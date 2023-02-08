В Липецкой области в 2023 году благоустроят более сотни парков и скверов
© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой областиВ Липецкой области в 2023 году благоустроят более сотни парков и скверов
В Липецкой области в 2023 году благоустроят более сотни парков и скверов
ЛИПЕЦК, 8 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области в этом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" планируют благоустроить 115 общественных пространств, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам главы региона, в списке на благоустройство - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Лебедяни, Задонске, Усмани и Чаплыгине. Еще более тридцати мест отдыха будет приведено в порядок в соответствии с результатами второго общероссийского онлайн-голосования. Артамонов напомнил, что тогда жители сами выбирали места, которые, по их мнению, нужно благоустроить в 2023 году.
"Благоустройство общественных пространств, создание новых точек притяжения способствует дальнейшему развитию территорий и повышению комфортного проживания населения. Это одно из приоритетных направлений деятельности органов власти, поэтому реализации нацпроекта в регионе уделяется такое пристальное внимание", – отмечает губернатор.
Он уточнил, что в 2022 году по нацпроекту "Жильё и городская среда" в Липецкой области благоустроили 116 парков и скверов.