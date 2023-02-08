Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске у задержанных после драки около школы нашли оружие - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/draka-1850621382.html
В Челябинске у задержанных после драки около школы нашли оружие
В Челябинске у задержанных после драки около школы нашли оружие - РИА Новости, 08.02.2023
В Челябинске у задержанных после драки около школы нашли оружие
Полиция обнаружила в квартире у предполагаемых участников драки около челябинской школы пневматическое ружье и, предположительно, травматический или сигнальный... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:10
2023-02-08T17:47
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
челябинск
курчатовский район
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев — РИА Новости. Полиция обнаружила в квартире у предполагаемых участников драки около челябинской школы пневматическое ружье и, предположительно, травматический или сигнальный пистолет, пули, гаечный ключ и балаклаву.Правоохранители опубликовали видео задержания. На нем молодые люди находятся в квартире, лицом в пол, некоторые — наголо стриженые. Также на записи показано найденное оружие. "Полицейскими были приняты меры незамедлительного реагирования, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опрошены свидетели и очевидцы, установлен круг лиц, возможно, причастных к происшествию", — говорится в сообщении регионального ГУ МВД.В релизе также указано, что при содействии местного УФСБ был установлен адрес возможного местонахождения участников потасовки.Как сообщало СУСК, днем 8 февраля на территории школы Курчатовского района произошла драка на почве бытового конфликта между двумя группами подростков — учащихся старших классов. В больницу поступили двое пострадавших. Также было возбуждено уголовное дело по части два статьи 213 УК России ("Хулиганство").Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер после потасовки потребовал дать оценку действиям охраны школы и должностных лиц, а также усилить профилактическую работу в образовательных организациях.
https://ria.ru/20230208/draka-1850555732.html
https://ria.ru/20230208/draka-1850533571.html
россия
челябинск
курчатовский район
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, челябинск, курчатовский район, происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), школа, дети
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Челябинск, Курчатовский район, Происшествия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Школа, Дети
17:10 08.02.2023 (обновлено: 17:47 08.02.2023)
 
В Челябинске у задержанных после драки около школы нашли оружие

У задержанных после драки около школы в Челябинске нашли пневматическое ружье и пистолет

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев — РИА Новости. Полиция обнаружила в квартире у предполагаемых участников драки около челябинской школы пневматическое ружье и, предположительно, травматический или сигнальный пистолет, пули, гаечный ключ и балаклаву.
Правоохранители опубликовали видео задержания. На нем молодые люди находятся в квартире, лицом в пол, некоторые — наголо стриженые. Также на записи показано найденное оружие.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
14:26
Власти рассказали о состоянии пострадавших после драки у школы в Челябинске
"Полицейскими были приняты меры незамедлительного реагирования, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опрошены свидетели и очевидцы, установлен круг лиц, возможно, причастных к происшествию", — говорится в сообщении регионального ГУ МВД.
В релизе также указано, что при содействии местного УФСБ был установлен адрес возможного местонахождения участников потасовки.
Как сообщало СУСК, днем 8 февраля на территории школы Курчатовского района произошла драка на почве бытового конфликта между двумя группами подростков — учащихся старших классов. В больницу поступили двое пострадавших. Также было возбуждено уголовное дело по части два статьи 213 УК России ("Хулиганство").
Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер после потасовки потребовал дать оценку действиям охраны школы и должностных лиц, а также усилить профилактическую работу в образовательных организациях.
Массовая драка подростков в школе Челябинска. Видео с камеры наблюдения
13:18
Появились подробности драки на территории школы в Челябинске
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияЧелябинскКурчатовский районПроисшествияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)ШколаДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала