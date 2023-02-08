https://ria.ru/20230208/degtyarev-1850455715.html
В Хабаровском крае "ускорят" течение восьми рек, заявил Дегтярев
В Хабаровском крае "ускорят" течение восьми рек, заявил Дегтярев - РИА Новости, 08.02.2023
В Хабаровском крае "ускорят" течение восьми рек, заявил Дегтярев
В Хабаровском крае увеличат пропускную способность восьми рек, чтобы избежать впоследствии наводнений, эти мероприятия планируется завершить за два года,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T07:46
2023-02-08T07:46
2023-02-08T07:46
хабаровский край
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
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михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 8 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае увеличат пропускную способность восьми рек, чтобы избежать впоследствии наводнений, эти мероприятия планируется завершить за два года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "В ближайшие два года мы планируем увеличить пропускную способность отдельных участков на восьми реках края. Помимо реки Эльбан и ее притока реки Савой-Хайчон, это Красная речка, Кия, Силинка (в черте Комсомольска-на-Амуре), Черная, Гнилая Падь и Полежаевка, Правая Березовая. Две последние - на территории Хабаровска", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Глава региона сообщил, что в данный момент "ударными темпами" идет второй этап расчистки русел горных рек у поселка Эльбан Амурского района. По его словам, ежегодно территория вокруг поселения подвергается затоплению, поля страдают от переувлажнения почвы. "Поэтому нами принято решение расчистить русла и провести дноуглубление. Зима - самый подходящий период для этих работ", - заключил Дегтярев. Как заявлял в декабре прошлого года министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев, ситуация изменилась в лучшую сторону после того, как такие работы стали проводиться в рамках переданных региону федеральных полномочий. Общая сумма, выделенная на расчистку реки Эльбан и ее притока – около 30 миллионов рублей. Подрядной организации - ООО "Магистраль" - предстоит восстановить старое русло реки протяженностью около 1,3 километра. Работа была организована в два этапа. Первый, с объемом финансирования в 12 миллионов рублей, завершен в 2022 году. Предполагалось, что все должны были завершить до конца текущего года, но, желая оградить население от "нежелательных сюрпризов горной реки с непредсказуемым характером" как можно быстрее, рабочие обещают сделать все возможное, чтобы закончить все мероприятия уже в апреле 2023 года.
https://ria.ru/20230207/khabarovsk-1850180306.html
https://ria.ru/20230202/debaltsevo-1849129630.html
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хабаровский край, комсомольск-на-амуре, амурский район, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Амурский район, Михаил Дегтярев
В Хабаровском крае "ускорят" течение восьми рек, заявил Дегтярев
Дегтярев: в Хабаровском крае "ускорят" течение восьми рек во избежание наводнений
ХАБАРОВСК, 8 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае увеличат пропускную способность восьми рек, чтобы избежать впоследствии наводнений, эти мероприятия планируется завершить за два года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"В ближайшие два года мы планируем увеличить пропускную способность отдельных участков на восьми реках края. Помимо реки Эльбан и ее притока реки Савой-Хайчон, это Красная речка, Кия, Силинка (в черте Комсомольска-на-Амуре
), Черная, Гнилая Падь и Полежаевка, Правая Березовая. Две последние - на территории Хабаровска", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Глава региона сообщил, что в данный момент "ударными темпами" идет второй этап расчистки русел горных рек у поселка Эльбан Амурского района
.
"Дноуглубление - мера вынужденная. В 2019 году поселок с населением в 10 тысяч человек пострадал от крупного паводка. Были разрушены дороги. Сельхозугодьям, соцобъектам нанесен ущерб. Тогда русло реки Эльбан изменило свое направление", -пояснил губернатор.
По его словам, ежегодно территория вокруг поселения подвергается затоплению, поля страдают от переувлажнения почвы. "Поэтому нами принято решение расчистить русла и провести дноуглубление. Зима - самый подходящий период для этих работ", - заключил Дегтярев.
Как заявлял в декабре прошлого года министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев, ситуация изменилась в лучшую сторону после того, как такие работы стали проводиться в рамках переданных региону федеральных полномочий. Общая сумма, выделенная на расчистку реки Эльбан и ее притока – около 30 миллионов рублей. Подрядной организации - ООО "Магистраль" - предстоит восстановить старое русло реки протяженностью около 1,3 километра.
Работа была организована в два этапа. Первый, с объемом финансирования в 12 миллионов рублей, завершен в 2022 году. Предполагалось, что все должны были завершить до конца текущего года, но, желая оградить население от "нежелательных сюрпризов горной реки с непредсказуемым характером" как можно быстрее, рабочие обещают сделать все возможное, чтобы закончить все мероприятия уже в апреле 2023 года.