https://ria.ru/20230208/bog-1850564087.html

В Британии захотели сменить пол Богу

В Британии захотели сменить пол Богу - РИА Новости, 08.02.2023

В Британии захотели сменить пол Богу

Англиканская церковь изучат возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога, сообщает издание The Guardian. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:52

2023-02-08T14:52

2023-02-08T15:31

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Англиканская церковь изучат возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога, сообщает издание The Guardian.Преподобный доктор Майкл Ипгрейв, епископ Личфилда, заявил, что этой весной рассмотрят проект по гендерному языку.Кроме того, по его словам, церковь исследовала данный вопрос в течение нескольких лет. Священники попросили разрешения использовать гендерно-нейтральные термины вместо местоимения "Он" при указании на Бога.При этом любые возможные изменения, которые означали бы отход от традиционных учений, должны быть одобрены синодом, принимающим решения в церкви, указывается в статье.Однако пока неясно, на что заменят обращение "Отче наш" в молитве.The Guardian приводит мнение преподобного доктора Яна Пола, который считает, что возможные изменения будут означать отказ от собственной доктрины церкви. По его словам, "Бога называют "Отцом", и он не может стать "Матерью" без изменения значения". Кроме этого, его нельзя заменить на гендерно-нейтральный "Родитель" без потери смысла.На данный момент священнослужители подчеркивают, что христиане с древних времен признавали, что Бог не является ни мужчиной, ни женщиной. "Однако разнообразие способов обращения к Богу и его описания, найденное в Священном Писании, не всегда отражалось в нашем поклонении", — цитируют авторы статьи слова представителя англиканской церкви.При этом в настоящее время нет никаких планов по отмене или существенному пересмотру разрешенных литургий, резюмировало издание.

https://ria.ru/20220331/pasport-1781157289.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220724/gender-1804610979.html

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англия, религия, в мире, культура