https://ria.ru/20230208/dannye-1850677880.html

В ООН призвали передать ОЗХО данные о применении химоружия Украиной

В ООН призвали передать ОЗХО данные о применении химоружия Украиной - РИА Новости, 08.02.2023

В ООН призвали передать ОЗХО данные о применении химоружия Украиной

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал передать в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о применении... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T21:12

2023-02-08T21:12

2023-02-08T21:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

киев

фархан хак

денис пушилин

организация по запрещению химического оружия

оон

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ООН, 8 фев – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал передать в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о применении химоружия украинскими военными, если таковые имеются. В понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что факты применения Киевом химического оружия с беспилотников зафиксированы на артемовском и угледарском направлениях, среди симптомов у пострадавших - кашель, слезливость и общее недомогание.

https://ria.ru/20230208/khimoruzhie-1850663559.html

донецкая народная республика

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, киев, фархан хак, денис пушилин, организация по запрещению химического оружия, оон