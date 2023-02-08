https://ria.ru/20230208/blagoustroystvo-1850583258.html

В Липецкой области в 2023 году благоустроят более сотни парков и скверов

В Липецкой области в 2023 году благоустроят более сотни парков и скверов - РИА Новости, 08.02.2023

В Липецкой области в 2023 году благоустроят более сотни парков и скверов

Власти Липецкой области в этом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" планируют... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:39

2023-02-08T15:39

2023-02-08T15:39

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

усмань

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ЛИПЕЦК, 8 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области в этом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" планируют благоустроить 115 общественных пространств, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, в списке на благоустройство - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Лебедяни, Задонске, Усмани и Чаплыгине. Еще более тридцати мест отдыха будет приведено в порядок в соответствии с результатами второго общероссийского онлайн-голосования. Артамонов напомнил, что тогда жители сами выбирали места, которые, по их мнению, нужно благоустроить в 2023 году.Он уточнил, что в 2022 году по нацпроекту "Жильё и городская среда" в Липецкой области благоустроили 116 парков и скверов.

https://ria.ru/20230207/elets-1850207515.html

липецкая область

усмань

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Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, усмань