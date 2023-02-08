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Готовность первого этапа дороги через пойму под Волгоградом составляет 42% - РИА Новости, 08.02.2023
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https://ria.ru/20230208/doroga-1850497214.html
Готовность первого этапа дороги через пойму под Волгоградом составляет 42%
Готовность первого этапа дороги через пойму под Волгоградом составляет 42% - РИА Новости, 08.02.2023
Готовность первого этапа дороги через пойму под Волгоградом составляет 42%
Готовность первого этапа трассы через Волго-Ахтубинскую пойму в Волгоградской области, которая позволит разгрузить существующую дорогу, составляет 42%, сообщает РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:13
2023-02-08T11:13
волгоградская область
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
россия
дороги
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ВОЛГОГРАД, 8 фев - РИА Новости. Готовность первого этапа трассы через Волго-Ахтубинскую пойму в Волгоградской области, которая позволит разгрузить существующую дорогу, составляет 42%, сообщает в среду пресс-служба администрации региона. В июле 2021 года специалисты приступили к строительству третьего пускового комплекса мостового перехода через Волго-Ахтубинскую пойму, состоящего из нескольких дорог и мостов. Строительство комплекса разбито на несколько этапов. В рамках первого, по данным администрации, будут построены мосты через ерики (протоки) Осинки и Гнилой, а также транспортная развязка. По информации администрации, в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров осмотрел ход строительства дороги. Отмечается, что на данный момент идет обустройство песчаного земельного полотна, асфальтирование основной части трассы и съездов, а на мостах через ерики Гнилой и Осинки идет сбор пролетов и бетонирование консольной части конструкции. В работах заняты более 200 специалистов и 150 единиц техники. "Все работы идут в графике: на сегодняшний день строительная готовность составляет 42%", - говорится в сообщении ведомства. Проект строительства мостового перехода через Волгу реализуется с 1996 года и предполагает поэтапный ввод нескольких пусковых комплексов. Первые два - мосты через Волгу и Ахтубу - уже запущены. Третий этап - автострада протяженностью 14,2 километра, которая свяжет предыдущие два объекта. При рассмотрении вариантов прохождения трассы был выбран и согласован проект, который, по данным комитета природоохраны области, предусматривает минимальное воздействие на экосистему и не потребует сноса жилых домов и переноса коммуникаций.
https://ria.ru/20230207/stalingrad-1850285589.html
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волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, россия, дороги
Волгоградская область, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Россия, Дороги
11:13 08.02.2023
 

Готовность первого этапа дороги через пойму под Волгоградом составляет 42%

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкУлицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста
Улицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Улицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 8 фев - РИА Новости. Готовность первого этапа трассы через Волго-Ахтубинскую пойму в Волгоградской области, которая позволит разгрузить существующую дорогу, составляет 42%, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
В июле 2021 года специалисты приступили к строительству третьего пускового комплекса мостового перехода через Волго-Ахтубинскую пойму, состоящего из нескольких дорог и мостов. Строительство комплекса разбито на несколько этапов. В рамках первого, по данным администрации, будут построены мосты через ерики (протоки) Осинки и Гнилой, а также транспортная развязка.
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По информации администрации, в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров осмотрел ход строительства дороги. Отмечается, что на данный момент идет обустройство песчаного земельного полотна, асфальтирование основной части трассы и съездов, а на мостах через ерики Гнилой и Осинки идет сбор пролетов и бетонирование консольной части конструкции. В работах заняты более 200 специалистов и 150 единиц техники.
"Все работы идут в графике: на сегодняшний день строительная готовность составляет 42%", - говорится в сообщении ведомства.
Проект строительства мостового перехода через Волгу реализуется с 1996 года и предполагает поэтапный ввод нескольких пусковых комплексов. Первые два - мосты через Волгу и Ахтубу - уже запущены. Третий этап - автострада протяженностью 14,2 километра, которая свяжет предыдущие два объекта. При рассмотрении вариантов прохождения трассы был выбран и согласован проект, который, по данным комитета природоохраны области, предусматривает минимальное воздействие на экосистему и не потребует сноса жилых домов и переноса коммуникаций.
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