Готовность первого этапа дороги через пойму под Волгоградом составляет 42%
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкУлицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста
Улицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 8 фев - РИА Новости. Готовность первого этапа трассы через Волго-Ахтубинскую пойму в Волгоградской области, которая позволит разгрузить существующую дорогу, составляет 42%, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
В июле 2021 года специалисты приступили к строительству третьего пускового комплекса мостового перехода через Волго-Ахтубинскую пойму, состоящего из нескольких дорог и мостов. Строительство комплекса разбито на несколько этапов. В рамках первого, по данным администрации, будут построены мосты через ерики (протоки) Осинки и Гнилой, а также транспортная развязка.
По информации администрации, в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров осмотрел ход строительства дороги. Отмечается, что на данный момент идет обустройство песчаного земельного полотна, асфальтирование основной части трассы и съездов, а на мостах через ерики Гнилой и Осинки идет сбор пролетов и бетонирование консольной части конструкции. В работах заняты более 200 специалистов и 150 единиц техники.
"Все работы идут в графике: на сегодняшний день строительная готовность составляет 42%", - говорится в сообщении ведомства.
Проект строительства мостового перехода через Волгу реализуется с 1996 года и предполагает поэтапный ввод нескольких пусковых комплексов. Первые два - мосты через Волгу и Ахтубу - уже запущены. Третий этап - автострада протяженностью 14,2 километра, которая свяжет предыдущие два объекта. При рассмотрении вариантов прохождения трассы был выбран и согласован проект, который, по данным комитета природоохраны области, предусматривает минимальное воздействие на экосистему и не потребует сноса жилых домов и переноса коммуникаций.