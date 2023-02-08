https://ria.ru/20230208/donbass-1850480352.html

Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с запада Украины

Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с запада Украины - РИА Новости, 08.02.2023

Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с запада Украины

Киев начал перебрасывать в Донбасс дополнительные силы с запада Украины, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:21

2023-02-08T10:21

2023-02-08T11:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

апты алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Киев начал перебрасывать в Донбасс дополнительные силы с запада Украины, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире "Соловьев Live".Несмотря на это, отметил Алаудинов, ситуация на фронте складывается "очень хорошо", по всей линии боевого соприкосновения в ЛНР идет продвижение российских подразделений.Накануне командир спецназа "Ахмат" сообщил, что ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР перед возможным отступлением. По словам военного, Киев перебрасывает новые резервы, в том числе с Харьковского и Херсонского направлений, но, пытаясь удержать позиции, несет большие потери.В последние месяцы в районе Кременной и Сватово в ЛНР идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает эти города и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, апты алаудинов, вооруженные силы украины