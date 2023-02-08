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В Химках отстранили классного руководителя от работы после драки учениц - РИА Новости, 08.02.2023
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В Химках отстранили классного руководителя от работы после драки учениц
В Химках отстранили классного руководителя от работы после драки учениц - РИА Новости, 08.02.2023
В Химках отстранили классного руководителя от работы после драки учениц
Классный руководитель пятиклассниц Лицея №10 в Химках, между которыми во вторник произошёл конфликт, закончившийся поножовщиной, временно отстранён от работы,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:46
2023-02-08T13:46
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Классный руководитель пятиклассниц Лицея №10 в Химках, между которыми во вторник произошёл конфликт, закончившийся поножовщиной, временно отстранён от работы, решение о дальнейшей работе педагогов и директора школы будет принято после проведения расследования случившегося, сообщила РИА Новости пресс-служба администрации городского округа Химки. Во вторник днём в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали. Во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья сообщили, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии. "Классный руководитель временно отстранён от работы. В МБОУ Лицей №10 Химки проходит совместная проверка. В составе комиссии - представители министерства образования Московской области, центра АСОУ, Управления по образованию администрации городского округа Химки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Решение о продолжении работы педагогов и директора школы будет принято после проведения расследования всех обстоятельств", - говорится в сообщении. Процедура итогового собеседования для обучающихся девятых классов проходит сегодня в Лицее №10, как и во всех школах России, в связи с этим уроки ведутся в дистанционном формате, добавили в пресс-службе. Администрация Химок остается на связи с семьей пострадавшей девочки. "В Лицей для оказания психологической помощи педагогам и обучающимся вышли специалисты муниципального Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Помощь будет оказана всем нуждающимся", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230208/draka-1850533571.html
https://ria.ru/20230207/rassledovanie-1850432695.html
химки
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происшествия, химки, московская область (подмосковье)
Происшествия, Химки, Московская область (Подмосковье)
13:46 08.02.2023
 
В Химках отстранили классного руководителя от работы после драки учениц

Классного руководителя пятиклассниц в Химках временно отстранили от работы после драки

© Фото : Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской областиСотрудница СК Росси в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения
Сотрудница СК Росси в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области
Сотрудница СК Росси в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Классный руководитель пятиклассниц Лицея №10 в Химках, между которыми во вторник произошёл конфликт, закончившийся поножовщиной, временно отстранён от работы, решение о дальнейшей работе педагогов и директора школы будет принято после проведения расследования случившегося, сообщила РИА Новости пресс-служба администрации городского округа Химки.
Во вторник днём в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали. Во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья сообщили, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии.
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"Классный руководитель временно отстранён от работы. В МБОУ Лицей №10 Химки проходит совместная проверка. В составе комиссии - представители министерства образования Московской области, центра АСОУ, Управления по образованию администрации городского округа Химки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Решение о продолжении работы педагогов и директора школы будет принято после проведения расследования всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
Процедура итогового собеседования для обучающихся девятых классов проходит сегодня в Лицее №10, как и во всех школах России, в связи с этим уроки ведутся в дистанционном формате, добавили в пресс-службе. Администрация Химок остается на связи с семьей пострадавшей девочки.
"В Лицей для оказания психологической помощи педагогам и обучающимся вышли специалисты муниципального Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Помощь будет оказана всем нуждающимся", - уточнили в пресс-службе.
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