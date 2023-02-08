Рейтинг@Mail.ru
Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с запада Украины - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/donbass-1850480352.html
Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с запада Украины
Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с запада Украины - РИА Новости, 08.02.2023
Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с запада Украины
Киев начал перебрасывать в Донбасс дополнительные силы с запада Украины, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:21
2023-02-08T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
апты алаудинов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094243_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_640d9866455947e102518e7c82fe14bb.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Киев начал перебрасывать в Донбасс дополнительные силы с запада Украины, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире "Соловьев Live".Несмотря на это, отметил Алаудинов, ситуация на фронте складывается "очень хорошо", по всей линии боевого соприкосновения в ЛНР идет продвижение российских подразделений.Накануне командир спецназа "Ахмат" сообщил, что ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР перед возможным отступлением. По словам военного, Киев перебрасывает новые резервы, в том числе с Харьковского и Херсонского направлений, но, пытаясь удержать позиции, несет большие потери.В последние месяцы в районе Кременной и Сватово в ЛНР идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает эти города и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094243_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_384ed129c4d09a77aec534445f64313b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
10:21 08.02.2023 (обновлено: 11:16 08.02.2023)
 
Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с запада Украины

Командир "Ахмата" Алаудинов: Киев начал перебрасывать в Донбасс силы с запада Украины

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Киев начал перебрасывать в Донбасс дополнительные силы с запада Украины, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире "Соловьев Live".

"С противоположной стороны начинает прорываться информация, что у них дела очень плохи, в топку войны ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с Херсонского, Харьковского направлений и даже с западной Украины", — подчеркнул военный.

Несмотря на это, отметил Алаудинов, ситуация на фронте складывается "очень хорошо", по всей линии боевого соприкосновения в ЛНР идет продвижение российских подразделений.
Накануне командир спецназа "Ахмат" сообщил, что ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР перед возможным отступлением. По словам военного, Киев перебрасывает новые резервы, в том числе с Харьковского и Херсонского направлений, но, пытаясь удержать позиции, несет большие потери.
В последние месяцы в районе Кременной и Сватово в ЛНР идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает эти города и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:31Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.02.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассАпты АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала