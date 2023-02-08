10:21 08.02.2023 (обновлено: 11:16 08.02.2023)
Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с запада Украины
Командир "Ахмата" Алаудинов: Киев начал перебрасывать в Донбасс силы с запада Украины
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Киев начал перебрасывать в Донбасс дополнительные силы с запада Украины, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире "Соловьев Live".
"С противоположной стороны начинает прорываться информация, что у них дела очень плохи, в топку войны ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с Херсонского, Харьковского направлений и даже с западной Украины", — подчеркнул военный.
Несмотря на это, отметил Алаудинов, ситуация на фронте складывается "очень хорошо", по всей линии боевого соприкосновения в ЛНР идет продвижение российских подразделений.
Накануне командир спецназа "Ахмат" сообщил, что ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР перед возможным отступлением. По словам военного, Киев перебрасывает новые резервы, в том числе с Харьковского и Херсонского направлений, но, пытаясь удержать позиции, несет большие потери.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.