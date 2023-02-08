https://ria.ru/20230208/dannye-1850677880.html
В ООН призвали передать ОЗХО данные о применении химоружия Украиной
В ООН призвали передать ОЗХО данные о применении химоружия Украиной - РИА Новости, 08.02.2023
В ООН призвали передать ОЗХО данные о применении химоружия Украиной
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал передать в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о применении... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:12
2023-02-08T21:12
2023-02-08T21:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
киев
фархан хак
денис пушилин
организация по запрещению химического оружия
оон
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ООН, 8 фев – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал передать в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о применении химоружия украинскими военными, если таковые имеются. В понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что факты применения Киевом химического оружия с беспилотников зафиксированы на артемовском и угледарском направлениях, среди симптомов у пострадавших - кашель, слезливость и общее недомогание.
https://ria.ru/20230208/khimoruzhie-1850663559.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, киев, фархан хак, денис пушилин, организация по запрещению химического оружия, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Фархан Хак, Денис Пушилин, Организация по запрещению химического оружия, ООН
В ООН призвали передать ОЗХО данные о применении химоружия Украиной
В ООН призвали передать ОЗХО данные о применении химоружия Украиной, если они есть