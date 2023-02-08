Рейтинг@Mail.ru
В ООН призвали передать ОЗХО данные о применении химоружия Украиной - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/dannye-1850677880.html
В ООН призвали передать ОЗХО данные о применении химоружия Украиной
В ООН призвали передать ОЗХО данные о применении химоружия Украиной - РИА Новости, 08.02.2023
В ООН призвали передать ОЗХО данные о применении химоружия Украиной
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал передать в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о применении... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:12
2023-02-08T21:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
киев
фархан хак
денис пушилин
организация по запрещению химического оружия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
ООН, 8 фев – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал передать в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о применении химоружия украинскими военными, если таковые имеются. В понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что факты применения Киевом химического оружия с беспилотников зафиксированы на артемовском и угледарском направлениях, среди симптомов у пострадавших - кашель, слезливость и общее недомогание.
https://ria.ru/20230208/khimoruzhie-1850663559.html
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, киев, фархан хак, денис пушилин, организация по запрещению химического оружия, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Фархан Хак, Денис Пушилин, Организация по запрещению химического оружия, ООН
21:12 08.02.2023
 
В ООН призвали передать ОЗХО данные о применении химоружия Украиной

В ООН призвали передать ОЗХО данные о применении химоружия Украиной, если они есть

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 фев – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал передать в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о применении химоружия украинскими военными, если таковые имеются.
"У нас нет какой-либо информации, чтобы проверить достоверность этих обвинений. Мы четко заявляли, что химоружие не должно применяться никакой стороной. Если есть какая-то соответствующая информация, ее следует передать в ОЗХО", - сказал Хак.
В понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что факты применения Киевом химического оружия с беспилотников зафиксированы на артемовском и угледарском направлениях, среди симптомов у пострадавших - кашель, слезливость и общее недомогание.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
19:46Специальная военная операция на Украине
Небензя: в СБ ООН Запад не осудил Украину за применение химоружия
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКиевФархан ХакДенис ПушилинОрганизация по запрещению химического оружияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала