно, травматический или сигнальный... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:10
2023-02-08T17:10
2023-02-08T17:47
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
челябинск
курчатовский район
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
школа
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев — РИА Новости. Полиция обнаружила в квартире у предполагаемых участников драки около челябинской школы пневматическое ружье и, предположительно, травматический или сигнальный пистолет, пули, гаечный ключ и балаклаву.Правоохранители опубликовали видео задержания. На нем молодые люди находятся в квартире, лицом в пол, некоторые — наголо стриженые. Также на записи показано найденное оружие. "Полицейскими были приняты меры незамедлительного реагирования, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опрошены свидетели и очевидцы, установлен круг лиц, возможно, причастных к происшествию", — говорится в сообщении регионального ГУ МВД.В релизе также указано, что при содействии местного УФСБ был установлен адрес возможного местонахождения участников потасовки.Как сообщало СУСК, днем 8 февраля на территории школы Курчатовского района произошла драка на почве бытового конфликта между двумя группами подростков — учащихся старших классов. В больницу поступили двое пострадавших. Также было возбуждено уголовное дело по части два статьи 213 УК России ("Хулиганство").Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер после потасовки потребовал дать оценку действиям охраны школы и должностных лиц, а также усилить профилактическую работу в образовательных организациях.
https://ria.ru/20230208/draka-1850555732.html
https://ria.ru/20230208/draka-1850533571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, челябинск, курчатовский район, происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), школа, дети
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Челябинск, Курчатовский район, Происшествия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Школа, Дети
17:10 08.02.2023 (обновлено: 17:47 08.02.2023)
В Челябинске у задержанных после драки около школы нашли оружие
У задержанных после драки около школы в Челябинске нашли пневматическое ружье и пистолет
ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев — РИА Новости. Полиция обнаружила в квартире у предполагаемых участников драки около челябинской школы пневматическое ружье и, предположительно, травматический или сигнальный пистолет, пули, гаечный ключ и балаклаву.
Правоохранители опубликовали видео задержания. На нем молодые люди находятся в квартире, лицом в пол, некоторые — наголо стриженые. Также на записи показано найденное оружие.
"Полицейскими были приняты меры незамедлительного реагирования, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опрошены свидетели и очевидцы, установлен круг лиц, возможно, причастных к происшествию", — говорится в сообщении регионального ГУ МВД.
В релизе также указано, что при содействии местного УФСБ был установлен адрес возможного местонахождения участников потасовки.
Как сообщало СУСК, днем 8 февраля на территории школы Курчатовского района произошла драка на почве бытового конфликта между двумя группами подростков — учащихся старших классов. В больницу поступили двое пострадавших. Также было возбуждено уголовное дело по части два статьи 213 УК России ("Хулиганство").
Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер
после потасовки потребовал дать оценку действиям охраны школы и должностных лиц, а также усилить профилактическую работу в образовательных организациях.