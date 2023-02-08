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У следствия по MH17 мало данных для новых процессов, заявили в Нилерландах - РИА Новости, 08.02.2023
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У следствия по MH17 мало данных для новых процессов, заявили в Нилерландах
У следствия по MH17 мало данных для новых процессов, заявили в Нилерландах - РИА Новости, 08.02.2023
У следствия по MH17 мало данных для новых процессов, заявили в Нилерландах
Следствие по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году не располагает достаточными доказательствами для инициирования новых судебных процессов,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:40
2023-02-08T16:49
в мире
россия
нидерланды
украина
генеральная прокуратура рф
николай винниченко
бук (зенитный ракетный комплекс)
крушение малайзийского boeing под донецком
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ГААГА, 8 фев - РИА Новости. Следствие по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году не располагает достаточными доказательствами для инициирования новых судебных процессов, заявила в среду прокуратура Нидерландов. "Хотя было обнаружено много новой информации о различных лицах, причастных к данному делу, доказательства недостаточно конкретны, чтобы можно было инициировать новые судебные процессы", - говорится в заявлении прокуратуры, распространенном в среду. В Гааге в среду проходит пресс-конференция по новым результатам расследования Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ. Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Прокуратура требовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории. Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности.
https://ria.ru/20230130/espch-1848520456.html
https://ria.ru/20230101/ukraina-1842658056.html
https://ria.ru/20230208/mh17-1850594801.html
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в мире, россия, нидерланды, украина, генеральная прокуратура рф, николай винниченко, бук (зенитный ракетный комплекс), крушение малайзийского boeing под донецком
В мире, Россия, Нидерланды, Украина, Генеральная прокуратура РФ, Николай Винниченко, Бук (зенитный ракетный комплекс), Крушение малайзийского Boeing под Донецком
16:40 08.02.2023 (обновлено: 16:49 08.02.2023)
 
У следствия по MH17 мало данных для новых процессов, заявили в Нилерландах

Прокуратура Нилерландов: у следствия по MH17 мало доказательств для новых процессов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды. Архивное фото
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ГААГА, 8 фев - РИА Новости. Следствие по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году не располагает достаточными доказательствами для инициирования новых судебных процессов, заявила в среду прокуратура Нидерландов.
"Хотя было обнаружено много новой информации о различных лицах, причастных к данному делу, доказательства недостаточно конкретны, чтобы можно было инициировать новые судебные процессы", - говорится в заявлении прокуратуры, распространенном в среду.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 19:52
МИД прокомментировал решение ЕСПЧ по событиям на востоке Украины
В Гааге в среду проходит пресс-конференция по новым результатам расследования Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.
В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.
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1 января, 08:00
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Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Прокуратура требовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
16:09
Нидерланды объяснили, почему не могут преследовать Путина по делу MH17
 
В миреРоссияНидерландыУкраинаГенеральная прокуратура РФНиколай ВинниченкоБук (зенитный ракетный комплекс)Крушение малайзийского Boeing под Донецком
 
 
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