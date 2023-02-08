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В Липецкой области в 2023 году благоустроят более сотни парков и скверов - РИА Новости, 08.02.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230208/blagoustroystvo-1850583258.html
В Липецкой области в 2023 году благоустроят более сотни парков и скверов
В Липецкой области в 2023 году благоустроят более сотни парков и скверов - РИА Новости, 08.02.2023
В Липецкой области в 2023 году благоустроят более сотни парков и скверов
Власти Липецкой области в этом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" планируют... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:39
2023-02-08T15:39
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
усмань
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ЛИПЕЦК, 8 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области в этом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" планируют благоустроить 115 общественных пространств, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, в списке на благоустройство - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Лебедяни, Задонске, Усмани и Чаплыгине. Еще более тридцати мест отдыха будет приведено в порядок в соответствии с результатами второго общероссийского онлайн-голосования. Артамонов напомнил, что тогда жители сами выбирали места, которые, по их мнению, нужно благоустроить в 2023 году.Он уточнил, что в 2022 году по нацпроекту "Жильё и городская среда" в Липецкой области благоустроили 116 парков и скверов.
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игорь артамонов, липецкая область, усмань
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Усмань
15:39 08.02.2023
 

В Липецкой области в 2023 году благоустроят более сотни парков и скверов

© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой областиВ Липецкой области в 2023 году благоустроят более сотни парков и скверов
В Липецкой области в 2023 году благоустроят более сотни парков и скверов - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой области
В Липецкой области в 2023 году благоустроят более сотни парков и скверов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 8 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области в этом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" планируют благоустроить 115 общественных пространств, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам главы региона, в списке на благоустройство - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Лебедяни, Задонске, Усмани и Чаплыгине. Еще более тридцати мест отдыха будет приведено в порядок в соответствии с результатами второго общероссийского онлайн-голосования. Артамонов напомнил, что тогда жители сами выбирали места, которые, по их мнению, нужно благоустроить в 2023 году.
"Благоустройство общественных пространств, создание новых точек притяжения способствует дальнейшему развитию территорий и повышению комфортного проживания населения. Это одно из приоритетных направлений деятельности органов власти, поэтому реализации нацпроекта в регионе уделяется такое пристальное внимание", – отмечает губернатор.
Он уточнил, что в 2022 году по нацпроекту "Жильё и городская среда" в Липецкой области благоустроили 116 парков и скверов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 10:42Липецкая область
В липецком Ельце откроется ряд новых объектов
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьУсмань
 
 
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