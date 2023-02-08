https://ria.ru/20230208/diplomatiya-1850467409.html

Захарова назвала политику Борреля дипломатией преследования

Захарова назвала политику Борреля дипломатией преследования - РИА Новости, 08.02.2023

Захарова назвала политику Борреля дипломатией преследования

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "дипломатией преследования" линию поведения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:19

2023-02-08T09:19

2023-02-08T09:19

россия

жозеп боррель

мария захарова

сергей лавров

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "дипломатией преследования" линию поведения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля во время африканского турне главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Я, правда, не знала, что такое возможно, при том, что мы все и на практике видели различные проявления дипломатии: и челночная дипломатия, различная, многосторонняя дипломатия, а вот, мне кажется, уже можно ввести такой термин - дипломатия преследования", - рассказала она в эфире радио Sputnik. Захарова пояснила, что "это то, что совершает представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель". "Вот это, мне кажется, уже дипломатия преследования", - отметила она. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что в публичном пространстве " не прошло ни одного мероприятия с участием Сергея Викторовича Лаврова, которое не было бы прокомментировано Жозепом Боррелем, который не является пресс-секретарем, который не является, вроде бы, человеком, который должен быть сфокусирован исключительно на действии российской стороны, но почему-то везде - в соцсетях, на пресс- конференциях, в ходе выступлений на мероприятиях - он буквально по пятам преследует российского министра". "Помните был фильм такой потрясающий "Мания Жизели"? Вот, у меня такое впечатление, что это уже "мания Борреля", - добавила она. Захарова также заметила что "это действительно дипломатия преследования, потому что он (Боррель) постоянно ездит по пятам Сергея Викторовича Лаврова, прибывает туда, где была российская делегация, причем и сам лично и другие представители Евросоюза, как будто они боятся, что ли, что страны, в частности, африканского континента, наконец то выйдут из под их воли…".

https://ria.ru/20230207/evropa-1850190978.html

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россия, жозеп боррель, мария захарова, сергей лавров