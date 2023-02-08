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Захарова назвала политику Борреля дипломатией преследования - РИА Новости, 08.02.2023
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Захарова назвала политику Борреля дипломатией преследования
Захарова назвала политику Борреля дипломатией преследования - РИА Новости, 08.02.2023
Захарова назвала политику Борреля дипломатией преследования
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "дипломатией преследования" линию поведения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:19
2023-02-08T09:19
россия
жозеп боррель
мария захарова
сергей лавров
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "дипломатией преследования" линию поведения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля во время африканского турне главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Я, правда, не знала, что такое возможно, при том, что мы все и на практике видели различные проявления дипломатии: и челночная дипломатия, различная, многосторонняя дипломатия, а вот, мне кажется, уже можно ввести такой термин - дипломатия преследования", - рассказала она в эфире радио Sputnik. Захарова пояснила, что "это то, что совершает представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель". "Вот это, мне кажется, уже дипломатия преследования", - отметила она. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что в публичном пространстве " не прошло ни одного мероприятия с участием Сергея Викторовича Лаврова, которое не было бы прокомментировано Жозепом Боррелем, который не является пресс-секретарем, который не является, вроде бы, человеком, который должен быть сфокусирован исключительно на действии российской стороны, но почему-то везде - в соцсетях, на пресс- конференциях, в ходе выступлений на мероприятиях - он буквально по пятам преследует российского министра". "Помните был фильм такой потрясающий "Мания Жизели"? Вот, у меня такое впечатление, что это уже "мания Борреля", - добавила она. Захарова также заметила что "это действительно дипломатия преследования, потому что он (Боррель) постоянно ездит по пятам Сергея Викторовича Лаврова, прибывает туда, где была российская делегация, причем и сам лично и другие представители Евросоюза, как будто они боятся, что ли, что страны, в частности, африканского континента, наконец то выйдут из под их воли…".
https://ria.ru/20230207/evropa-1850190978.html
https://ria.ru/20230208/evropa-1850413946.html
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россия, жозеп боррель, мария захарова, сергей лавров
Россия, Жозеп Боррель, Мария Захарова, Сергей Лавров
09:19 08.02.2023
 
Захарова назвала политику Борреля дипломатией преследования

Захарова: действия представителя ЕС Борреля можно назвать дипломатией преследования

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "дипломатией преследования" линию поведения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля во время африканского турне главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"Я, правда, не знала, что такое возможно, при том, что мы все и на практике видели различные проявления дипломатии: и челночная дипломатия, различная, многосторонняя дипломатия, а вот, мне кажется, уже можно ввести такой термин - дипломатия преследования", - рассказала она в эфире радио Sputnik.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 09:35
Две сверхдержавы поставили Европу перед трудным выбором, пишет Politico
Захарова пояснила, что "это то, что совершает представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель". "Вот это, мне кажется, уже дипломатия преследования", - отметила она.
Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что в публичном пространстве " не прошло ни одного мероприятия с участием Сергея Викторовича Лаврова, которое не было бы прокомментировано Жозепом Боррелем, который не является пресс-секретарем, который не является, вроде бы, человеком, который должен быть сфокусирован исключительно на действии российской стороны, но почему-то везде - в соцсетях, на пресс- конференциях, в ходе выступлений на мероприятиях - он буквально по пятам преследует российского министра".
"Помните был фильм такой потрясающий "Мания Жизели"? Вот, у меня такое впечатление, что это уже "мания Борреля", - добавила она.
Захарова также заметила что "это действительно дипломатия преследования, потому что он (Боррель) постоянно ездит по пятам Сергея Викторовича Лаврова, прибывает туда, где была российская делегация, причем и сам лично и другие представители Евросоюза, как будто они боятся, что ли, что страны, в частности, африканского континента, наконец то выйдут из под их воли…".
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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