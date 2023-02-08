https://ria.ru/20230208/draka-1850541306.html

В Химках отстранили классного руководителя от работы после драки учениц

В Химках отстранили классного руководителя от работы после драки учениц - РИА Новости, 08.02.2023

В Химках отстранили классного руководителя от работы после драки учениц

Классный руководитель пятиклассниц Лицея №10 в Химках, между которыми во вторник произошёл конфликт, закончившийся поножовщиной, временно отстранён от работы,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:46

2023-02-08T13:46

2023-02-08T13:46

происшествия

химки

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Классный руководитель пятиклассниц Лицея №10 в Химках, между которыми во вторник произошёл конфликт, закончившийся поножовщиной, временно отстранён от работы, решение о дальнейшей работе педагогов и директора школы будет принято после проведения расследования случившегося, сообщила РИА Новости пресс-служба администрации городского округа Химки. Во вторник днём в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали. Во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья сообщили, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии. "Классный руководитель временно отстранён от работы. В МБОУ Лицей №10 Химки проходит совместная проверка. В составе комиссии - представители министерства образования Московской области, центра АСОУ, Управления по образованию администрации городского округа Химки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Решение о продолжении работы педагогов и директора школы будет принято после проведения расследования всех обстоятельств", - говорится в сообщении. Процедура итогового собеседования для обучающихся девятых классов проходит сегодня в Лицее №10, как и во всех школах России, в связи с этим уроки ведутся в дистанционном формате, добавили в пресс-службе. Администрация Химок остается на связи с семьей пострадавшей девочки. "В Лицей для оказания психологической помощи педагогам и обучающимся вышли специалисты муниципального Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Помощь будет оказана всем нуждающимся", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230208/draka-1850533571.html

https://ria.ru/20230207/rassledovanie-1850432695.html

химки

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, химки, московская область (подмосковье)